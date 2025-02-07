Субсидії на оренду житла ВПО: що запропонують власникам квартир

Мінсоцполітики субсидуватиме оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Нову програму було презентовано вчора, 6 лютого. Інвестиційний рієлтор Олена Маленкова побувала на презентації та розповіла деталі. «Мінфін» вибрав головне.

Відвідала презентацію цікавого проєкту від Мінсоцполітики України. Проєкт стосується забезпечення «вимушено переселених осіб» внаслідок російської агресії. У чому, власне, сенс?

ВПО, яка опинилася в іншому регіоні, без житла, часто без засобів існування, без роботи, не може винаймати житло, бо, по-перше, в неї може не бути коштів на 1-й та останній місяць оренди. По-друге, власники (деякі) бояться брати ВПО, бо не впевнені в її можливості платити довгостроково.

Мінсоц разом із Радою Європи створило проєкт, який допоможе ВПО найняти житло, й одночасно надасть власнику гарантії оплати.

Як це відбуватиметься

Вже є кейси на Вінниччині та Закарпатті, коли власник житла підписав договір оренди з ВПО, яка зареєстрована відповідним органом, отримав гарантії оплати, окрім того, компенсацію податків (!), які він мав платити від доходу з оренди.

Крім того, зроблений аналіз вартості оренди у кожному регіоні, тобто компенсація буде 80% від реальної оренди, а не вигаданої. Подивіться на ціни та порівняйте з цінами у вашому місті. Тобто людина-ВПО заплатить лише 2 000 грн, решту доплачує держава.

Крім того, до програми долучилась вже Асоціація міст України, виконавчий директор якої був присутній на презентації.

Таким чином, програма, яку особисто я вважаю революційною, не тільки дає змогу людині винайняти гідне житло та не відчувати себе покинутою, а ще має побічний ефект.

Це те, про що ми, рієлтори, кажемо на всіх конференціях та в публічному просторі: «Ринок оренди житла на 90% в тіні, — сказала Дарія Марчук, перша заступниця міністерки соцполітики України», ми з вами знаємо, що ці цифри відповідають дійсності.

Що саме пропонує Мінсоцполітики

Мало витратити кошти на компенсацію сплати податків із доходу оренди, щоб залучити власників. Є ще одна причина, чому люди не хочуть платити. Це надвисока ставка податків.

Декілька років тому я писала, що в умовах війни, суттєвого падіння економіки та доходів, не будуть громадяни віддавати 1/5 частину доходів. А зараз майже ¼.

Ставка має бути не більше славнозвісної десятини.

Так ось, Мінсоц взаємодіє з Мін'юстом та з Мінфіном, звертатиметься до ВР, щоб внести зміни до Податкового кодексу та зробити ПДФО з оренди житла 5%! При цьому 5% військового збору залишається, бо ці кошти йдуть цілком спрямовано на підтримку сил оборони. Десятина. Що і було потрібно довести.

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Що матимемо у результаті, коли програма запрацює

ВПО винайматимуть гідне житло, а не житимуть у гуртожитках, проти яких ми були завжди. Бо люди мають соціалізуватися, знаходити себе в громаді, працевлаштовуватися, а не сидіти на допомозі та бити байдики.

Громада отримає працеспроможних мешканців, які платять податки. Власники звикнуть підписувати офіційні договори з реєстрацією, що надасть їм впевненості. Обидві категорії будуть захищені договором оренди.

Ринок отримає «свіже повітря», а держава отримає (тут боюся збрехати в зайвому нулі) 90 млрд гривень тільки від 5% ПДФО.

Так, фахівці, які займалися аналізом ринку, порахували ємність цього ринку. Це втричі більше, ніж від гетманцевського підвищення податків.

Що хочу сказати наприкінці.

Ми з іншими переселенцями у 2014 році працювали у робочій групі при Мінсоц, пропонували свої ідеї, пільгові кредити, компенсацію за втрачене житло, в тому числі і таку. Жодна з наших пропозицій тоді так і не була прийнята. Моя рефлексія і в тому, як нам, донеччанам та луганчанам, відмовляли в оренді житла.

Якщо відкинути пропагандистські іпсо про «народ донбаса» та «сепаратистів», головною причиною була наша ненависна прописка. Як сказала мені відверто власниця квартири, яку я вмовляла взяти переселенку: «Я нічого не маю проти переселенців. Ти зрозумій, в неї немає київської реєстрації. Якщо не платитиме, де я її шукатиму потім?».

Чисто економічне підґрунтя. Яке зараз цією програмою буде вирішене одного разу та назавжди.

Ніхто не буде нас розділяти та володіти нашим мозком. Бо треба було пройти такі складні лабіринти, щоб добратися врешті-решт до суті.

А ще нам тоді європейці намагалися будувати модульні будиночки. Бо ви ж біженці.

Вам там буде зручно, це ж ненадовго! А вже 11 років війни.

Завжди казала і казатиму, що дах над головою — це 50% вирішення проблеми. Це стіна, на яку людина обіпреться, щоб йти далі.