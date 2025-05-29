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29 травня 2025, 12:10

Скільки знадобиться часу, щоб будівельний ринок повернувся до рівня 2021 року

Ринок нерухомості переживає складні часи не лише через падіння попиту, а й подорожчання матеріалів, брак кадрів та нові законодавчі норми. Як на цьому фоні змінюється будівельна галузь та які її перспективи, у колонці для the page розповів директор Rauta Андрій Озейчук. «Мінфін» вибрав головне.

Ринок нерухомості переживає складні часи не лише через падіння попиту, а й подорожчання матеріалів, брак кадрів та нові законодавчі норми.

Як змінився ринок

За підсумками 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення росії, обсяг будівельного ринку України в гривнях зменшився у понад двічі. Попри допомогу з боку держави у вигляді програм «єВідновлення» та «єОселя», і значних замовлень на відбудову інфраструктури, а також зростання попиту з боку інвесторів, нині показники будівельної галузі є досить далекими від результатів 2021 року, коли будівельний ринок сягнув 258 млрд грн (8 млрд євро).

У 2024 році обсяг будівельного ринку України у гривнях зріс на 20%, порівнюючи з 2023 роком, і становив приблизно 200 млрд грн (4,6 млрд євро).

Попит на ринку первинної житлової нерухомості у 2024 році зріс на 7%. Одним із важливих чинників цього було впровадження програми «єОселя», третина кредитів якої припала на новобудови.

Основними сегментами для інвестування у комерційну нерухомість стали складські, виробничі та торгові об'єкти. Водночас попит на складські будівлі, які зайняли половину ринку нової комерційної нерухомості, за рік зріс удвічі.

Приблизно 20% будівельного ринку зайняв сегмент відновлення та захисту об'єктів критичної інфраструктури.

За позитивної динаміки зростання український будівельний ринок може за 4−5 років вийти на рівень 2021 року.

Ціни

За 3 роки повномасштабного вторгнення собівартість будівництва у гривнях зросла на 70%. Водночас лише за 2024 рік вартість будівельних матеріалів та послуг зросла приблизно на 24%.

Хто будуватиме?

Нестача кваліфікованих будівельників робітничих спеціальностей зростає впродовж останніх трьох років. На деякі позиції доводиться шукати фахівців до 6 місяців.

Нестача кваліфікованих кадрів та значна інфляція змушують роботодавців підвищувати зарплати та впроваджувати нові програми лояльності для співробітників. У середньому з 2022 до 2024 року зарплати у будівельній галузі щорічно зростали на 20%.

Сьогодні будівельні компанії активно залучають жінок та людей старшого віку для виконання робіт, які не потребують значного фізичного навантаження: інженери, виконроби, оператори будівельної техніки, водії, зварювальники тощо.

Кадровий голод стимулює українські компанії розглядати можливість залучення фахівців будівельних спеціальностей із країн Азії.

Зміни законодавства

29 липня 2022 року набув чинності Закон № 2486-IX, який регламентує вимоги до влаштування бомбосховищ під час зведення нових будівель. Це підвищить безпеку житлових та комерційних об'єктів, проте призведе до збільшення вартості будівництва від 1% до 7%.

1 вересня 2022 року набув чинності ДБН В.2.6−31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель», який підвищив вимоги до енергоефективності огороджувальних конструкцій будівель в середньому на 28%.

1 січня 2023 року набув чинності закон «Про надання будівельної продукції на ринку», він же Регламент ЄС 305, який істотно підвищує вимоги до безпеки та якості будівельних матеріалів.

Відбудова

За оцінкою Світового банку, Європейської комісії та ООН, протягом наступних десяти років на відновлення України знадобиться $524 млрд. Повоєнна Україна матиме багато напрямів для інвестування у: розмінування, енергетику, житло, аграрний сектор, оборонну і транспортну сфери, торгівлю, логістику та промисловість.

Більшість інвесторів готуються до відбудови України і активно прораховують вартість будівництва, проте очікують на закінчення воєнних дій для запуску нових проєктів. Водночас бізнес вже інвестує у відновлення зруйнованих об'єктів, робота яких є критично важливою.

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Міжнародні фінансові організації та будівельні корпорації планують долучитися до відбудови і поступово заходять на ринок України, налагоджуючи співпрацю з державними органами та формуючи партнерство з надійними українськими будівельними компаніями.

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Коментарі - 1

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Nobleman
Nobleman
29 травня 2025, 12:17
#
«Сколько потребуется времени, чтобы строительный рынок вернулся к уровню 2021 года» — нисколько, у всех все хорошо, кругом дорожай
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