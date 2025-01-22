Що зміниться для покупців нерухомості Іспанії та як зачепить українських інвесторів

Новина про можливе підвищення податків для нерезидентів ЄС при купівлі нерухомості в Іспанії викликала справжній інформаційний вибух. Це не дивно, адже йдеться про ринок, де кожна п’ята угода припадає на іноземців, а за останній рік його обсяги зросли на 8%. Що це означатиме для українців, розповів засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate.

Українці також поступово стають активними учасниками цього процесу: за останній рік вони піднялися на 13-те місце серед найактивніших іноземних покупців іспанської нерухомості. Наразі на наших співгромадян припадає трохи менше ніж 2% таких угод.

Логічно, що активний попит на квадратні метри в Іспанії призводить до зростання цін, особливо у провідних регіонах, як-от Мадрид і Барселона, а орендні ставки досягають нових максимумів.

В результаті для багатьох іспанців власне житло залишається недоступним, навіть оренда стає викликом. Як соціалістичний уряд, команда прем'єра Педро Санчеса взяла на себе зобов’язання захищати інтереси громадян. На тлі цих проблем пропозиція підвищити податки для нерезидентів виглядає зрозумілою, але чи обґрунтованою?

Суть заяви іспанського прем'єра

Під час пресконференції, присвяченій житловій кризі, прем'єр Іспанії представив 12 заходів. Одним із них стало можливе збільшення податкового навантаження на покупців-нерезидентів. Санчес запропонував підвищити податки на купівлю нерухомості на 100%. Для новобудов ставка IVA, а для вторинного ринку ставка ITP може зрости з 10% до 20% (залежно від регіону).

Але це не єдина ідея, яка викликала резонанс. За тиждень до згадуваної пресконференції на зборах Соціалістичної партії Санчес заявив, що розглядає можливість повної заборони купівлі нерухомості в Іспанії для громадян країн, які не входять до ЄС. Інакше кажучи, інвестори з «третіх країн», які не планують жити в Іспанії, можуть втратити право на придбання житла.

Прем'єр аргументував це тим, що активність іноземців — одна з причин стрімкого зростання цін на житло. Громадяни інших країн, на його думку, готові платити значно більше за іспанців, але часто використовують нерухомість неефективно, з погляду місцевого ринку: або взагалі не живуть у своїх об'єктах, або здають їх у короткострокову оренду туристам. Це, за словами Санчеса, не допомагає вирішити житлову кризу в країні.

Важливо розуміти, що ці заяви — лише пропозиції, не підкріплені законодавчими ініціативами. Жодних конкретних змін у податковому законодавстві поки що не відбулося.

Крім того, українців із тимчасовим захистом у ЄС ця ініціатива не стосується. Вони прирівнюються до резидентів ЄС, тож можуть купувати нерухомість за чинними ставками.

Політичний контекст цих заяв також вартий уваги. Соціалісти нерідко роблять гучні заяви, які не завжди реалізуються. Їхній головний меседж — захистити громадян, але в країні, де економіка базується на капіталістичних принципах, реалізація таких ініціатив є складною.

Які сценарії можливі

За останні роки ринок нерухомості Іспанії демонструє вражаючі результати. Після пандемії він відновився швидше, ніж очікувалося, а зростання цін перевищило показники доковідного періоду 2018−2019 років. Іноземні покупці відіграють у цьому важливу роль. Вони забезпечують значний приплив інвестицій, підтримують будівельну галузь і стимулюють суміжні сектори, як-от туризм і послуги.

Пропозиція підвищити податки на 100% може призвести до таких сценаріїв:

Зростання податкових ставок. Якщо податки для нерезидентів дійсно зростуть удвічі, інтерес до іспанської нерухомості може знизитися. Наприклад, при купівлі об'єкта за 100 тис. євро податок складе 20 тис. євро, замість 10 тис. Це може змусити багатьох інвесторів звернути увагу на ринки інших країн.

Стабільність ставок. Забудовники, рієлтори та навіть частина політичного істеблішменту виступають проти таких змін. Аргумент простий: будь-які обмеження для нерезидентів створять серйозний удар по ринку й економіці. Конгрес Іспанії та Європейський Союз мають вагомі підстави відхилити таку ініціативу.

Проте приклад із «золотими візами» доводить, що навіть найрадикальніші пропозиції іноді стають реальністю. Програма, яка дозволяла отримати ВНЖ при інвестиціях у нерухомість від 500 тис. євро, діяла багато років. Її обговорювали й критикували, але мало хто вірив у скасування. Тепер закон уже підписаний, і 3 квітня цього року програма припинить своє існування. У покупців залишилося трохи більше, ніж два місяці, щоб завершити угоди й отримати свої «золоті візи». Це гарний урок для тих, хто звик відкладати рішення.

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Чому діяти потрібно зараз

Попит на іспанську нерухомість продовжує зростати, а пропозиція скорочується через високі будівельні витрати та екологічні стандарти. У 2025 році експерти прогнозують підвищення цін на 10−15%. На цьому фоні навіть обговорення змін у податковому законодавстві підвищує попит серед покупців, які не хочуть ризикувати.

Зараз — ідеальний момент для інвесторів. Поточний податковий режим залишається стабільним, але можливі зміни можуть збільшити витрати вже найближчим часом. Крім того, очікування зростання цін робить покупку зараз вигіднішою, ніж у майбутньому.