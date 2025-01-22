Що зміниться для покупців нерухомості Іспанії та як зачепить українських інвесторів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 січня 2025, 15:30

Що зміниться для покупців нерухомості Іспанії та як зачепить українських інвесторів

Новина про можливе підвищення податків для нерезидентів ЄС при купівлі нерухомості в Іспанії викликала справжній інформаційний вибух. Це не дивно, адже йдеться про ринок, де кожна п’ята угода припадає на іноземців, а за останній рік його обсяги зросли на 8%. Що це означатиме для українців, розповів засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate.

Новина про можливе підвищення податків для нерезидентів ЄС при купівлі нерухомості в Іспанії викликала справжній інформаційний вибух.

Українці також поступово стають активними учасниками цього процесу: за останній рік вони піднялися на 13-те місце серед найактивніших іноземних покупців іспанської нерухомості. Наразі на наших співгромадян припадає трохи менше ніж 2% таких угод.
Логічно, що активний попит на квадратні метри в Іспанії призводить до зростання цін, особливо у провідних регіонах, як-от Мадрид і Барселона, а орендні ставки досягають нових максимумів.

В результаті для багатьох іспанців власне житло залишається недоступним, навіть оренда стає викликом. Як соціалістичний уряд, команда прем'єра Педро Санчеса взяла на себе зобов’язання захищати інтереси громадян. На тлі цих проблем пропозиція підвищити податки для нерезидентів виглядає зрозумілою, але чи обґрунтованою?

Суть заяви іспанського прем'єра

Під час пресконференції, присвяченій житловій кризі, прем'єр Іспанії представив 12 заходів. Одним із них стало можливе збільшення податкового навантаження на покупців-нерезидентів. Санчес запропонував підвищити податки на купівлю нерухомості на 100%. Для новобудов ставка IVA, а для вторинного ринку ставка ITP може зрости з 10% до 20% (залежно від регіону).

Але це не єдина ідея, яка викликала резонанс. За тиждень до згадуваної пресконференції на зборах Соціалістичної партії Санчес заявив, що розглядає можливість повної заборони купівлі нерухомості в Іспанії для громадян країн, які не входять до ЄС. Інакше кажучи, інвестори з «третіх країн», які не планують жити в Іспанії, можуть втратити право на придбання житла.

Прем'єр аргументував це тим, що активність іноземців — одна з причин стрімкого зростання цін на житло. Громадяни інших країн, на його думку, готові платити значно більше за іспанців, але часто використовують нерухомість неефективно, з погляду місцевого ринку: або взагалі не живуть у своїх об'єктах, або здають їх у короткострокову оренду туристам. Це, за словами Санчеса, не допомагає вирішити житлову кризу в країні.

Важливо розуміти, що ці заяви — лише пропозиції, не підкріплені законодавчими ініціативами. Жодних конкретних змін у податковому законодавстві поки що не відбулося.

Крім того, українців із тимчасовим захистом у ЄС ця ініціатива не стосується. Вони прирівнюються до резидентів ЄС, тож можуть купувати нерухомість за чинними ставками.

Політичний контекст цих заяв також вартий уваги. Соціалісти нерідко роблять гучні заяви, які не завжди реалізуються. Їхній головний меседж — захистити громадян, але в країні, де економіка базується на капіталістичних принципах, реалізація таких ініціатив є складною.

Які сценарії можливі

За останні роки ринок нерухомості Іспанії демонструє вражаючі результати. Після пандемії він відновився швидше, ніж очікувалося, а зростання цін перевищило показники доковідного періоду 2018−2019 років. Іноземні покупці відіграють у цьому важливу роль. Вони забезпечують значний приплив інвестицій, підтримують будівельну галузь і стимулюють суміжні сектори, як-от туризм і послуги.

Пропозиція підвищити податки на 100% може призвести до таких сценаріїв:

Зростання податкових ставок. Якщо податки для нерезидентів дійсно зростуть удвічі, інтерес до іспанської нерухомості може знизитися. Наприклад, при купівлі об'єкта за 100 тис. євро податок складе 20 тис. євро, замість 10 тис. Це може змусити багатьох інвесторів звернути увагу на ринки інших країн.

Стабільність ставок. Забудовники, рієлтори та навіть частина політичного істеблішменту виступають проти таких змін. Аргумент простий: будь-які обмеження для нерезидентів створять серйозний удар по ринку й економіці. Конгрес Іспанії та Європейський Союз мають вагомі підстави відхилити таку ініціативу.

Проте приклад із «золотими візами» доводить, що навіть найрадикальніші пропозиції іноді стають реальністю. Програма, яка дозволяла отримати ВНЖ при інвестиціях у нерухомість від 500 тис. євро, діяла багато років. Її обговорювали й критикували, але мало хто вірив у скасування. Тепер закон уже підписаний, і 3 квітня цього року програма припинить своє існування. У покупців залишилося трохи більше, ніж два місяці, щоб завершити угоди й отримати свої «золоті візи». Це гарний урок для тих, хто звик відкладати рішення.

Читайте також: Навіщо Іспанія хоче ввести 100% податок на покупку будинків іноземцями

Чому діяти потрібно зараз

Попит на іспанську нерухомість продовжує зростати, а пропозиція скорочується через високі будівельні витрати та екологічні стандарти. У 2025 році експерти прогнозують підвищення цін на 10−15%. На цьому фоні навіть обговорення змін у податковому законодавстві підвищує попит серед покупців, які не хочуть ризикувати.

Зараз — ідеальний момент для інвесторів. Поточний податковий режим залишається стабільним, але можливі зміни можуть збільшити витрати вже найближчим часом. Крім того, очікування зростання цін робить покупку зараз вигіднішою, ніж у майбутньому.

Автор:
Грушецький Юрій
Засновник та CEO агентства закордонної нерухомості Deniz Estate Грушецький Юрій
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Abramon
Abramon
22 січня 2025, 17:08
#
Якщо не порівнювати з Україною — Іспанія «аграрна бомжиха» навіть порівнюючи з Чехією та й Польщею в якій більше перспектив я не говорю про ФРН, ВБ чи Францію. Пустеля з переоціненими Барселонами і т.д. без перспектив і з низькими зарплатами.
Якщо є кошти — тоді комфортно жити, але де не комфортно жити маючи достатньо грошей.
Поїхати відпочити на море це так, але жити маючи капітал в Іспанії таке собі.
+
0
bonv
bonv
22 січня 2025, 17:26
#
Зараз крипта для інвестування в самий раз. І прибуток, явно не 10−15%:))))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами