Навіщо Іспанія хоче ввести 100% податок на покупку будинків іноземцями

Іспанія планує низку заходів для подолання назріваючої житлової кризи. Серед них 100%-ий податок на нерухомість, куплену особами, які не є ані громадянами, ані резидентами Європейського Союзу. Чому країна йде на такий крок, розповідає Associated Press. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Криза доступності житла в Іспанії

Цього тижня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про план боротьби за доступність житла. «Перед Заходом стоїть вирішальний виклик: не стати суспільством, розділеним на два класи: багатих власників і бідних орендарів», — заявив він.

Як і більшість багатих країн, Іспанія переживає зростаючу проблему доступності житла. Стрімке зростання орендної плати особливо гостро відчувається в таких містах, як Барселона та Мадрид, а також в містах на узбережжі.

Ціну на оренду також підштовхує короткострокова оренда, яку пропонують переважно для туристів. Іспанію відвідують більше туристів, ніж майже будь-яку іншу країну світу: у 2024 році її відвідало понад 88,5 млн людей.

Негативні аспекти масового туризму часом викликають напругу між відвідувачами та жителями, які стурбовані зростанням цін, поширенням короткострокової оренди на таких платформах, як Airbnb, і запасами води, які можуть вичерпатися в деяких частинах країни, зокрема, на Канарських та Балеарських островах.

Минулого року протестувальники неодноразово виходили на вулиці у всій країні, щоб висловити своє розчарування зростанням туризму та високою орендною платою. Мерія Барселони пообіцяла повністю скасувати всю короткострокову оренду для туристів найближчими роками.

Стримування іноземців від купівлі будинків в Іспанії

Іспанія планує обмежити кількість будинків, які купують іноземці, підвищивши податки до 100% на нерухомість, куплену особами, які не є громадянами ЄС і не проживають у країні ЄС, — часто це покупці нерухомості для інвестицій або відпочинку.

Санчес не надав часових рамок або подробиць про те, як він планує запровадити податок.

«Це були б масштабні зміни», — сказала Сара Конрой, англійський агент із нерухомості, яка понад три десятиліття працює в сфері нерухомості на елітному ринку Марбельї на півдні Іспанії. Вона не надала цифр, скільки у неї клієнтів із-за меж ЄС, але сказала, що серед них були британські покупці після Brexit, а також клієнти з Саудівської Аравії та ОАЕ.

Минулого року Іспанія оголосила про скасування так званої програми «золотої візи», яка дозволяє заможним людям із-за меж ЄС отримати дозвіл на проживання, інвестувавши понад пів мільйона євро у нерухомість.

Хоан Карлос Амаро, аналітик у сфері нерухомості та професор економіки бізнес-школи Esade у Барселоні, сказав, що, хоча Іспанія страждає від кризи доступності нерухомості, він не бачить, як податок призведе до того, що житло переходитиме до рук іспанців.

«Все, що створює бар'єри та перешкоджає функціонуванню ринку зрештою завдає шкоди всім. Іноземці витрачають гроші, будинки, в яких вони живуть, повинні бути побудовані, і це створює робочі місця», — сказав він.

Амаро додав, що вважає це, радше, політичним кроком, ніж кроком із серйозним економічним обґрунтуванням.

Які ще будуть заходи

Іспанія планує побудувати більше державного житла та виділити близько 2 мільйонів квадратних метрів землі новоствореному державному житловому агентству.

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Інші запропоновані заходи включають підвищення податків на оренду на відпочинок, податкові пільги та захист орендодавців, які надають доступне житло, а також внесення змін до законів для прискорення будівельних процесів і розширення доступності землі для приватного будівництва.