15 квітня 2026, 17:07

Нові податки та штрафи для орендодавців житла, що пропонує влада

Орендарів хочуть зобов'язати укладати офіційні договори, а тих, хто продовжить здавати квартири й будинки без них, будуть штрафувати. При цьому мінімальний термін для довгострокових договорів можуть встановити на 3 роки. Таку ініціативу висловла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Які нагативні наслідки можуть мати такі зміни, розповів керівник Оціночної компанії «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Орендарів хочуть зобов'язати укладати офіційні договори, а тих, хто продовжить здавати квартири й будинки без них, будуть штрафувати.

Вже давно більшість орендарів та орендодавців укладають між собою договори. І навіть часто орендодавець виступає у ролі ФОП. Інша справа чи платить орендар у всіх випадках саме на рахунок підприємця чи хоча б фізичної особи в банк повну суму? Чи все ж таки неформальні розрахунки готівкою мають місце. Але зараз ніхто не буде заселяти орендаря без договору.

Та й взагалі вимоги до орендарів як таких посилились. Далеко не всім здадуть житло. По-друге, чи подає декларацію наступного року орендодавець і чи включає він туди доходи з оренди?

Щодо штрафів

Щоб когось штрафувати треба довести що він здавав в оренду приміщення та отримував дохід. Як це довести? Або незадоволений орендар буде інформувати податкову або сусіди? Навряд чи готовий дієвий механізм контролю для накладання штрафів.

З іншого боку варто подумати, що для когось зараз здавання квартири чи будинку в оренду — це спосіб виживання та отримання доходу який дозволить балансувати на межі й зводити кінці з кінцями. Чи варто карати за здачу власної квартири в оренду саме у такі важкі часи як зараз?

Мінімальний термін укладання договорів оренди 3 роки

Чому саме три роки? Враховуючи стан війни та величезну міграцію всередині країни та назовні — три роки виглядає над великим терміном. Люди переміщуються, їх фінансовий стан змінюється, рухається фронт, когось мобілізують, якесь житло зазнає збитків та стає непридатним для життя під час блекаутів. Про які три роки тут можна казати?

І останнє. Заохочення орендодавців які укладають довгострокові договори шляхом зменшення податкових ставок. На мій погляд, тут треба йти від площі нерухомості та від кількості об'єктів орендодавця.

Якщо це єдина його квартира яку він здає або наприклад квартира яку він нещодавно отримав у спадок, то не варто його чіпати з податками чи хіба встановити невелику символічну ставку. Взамін запропонувавши захист його прав як орендодавця та наприклад можливість звертатись до правоохоронних органів у випадку незаконних дій орендарів.

Якщо це власник декількох апартаментів чи навіть поверхів в будинку — це інша справа. Це підприємництво і оподаткування тут має виглядати як оподаткування бізнесу.

Звісно теж із захистом прав орендодавця і його законних інтересів. Як і з захистом прав орендарів, які до речі щільно прописані в цивільному кодексі України.

Автор:
Рябов Роман
Керівник Оціночної компанії «Дельта-Консалтинг», член Всеукраїнської асоціації фахівців оцінки Рябов Роман
