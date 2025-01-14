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14 січня 2025, 15:20

Квартири у Києві дешевшають, але у Львові ціна йде вгору

Власний аналітичний центр українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA опублікував дослідження ринку нерухомості за 2024 рік. Проаналізували ціни на квадратний метр житла у новобудовах, зміни вартості вторинного житла, а також ринок оренди.

Власний аналітичний центр українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA опублікував дослідження ринку нерухомості за 2024 рік.

Первинний ринок

Пропозиція

Від січня до грудня 2024 року в Україні здали в експлуатацію 181 новобудов на 358 секцій. Найбільша кількість завершених обʼєктів — у Київській області, без урахування міста Київ, та у Львівській області. Протягом року в Україні зросла кількість працюючих відділів продажів новобудов: із 75,4% наприкінці 2023 року до 77% станом на кінець грудня 2024 року.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі найдорожча у Києві — $1 342, проте за рік вона знизилася на 4% станом на кінець року. Другу сходинку, за вартістю нового житла, посідає Закарпатська область з $1 171 за м2 (+14% за рік). Третю — Львівська — $1 090 (+3% протягом року).

Серед районів Києва найвищу ціну за квадратний метр у новобудові має Печерський район — у середньому $2 695 (-0,7% за рік). У Деснянському районі столиці можна придбати найдешевше житло — у середньому $909 за квадрат (-4% за рік).

Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року найбільше зросла у західних областях України, а також у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Ціна

Протягом 2024 року одно-, дво- та трикімнатні квартири від власників дорожчали у переважній більшості областей. Найдорожчою локацією для купівлі вторинного житла залишається Київ: у середньому $79 тис. за однокімнатну квартиру, $115 тис. — за двокімнатну, та $155 тис. — за трикімнатну. Другою за вартістю є Львівська область, а третю сходинку ділять Закарпатська та Волинська області.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район, а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському.

Ринок оренди

Пропозиція

Кількість пропозицій на українському ринку оренди протягом 2024 року здебільшого знижувалася. Зростання відбулося у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях. У решті західних областей відбулися коливання у межах до 10%, порівнюючи з груднем 2023 року. У столиці та Київській області кількість пропозицій зменшилася на 14% та 10% відповідно.

Читайте також: Що буде з цінами на житло у Києві у 2025 році

Ціна

Вартість на оренду житла в Україні протягом року суттєво коливалася. За підсумками року, у більшості областей ціна зросла, найбільше — у Чернівецькій, Івано-Франківській, Київській областях (30−36% у розрізі однокімнатних квартир).

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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
14 січня 2025, 16:54
#
2025 рік лише розпочався далі буде. Або продавці і «злобудовники» зменшують апетити або продаватиметься роками. Ціни 2021 року нехай забувають. Іпотеки немає - цей інструмент підігрівав ціни. Єоселі - то чепуха «капля в морі».
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