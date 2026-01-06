Пережити блекаути в будинку з піччю: де і за скільки можна орендувати таке житло під Києвом

У багатьох містах України після нещодавньої масованої атаки ворога по нашій енергосистемі почалися проблеми не лише зі світлом, а й з опаленням. Наприклад, у столиці декілька тисяч споживачів опалення не мали декілька діб. Із такими ж проблемами зіткнулися, наприклад, і жителі Одеси.

Як каже експерт енергоринку та голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, якби на момент відключень опалення були морози понад 10 градусів, все могло б закінчитись справжнім комунальним колапсом.

«Якщо на вулиці мінус 10−12 градусів і нижче, то вже через 24−48 годин без опалення система теплопостачання дає масштабний збій — треба зливати воду, інакше вона замерзає у трубах та розриває їх. Морози прогнозуються вже на Новий рік. Тож, у разі повторення ворожих атак на енергосистему, людям доведеться просто виселятися з будинків без опалення», — пояснив «Мінфіну» експерт.

Він радить мешканцям багатоповерхівок «тримати в думках варіант «Б» — куди можна тимчасово переїхати на випадок перебоїв із опаленням у квартирах.

«Найкраще для цього підійдуть приватні та максимально автономні будинки в передмісті — від садових будиночків із пічним опаленням до котеджів із генераторами, твердопаливними котлами чи тепловими насосами», — додав Попенко.

«Мінфін» з'ясував, які варіанти «автономних будинків» можна знайти під Києвом, і скільки за них доведеться заплатити.

Техніка для обігріву дорожчає: чи вирішить вона проблему холодних батарей?

Зазначимо, що поки що у столиці, попри відсутність опалення у багатьох багатоповерхівках, особливої паніки щодо цього немає.

«Люди намагаються вирішити проблему самотужки. Зокрема, багато хто купує теплові насоси, що дозволяють обігрівати квартири за відсутності централізованого опалення, ще один ходовий варіант — масляний камін плюс інвертор. Доки немає світла, можна підключати обігрівач до мережі через безперебійник і таким чином не замерзнути», — каже керівник агентства нерухомості «КиївДімСервіс» Андрій Романов.

За даними профільного майданчика hotline, ціни на теплові насоси для будинку коливаються від 65−67 до 130−210 тисяч гривень.

Наприклад, тепловий насос Cooper&Hunter CH-HP07UMPNK коштує від 67 459 гривень. Він забезпечує як опалення, так і підігрів води, а також може працювати на охолодження, замінюючи влітку кондиціонер.

Тепловий насос Aquaviva AVH13S коштує від 106 326 до 149 425 гривень, він модніший, ніж попередній варіант.

Цінники на теплове обладнання завжди сильно залежать від попиту. Так, якщо тепловий насос Aquaviva наприкінці листопада коштував, у середньому на ринку, трохи більше 126 тисяч гривень, то 16 грудня — майже 129 тисяч.

Масляний обігрівач Delonghi Dragon TRD4082, розрахований на обігрів приміщення площею 20 квадратів, коштує від 7 до 9,7 тисяч гривень.

Причому, якщо станом на 23 грудня середня ціна становила близько 7,6 тисяч гривень, то на 27 грудня — вже понад 8 тисяч гривень. Такий стрибок вартості, найімовірніше, пов'язаний із пожвавленням попиту після масованої атаки ворога по енергосистемі та погіршенням ситуації зі світлом та опаленням.

Розкид цін на зарядну станцію EcoFlow Delta2 — 30 997−48 999 гривень. Цінники на таке обладнання теж пішли вгору. Наприклад, на початку листопада цю модель можна було купити за 28,6 тисяч гривень, а станом на 25 грудня середній цінник підскочив до 34,5 тисяч гривень.

«Через підвищений попит багато обладнання дорожчає — аж до плюс 30% до старих цін», — говорить Романов.

При цьому техніка для обігріву приміщень, у будь-якому випадку, працює від електромережі. «Ті ж теплові насоси стають даремними, якщо немає світла по 14−16 годин. А безперебійники просто не встигають зарядитися за таких значних часових рамок без світла», — каже експерт.

За його словами, варіанти вирішення проблем із обігрівом квартир є більш-менш робочими, доки дотримуються відносно щадні графіки відключень електроенергії (скажімо, світла немає до 10 годин на добу), плюс — немає великих морозів (10 градусів і нижче).

«У разі сильних заморозків ситуація може різко змінитися. Якщо опалення не буде добу і більше, може знадобитися зливання води із системи теплопостачання, багатоповерхівки на якийсь час стануть фактично непридатними для проживання, а людей доведеться відселяти», — зазначає Попенко.

Піч, дрова та низький цінник

У разі затяжних проблем із опаленням багатоповерхівок людям доведеться тимчасово з'їжджати з холодних квартир. Краще вже зараз мати варіант «Б» — куди можна переїхати, якщо опалення в квартирах довго не буде. Найкраще для цієї мети підійдуть максимально «автономні» будинки, наприклад, із пічним опаленням.

«Будинки з пічним або комбінованим (газовий або твердопаливний котел і груба) опаленням — це найпростіший варіант автономних житлових об'єктів. Найчастіше це класична сільська хата або дерев'яний будинок із дров'яною грубою. Таке опалення не прогріває весь будинок ідеально, але в холоди жити там можна. Може додаватися запас дрів, часто у дворі є криниця», — розповідає київський рієлтор Ірина Луханіна.

За словами Андрія Романова, поки що підвищеного інтересу до старих сільських будинків із дров'яними грубами не спостерігається, тому орендувати їх можна дуже дешево — до 5 тисяч гривень на місяць. При цьому, як каже Ірина Луханіна, орендарів, які приглядають житло з максимальною «автономією», стає дедалі більше. Що не виключає зростання цінника у подальшому.

«Мінфін» вивчив, які варіанти сільських будинків із пічним опаленням пропонуються під оренду. Насправді, варіантів не так багато. Скажімо, на OLX їх всього 10. Але ціни справді низькі. Скажімо, будинок у селищі Калита Броварського району можна орендувати лише за тисячу гривень на місяць.

Загальна площа будинку — 40 квадратів, є дві кімнати з меблями та ділянка 25 соток. Але головне — «автономність при блекауті», — стверджується в оголошенні. Є як газове опалення (яке, втім, не працює за відсутності світла, оскільки котлу для запуску потрібна електрика), так і грубка.

У селі Копачів за 35 кілометрів від столиці (у бік Обухова) під здачу пропонується старий будинок площею 60 квадратних метрів із пічним опаленням. Вартість — 5 тисяч гривень на місяць.

За 5 тисяч гривень можна орендувати також будинок площею 56 квадратів у селі Пугачівка Білоцерківського району. Він представлений на dom.ria. Опалення — комбіноване. Є газовий котел та піч. Але «зручності» — у дворі.

У селі Іванівка Обухівського району здається будиночок 30 квадратів із пічним опаленням. Є також газовий балон, що вирішить питання з приготуванням їжі. У будинку зроблено ремонт, є санвузол, побутова техніка, бойлер (тобто в періоди «зі світлом» — він також цілком комфортний). Цінник — 6 тисяч гривень.

Втім, багато недорогих будинків із пічним опаленням, хоча й цілком «житлові», все ж таки досить старі, а деякі вимагають ремонту (про що власники попереджають в оголошеннях). Зрозуміло, що киянам, які звикли до міського комфорту, прожити в таких будинках довго буде не так просто. Крім того, не завжди є інфраструктура та гарне транспортне сполучення зі столицею, що особливо важливо для тих, хто щодня возить дітей до школи та добирається до офісу.

«Чим далі від Києва — тим нижча ціна і більше нюансів, розбиратися з якими орендарю доведеться самому — що з дорогами взимку, як організовано водопостачання, каналізація, наскільки добре працює інтернет у періоди відключень світла тощо», — каже Луханіна.

Водночас для того, щоб «перечекати блекаут», вони цілком придатні. Власники таких об'єктів не розбещені увагою орендарів, тому готові здавати будинки на короткий термін — скажімо, до місяця.

Від «комфортного виживання» до «цілковитої автономії»

Є й комфортніші, але при цьому і дорожчі варіанти «автономних будинків».

Можна виділити декілька сегментів таких будинків.

«Перший — під умовною назвою «Пережити зиму спокійно». Йдеться про будинки в селах і старі котеджні забудови з пічним або твердопаливним опаленням, іноді в комбінації з електрокотлом. Світло — звичайне, генератор буває не завжди, але піч — робоча, не декоративна, а самі будинки — цілком сучасні та комфортні.

Такі об'єкти часто орендують сім'ї з дітьми та літніми батьками, для яких важливіше тепло та тиша, ніж дизайнерські стелі.

Ціни в цьому сегменті досягають 60−90 тисяч гривень на місяць", — каже Луханіна.

Скажімо, за 17 тисяч гривень у Вишгороді можна винайняти будинок у 100 квадратів зі свіжим ремонтом та можливістю опалення дровами. Щоправда, немає ні генератора, ні безперебійника, тож вирішувати проблеми із відключеннями електроенергії орендарям доведеться самостійно.

Луханіна наводить декілька прикладів таких будинків у радіусі до 30 кілометрів від столиці.

Скажімо, у Калиті, Богданівці (Броварський напрямок) здаються будинки на 90 квадратів із ділянками 10 соток за 65 тисяч гривень. Є свердловина на воду, дров'яна піч та електроконвектори, але інтернет «тягнуть» через мобільний підсилювач.

На Одеському напрямку (Глеваха, Мархалівка) можна винайняти будинок до 110 квадратів із твердопаливним котлом і запасом дрів, але без генератора. Цінник — 80 тисяч на місяць.

«Другий сегмент — „Комфортна автономія“. Це сучасні будинки або доглянуті котеджі з автономним газовим опаленням плюс резервний генератор, іноді акумулятори. Це найзатребуваніший сегмент зараз. Такі об'єкти орендують айтішники, підприємці, сім'ї, які працюють вдома та не готові мерзнути чи бігати з дровами. Ціни — у середньому 90−150 тисяч гривень на місяць», — розповідає Луханіна.

Як приклад, вона наводить, зокрема, будинок площею 160 квадратів в Ірпені з власною свердловиною на воду та генератором за 110 тисяч гривень на місяць.

Ще один варіант — будинок у Хотянівці (Вишгородський напрямок) із генератором, каміном, охороною та гарними під'їзними шляхами, які не замітає взимку.

Наприклад, на OLX здається будинок площею 300 квадратних метрів у Бортничах за 97 181 гривень на місяць. Власник обіцяє повну «автономність при блекауті» — підключається резервне енергопостачання та опалення, є також своя свердловина на воду.

Крім цього, в котеджі є все, необхідне для комфортного життя, — новий ремонт, побутова техніка, поруч озеро і школа.

На Dom.ria за 76,3 тисяч на місяць виставлений під оренду будинок площею 165 квадратів із новим ремонтом, меблями та побутовою технікою, є також лазня та підвальне приміщення (його можна використовувати як укриття). Як стверджується в оголошенні, будинок повністю автономний — власна свердловина на воду, сонячні панелі з акумулятором і генератор.

За 50 880 гривень на місяць можна орендувати будинок у Новосілках (неподалік Вишгорода). У будинку 4 кімнати, нові меблі та побутова техніка, є лазня. На випадок перебоїв із енергопостачанням встановлені сонячні панелі, можна опалювати приміщення дров'яним каміном. Тому, як стверджує власник, «світло — 24/7».

Є й дешевші варіанти. Наприклад, в Осещині (Вишгородський напрямок) за 38,2 тисяч пропонується одноповерховий будинок на три кімнати (площа — 130 квадратів) із ділянкою 10 соток. У будинку є генератор, який «тягне все», акумулятором окремо обладнаний холодильник.

Але останні об'єкти здаються «без посередників», тому, наскільки все перераховане відповідає реальності, — судити складно.

Третій сегмент автономних будинків Луханіна називає «Підвищена автономія» — для людей, які взагалі не хочуть «залежати від системи».

«Це нечисленні, але дуже цікаві об'єкти. Йдеться про будинки, які здебільшого будували для себе. Вони обладнані тепловим насосом, генератором, іноді — сонячними панелями, мають буферні батареї. В оренді такі об'єкти з'являються рідко і швидко йдуть. Їх знімають топменеджери, іноземці. Ціни варіюються від 150 до 250 тисяч гривень на місяць», — каже Луханіна.

Наприклад, на Обухівському напрямку (Козин, Романків) за такі гроші можна зняти будинок на 250 квадратів із тепловим насосом, потужним дизельним генератором, своєю свердловиною на воду. Цінник — 180 тисяч гривень на місяць.

На Житомирській трасі (Чайки, Білогородка — приватний сектор) за 220 тисяч є будинки по 300 квадратів із тепловими насосами, камінами, резервними генераторами та акумуляторами.

«Хороші автономні будинки часто здаються взагалі без реклами, за знайомством», — додала Луханіна. Вона також каже, що, коли починаються холоди або посилюються перебої з енергопостачанням, ринок будинків різко «стискається». «Те, що у жовтні коштувало 90 тисяч, у січні може піти і за 120 тисяч», — зазначила Луханіна.