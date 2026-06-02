З 1 червня українців у Польщі та Італії реєструватимуть по-новому

З 1 червня центри Паспортного сервісу в Польщі та Італії переходять на реєстрацію в електронну чергу за допомогою Дія.Підпис. Як зазначено на сайті Д П Документ , у польських підрозділах поряд із електронною чергою і надалі буде «жива черга», пише Inpoland.net.