Попит на Tesla в Європі почав відновлюватися: травень приніс різке зростання реєстрацій

Реєстрації нових автомобілів Tesla на низці європейських ринків у травні суттєво зросли, що свідчить про продовження відновлення продажів американського виробника електромобілів у регіоні. Про це повідомляє Reuters.

Де найбільше зросли продажі

Найбільше зростання зафіксовано у Франції, де кількість нових реєстрацій Tesla збільшилася на 655% порівняно з аналогічним місяцем минулого року — до 5 446 автомобілів.

У Данії реєстрації зросли на 136%, до 1 750 одиниць, в Іспанії — на 113%, до 1 690 автомобілів, а у Швеції — на 71%, до 858 машин.

Загалом європейський ринок електрифікованого транспорту продовжує зростати. За даними ACEA, у квітні продажі електромобілів, гібридів і плагін-гібридів у Європі збільшилися приблизно на 21%, а їхня частка перевищила дві третини всіх нових реєстрацій автомобілів.

Позитивній динаміці сприяють державні програми підтримки, субсидії й високі ціни на пальне, які стимулюють попит на транспорт із нижчим рівнем викидів.

Водночас Tesla продовжує відновлювати позиції після складного 2025 року, коли компанія втратила майже половину своєї частки європейського ринку через посилення конкуренції, насамперед з боку китайських виробників, обмежене оновлення модельного ряду й суперечливі політичні заяви генерального директора компанії Ілона Маска.

Як писав раніше «Мінфін», у рейтингу найбільш продаваних нових авто у світі в 2025 році лідером став електромобіль Tesla Model Y, продажі якого, за даними focus2move, зменшились на 9,3%.