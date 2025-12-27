У суботу, 27 грудня, ворог в черговий раз здійснив атаку на енергетичну інфраструктуру столиці та області, через що у Києві введено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
27 грудня 2025, 10:26
У Києві екстрені відключення електроенергії. Майже третина міста без тепла через атаку рф
«За командою Укренерго, екстрені відключення запроваджені по всій столиці», — йдеться у повідомленні.
Проблеми з теплопостачанням
За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці.
Без централізованого теплопостачання в столиці зараз понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.
Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.
