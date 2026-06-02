Паркомісця випередили квартири за темпами подорожчання: що відбувається на ринку

Після початку повномасштабного вторгення в Україні зафіксовано стрімке зростання вартості паркомісць, темпи якого часто випереджають подорожчання житлової площі. Як повідомили представники провідних девелоперських компаній у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна», попит на паркінги наразі суттєво перевищує наявну пропозицію.

За словами керівника проєктів Perfect Group Олексія Коваля, вартість квадратного метра паркінгу суттєво варіюється залежно від типу — підземний чи наземний — але зазвичай становить приблизно 90−120% від вартості квадратного метра невеликих квартир в тому ж проєкті.

Головними факторами подорожчання експерти називають дефіцит вільного простору в умовах щільної міської забудови та складність зведення підземних споруд.

У компанії Greenville додають, що хронічний брак паркувальних місць у столиці наразі оцінюється в 40−60%, а цінники традиційно повзуть угору ближче до моменту введення ЖК в експлуатацію.

Комерційна директорка девелоперської компанії «Інтергал-Буд» Олена Рижова наголосила, що з 2022 року наявність підземного паркінгу стала для покупців критично важливим критерієм безпеки.

Це спровокувало стрибок цін у столичному комфорт-класі на 30−50%: якщо на початку повномасштабного вторгнення місце коштувало $12−18 тис., то у 2025−2026 роках розцінки злетіли до $18−30 тис., а в дорожчих сегментах (бізнес та преміум) — ще вище.

Тенденцію підтверджують і в Alliance Novobud: у їхніх проєктах комфорт-класу житлова площа стартує від 47 тис. грн/кв. м, тоді як квадратний метр для авто обходиться щонайменше у 52 тис. грн.

Своєю чергою девелопери з «Ковальська Нерухомість» оцінюють метр паркінгу від $1 400, що майже впритул наближається до мінімальної вартості їхнього житла ($1500/кв. м).

При цьому СЕО Sigma+ Анна Лаєвська зазначає, що за розрахунками будівництва підземний формат паркінгу зазвичай на 30% дорожчий за житлові площі та за ціною практично прирівнюється до комерційної нерухомості.

Схожа ситуація спостерігається і в регіонах. Керівник напряму інжинірингу одеської компанії Stikon Олексій Крючков заявив, що наразі попит на паркомісця суттєво випереджає пропозицію. Він пояснив, що у межах першої черги будівництва ціни на паркінги часто не встигають зрости, адже ринок швидко поглинає нову пропозицію. Таким чином, основна динаміка підвищення вартості проявляється вже у наступних чергах.

«У 2012−2014 роках середня ціна була близько $700/кв. м, до 2022-го вона зросла до $900/кв. м, а нині верхня межа суттєво піднялася, і попит легко „з'їдає“ цю пропозицію. Це класична економічна залежність: стійке зростання ціни за квадратний метр у паркінгах є прямим свідченням того, що ринок перегрітий попитом», — пояснив він.