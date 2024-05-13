Хто отримає право на нову квартиру за гроші ЄС

За оцінкою Світового банку, загальні потреби у відновленні житла, що було пошкождено чи знищене через бойові дії, становлять приблизно 72,7 млрд євро . Питання нового житла актуальне для понад 3,7 млн ВПО. Скільки грошей готовий виділити ЄС на забезпечння українців житлом та хто матиме на це право, в колонці для ЕП розповіла депутатка Олена Шуляк, голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. «Мінфін» публікує ключові тези.

Найбільше житла потребують ті, у кого воно було пошкоджено або знищено. Подолати ці виклики Україні допоможе поглиблення євроінтеграції, зокрема, завдяки стратегічному документу Ukraine Facility — пакету підтримки українських реформ від Євросоюзу, що передбачає виділення €50 млрд.

Серед цих реформ — продовження програми компенсації за зруйноване житло, удосконалення законодавства та підходів до житлової політики, залучення інвестицій у будівництво житла.

Продовження програми «єВідновлення»

Програма «єВідновлення» успішно реалізується вже понад рік. За цей час 53 тис. родин отримали кошти на відновлення власного житла, а ще 6 тис. — житлові сертифікати для придбання нового.

Проте головна умова продовження програми — наявність сталих джерел фінансування. Для цього держава здійснює низку кроків із залучення коштів із різних джерел. Наприклад, Україна розпочала співпрацю з Банком розвитку Ради Європи, який тільки у 2024 році виділяє 100 млн євро на фінансування житлових сертифікатів.

Гарантією подальшої пролонгованості програми є те, що в рамках І Компоненту Ukraine Facility передбачено 600 млн євро на компенсації за пошкоджене та знищене житло у 2026−2027 роках.

Невдовзі має запрацювати ще один етап програми — виділення коштів на будівництво житла на власній земельній ділянці. Також Міністерство відновлення аналізує результати реалізованого в Мелітополі пілоту надання компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях.

Під час експерименту вивчалися технічні можливості підтвердження руйнувань із використанням супутникових знімків. Це означає, що в майбутньому «єВідновлення» можна буде розширити на фактично знищені міста, такі як Бахмут, Маріуполь або Авдіївка.

Зміна принципів житлової політики

У Ukraine Facility серед умов отримання фінансової підтримки є прийняття законопроєкту «Про основні засади житлової політики», який наразі проходить раунди публічних консультацій. Він передбачає диверсифіковані інструменти житлової політики, залежно від потреб різних груп громадян.

З одного боку, необхідно розвивати фінансово-кредитні механізми — пільгові іпотечні програми, лізинг, компенсацію частини вартості житла або частини відсотків за кредитом тощо.

Уже запрацювала програма «єОселя», яка надає кредити за ставкою 7% річних, передусім для ВПО та ветеранів. Необхідно масштабувати цю програму для ширших груп громадян, які не мають власного житла.

В Ukraine Facility оцінюють інвестиційні потреби на програму орієнтовно в 55 млрд грн на 2024−2026 роки, із них на компенсацію відсоткової ставки для учасників бойових дій — 2,2 млрд грн. Це дозволить забезпечити житлом до 30 тис. сімей, зокрема 10 тис. сімей військових.

Створення фондів соціального житла

Не варто забувати, що кожен третій українець має низький рівень доходу, соціальної підтримки потребують близько 1 млн ВПО, збільшується кількість осіб із інвалідністю та інших вразливих груп людей.

І для того, щоб подолати ці виклики, Україна має розвивати фонди соціального житла, яке наразі становить лише 1−1,5% від житлового фонду, тоді як у країнах ЄС подекуди ця частка доходить до 25%.

Новий законопроєкт значно розширює повноваження громад та запроваджує поняття «житлового фонду територіальної громади». Також пропонується використовувати принцип «револьверного фонду» — коли прибутки від здачі житла в соціальну оренду реінвестуються в будівництво нового житла.

Це допоможе стимулювати постійне зростання ринку доступного житла та знизити залежність житлових програм від бюджетного фінансування.

Замість квартирних черг, ми пропонуємо людиноорієнтований підхід та цифрові рішення. Йдеться про створення Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, яка аналізуватиме рівень доходів, наявність житла у власності, соціальний статус громадянина.

Відповідно до цих вихідних даних, система пропонуватиме відповідний варіант забезпечення житлом — соціальне, службове, фінансово-кредитні механізми тощо.

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Перші практичні кроки в цьому напрямі закладені також у Ukraine Facility. У 2024−2025 роках передбачено 200 млн євро на забезпечення житлом захисників України, які мають І та ІІ групи інвалідності, членів сімей загиблих, а також захисників-ВПО. Ще 450 млн євро має бути надано для цих груп громадян у 2024−2027 роках.