Енергоатаки різко підвищили продаж «товарів від блекаутів»: що буде з цінами

Після нових масованих атак ворога по нашій енергосистемі українці знову почали масово скуповувати безперебійники, автономні ліхтарі, повербанки, генератори тощо. Досі торговці на складах мають запаси генераторів і безперебійників, завезених ще наприкінці позаминулого року. І тепер їх почали розкуповувати. Чи знову буде дефіцит і зростання цін, — розбирався «Мінфін».

Попит неухильно зростає

З березня ворог відновив масовані атаки по українській енергосистемі. Сильно пошкоджено генерацію у Харкові, зруйновано Трипільську ТЕС під Києвом. Вже декілька днів в Україні спостерігається дефіцит електроенергії, у багатьох регіонах тривають відключення бізнесу. Ситуацію не рятує навіть імпорт електроенергії з Європи, хоч він помітно зріс.

«Ситуація дуже серйозна, особливо у Харківській, Донецькій, Сумській областях. Електроенергії не вистачає, попри імпорт. Вже влітку можуть розпочатися масові відключення практично у всіх регіонах — сидітимемо без світла по 6−8 годин», — каже експерт енергоринку, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На тлі цих «лякалок» українці, які ще не встигли запастися товарами від блекауту, почали масово закуповувати техніку.

«Наразі саме час зробити ревізію техніки, проаналізувати, чи зможете ви у разі перебоїв зі світлом забезпечити свою особисту енергонезалежність», — каже Попенко.

У мережі «Епіцентр» «Мінфіну» розповіли, що попит на зарядні станції почав зростати з другої половини березня. Але, головним чином, у Харківській та Одеській областях, генерацію яких тоді й атакував ворог. «На ці регіони в березні припадало 80% продажів зарядних станцій», — зазначає керівник департаменту «Споживча електроніка» «Епіцентру» Роман Івашкевич.

Ситуація різко змінилася після обстрілів Трипільської ТЕС у Київській області (станцію було фактично знищено і зараз вона не працює).

Тоді в експертній спільноті заговорили про ризики великих проблем в енергопостачанні вже в усіх без винятку регіонах та нові блекаути.

«Це спричинило збільшення попиту вже у всій Україні. Люди намагаються підготуватись до різних варіантів розвитку подій», — каже Івашкевич.

За його словами, зараз на тиждень продається в 3,5−4 рази більше зарядних станцій, ніж, наприклад, у лютому. І є тенденція до подальшого зростання попиту.

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Які товари купують активніше

«Другий тиждень квітня показав приріст продажів плюс 50%, порівнюючи з першим», — розповідає Івашкевич. У топі — зарядні станції за ціною від 24 тис. грн до 54 тис. грн, але активно купують і дорожчу техніку, наприклад, Ecoflow майже за 94 тис. грн.

Попит на повербанки зріс удвічі. «Найпопулярніші моделі на 10, 20 і 30 тисяч mAh», — говорить Роман Івашкевич. Цінники на таку техніку варіюються від 899 гривень до 2,6 тисяч.

У мережі «Алло» «Мінфіну» також повідомили, що зростання попиту на товари від блекауту почалося приблизно з 20 березня.

«Якщо порівнювати періоди 19 лютого-17 березня та 18 березня-14 квітня, то попит на зарядні станції зріс у 5 разів, повербанки — удвічі, генератори — у 9 разів», — зазначив керівник відділу аналітики роздрібу групи компаній «Алло» Сергій Чорний.

Керівник департаменту «Машини, верстати, обладнання» мережі «Епіцентр» Сергій Орлов зазначає, що вони фіксують ажіотажний попит на генератори поки що, переважно, в Харківській області.

«Пікові продажі припали на 22−23 березня, коли область вперше за останній час залишилася без електрики. За два дні купили у понад 5 разів більше генераторів, ніж за період із 1 до 21 березня. Більшість генераторів викупив малий бізнес, який продовжує працювати, попри обстріли. Підприємці віддають перевагу моделям потужністю від 7 кВт. Для приватних будинків беруть генератори 5−5,5 кВт», — каже Сергій Орлов.

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Що відбувається з цінами на товари від блекауту

У торгових мережах прогнозують, що попит на товари від блекауту й надалі зростатиме.

Частина українців уже має таку техніку — купили за часів попередніх перебоїв із електроенергією. Але багато хто тоді не «заморочувався» з придбанням безперебійників і повербанків, і вирішив просто перечекати. І тепер час «Ч» настав і для них.

В інших споживачів куплена раніше техніка вже стала непридатною, адже наприкінці 2022 — початку 2023 років купували на панічних настроях, часто особливо не обираючи за якістю. Тепер їм доведеться оновлювати «антиблекаут"-обладнання.

Тобто споживча аудиторія, яка готова купувати техніку, є досить великою.

Ще на хвилі попереднього генераторного ажіотажу торговці навезли величезні обсяги товару. А оскільки енергетикам вдалося стабілізувати систему і відключення світла припинилися, частина старих запасів припадає пилом на складах і досі. І зараз приходить їх зірковий час.

В «Епіцентрі» кажуть, що такого ажіотажу, як у 2022 році, немає. «Товар є практично у всіх постачальників, тому дефіциту не прогнозуємо», — зазначили в компанії.

Моніторинг цін на майданчику hotline показує, що на більшість товарів від блекауту цінники поки що не зростають, а на деякі навіть знизилися. Але вже фіксуються спроби продавців збільшити прайси.

Наприклад, повербанки Baseus у березні 2023 року коштували в середньому 3 458 гривень. У січні цього року ціна знизилася до 2,9 тис., а станом на 13 квітня — до 2 566 гривень.

Повербанк Xiaomi Mi 50w на 20 тисяч mAh у грудні 2022 року, коли спостерігався ажіотажний попит, коштував близько 4,2 тис. грн. До липня 2023 року (а на той момент масових відключень світла вже не було) ціна впала до 1,6 тис. грн. Але зараз ця модель знову подорожчала — майже до 2 тисяч гривень.

Зарядна станція EcoFlow Delta 2 на піку попиту наприкінці 2022 року коштувала близько 84,4 тис. гривень. До липня 2023 року ціна впала до 41,6 тис. На початку цього року за цю модель просили 39,5 тис., а зараз вона ще більше подешевшала — до 37,8 тис. грн.

Така сама ситуація із зарядною станцією Bluetti EB3A. Цінник впав майже з 25 тис. восени 2022 року до 14,3 тис. до літа 2023 року. Нині таку модель можна купити за 9 450 гривень.

Генератор Konner&Sohnen KS 3300i минулого року коштував 18,5 тис., зараз — 17,8 тис.

Генератор ITC Power GG3300 °F подешевшав з 18,1 тис. у 2022 році до 14,3 тис. до 2023 року. Нині такими торгують за 9,9 тис.

Готовність продавців знижувати ціни залежить від складських запасів та конкуренції на ринку. Поки що товару дуже багато, тому ціни на більшість моделей техніки не почали зростати, навіть попри збільшення попиту. Але, як бачимо, на деякі моделі продавці вже намагаються підвищувати цінники. І якщо товар почнуть розкуповувати швидше, ніж поповнювати його запаси, дорожчатиме все ширший асортимент техніки.

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Чи «з'їдять» генератори все пальне на АЗС

Окреме питання — щодо дизельного пального та бензину. Масове використання генераторів може суттєво збільшити продаж палива, як це було на хвилі попередніх відключень світла.

Наскільки великими є ризики, що генератори спровокують ажіотаж на АЗС та подорожчання палива?

Генератори споживають порівняно невеликі обсяги бензину чи дизеля. Наприклад, модель бензинового генератора EnerSol EPG-5500SE потужністю 5 кВт «їсть» 310 грам палива на кожну кіловат-годину або приблизно до 2 літрів за годину роботи приладу. У потужніших моделях витрата палива може досягати 3 літрів на годину і більше.

Але, якщо генератор безперебійно працює, наприклад, 8 годин на день, це вже 16−24 літрів палива. А якщо ввімкнуться тисячі генераторів у всій країні, споживання палива обчислюватиметься тоннами.

Голова агентства «А-95» Сергій Куюн каже, що чутки про можливі проблеми з паливом уже розганяються ринком.

Але бензину та дизеля в Україну везуть дуже багато — на ринку зараз «перелив». «Є де купувати і чим привезти, тому новий період дефіциту пального навіть важко уявити», — зазначив Куюн.

Про те, що дефіциту не буде, навіть якщо українці масово включать генератори, говорить і топменеджер мережі «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук. За його словами, канали постачання працюють стабільно, імпортери змогли налагодити нові маршрути після блокування польського кордону. Тому можливе збільшення продажів за рахунок використання генераторів ні на що не вплине.

Щодо цін, то, як каже Куюн, вони можуть зрости, але не через генератори. Головні причини, що штовхають цінники на дизель і бензин вгору, — підвищення світових котирувань на нафту і зростання курсу долара. При цьому Сергій Куюн додав, що барило палива «про запас» все ж таки не завадить.