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10 лютого 2025, 11:36

Новобудови дорожчають: 4 області, в яких забудовники знизили ціни

Після неоднозначного минулого року, коли квартири у новобудовах в половині областей подешевшали, в січні вони переважно повернулись до зростання. На скільки саме змінилась вартість житла і де вона зростає найшвидшими темпами, розповіли «Мінфіну» експерти DIM.RIA.

Після неоднозначного минулого року, коли квартири у новобудовах в половині областей подешевшали, в січні вони переважно повернулись до зростання.

Первинний ринок

Пропозиція

Протягом січня 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови на 38 секцій. Найбільше об'єктів здали в Київській області — 7, із них 4 — безпосередньо у столиці. Таким чином, станом на кінець січня в Україні 763 завершених новобудови, найвища частка завершених обʼєктів — в Одеській (54%), Волинській (48%), Дніпропетровській та Рівненській (по 43%) областях.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом січня зменшилась лише у чотирьох із проаналізованих областей України, у решті областей — зросла на 1−8% або залишилась без змін. Найдорожчим на первинному ринку залишається Київ із середньою вартістю $1 351 за м². Протягом січня середня ціна нового житла у столиці не змінилася, а порівнюючи рік до року, подешевшала на 5% — $70.

Попит

Аналітики відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла протягом січня серед користувачів із усіх областей. Найсуттєвіше кількість пошукових запитів зросла у Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Львівській областях.

Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла у січні користувачі додали значно більше пропозицій, порівнюючи з груднем. Найбільше кількість нових пропозицій зросла у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях — приблизно вдвічі. У м. Київ та Київській області чисельність пропозицій з продажу зросла рівно у півтора раза.

Ціна

У січні 2025 року ціна продажу однокімнатної квартири коливалася у більшості областей в межах декількох відсотків, водночас, порівнюючи з даними за січень 2024 року, вона переважно зростала. Найбільше — у Закарпатській області, на 33% за рік. Найдорожчим наразі залишається Київ: у столиці власники просять у середньому $88 тис. за однокімнатне помешкання (-3% рік до року).

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район із середньою ціною однокімнатної квартири $135 тис., а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському — $46 тис.

Попит

У перший місяць 2025 року у більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився. Найбільшу різницю між кількістю відгуків та кількістю оголошень, які додали у січні, фахівці відзначили у Вінницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях: там попит перевищує пропозицію у 15−19 раза. У м. Київ співвідношення кількості оголошень до відгуків складає приблизно 1:2.

Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди у січні, порівнюючи з груднем 2024 року, кількість нових пропозицій житла знизилася у всіх проаналізованих областях.

Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ із середнім цінником 17 тис. грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці не змінювалася, проте рік до року підвищилася на 3%. За рік ціни зросли і в інших регіонах, найактивніше — на Івано-Франківщині, Волині та у Чернівецькій області (зростання на понад 30%).

Столиця дає змогу обрати бюджетніше житло, залежно від району. Найнижчі ціни можна знайти у Деснянському районі, в середньому 10 600 грн за однокімнатну квартиру, а от найдорожчим став Печерський район із середньою ціною оренди за місяць 22 тис. грн.

Інтерес

У січні, порівнюючи з груднем, найбільше активність з пошуку житла в оренду зросла у Черкаській та Рівненській областях. У столиці користувачі зробили на 21% більше запитів протягом місяця, що минув.

Співвідношення кількості оголошень про оренду до кількості відгуків на них у січні в Києві склало 1:7. Найвищим попитом за пропозицією вирізнились Кіровоградська, Житомирська та Черкаська області.

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Коментарі - 1

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bonv
bonv
10 лютого 2025, 13:22
#
У Львові-Франківську ціни ростуть стабільно. Попит більший у Франківську через низькі ціни в порівнянні зі Львовом.
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