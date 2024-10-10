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10 жовтня 2024, 17:14

Ціна на нерухомість продовжує зростати, а інтерес до оренди знижується

Впродовж минулого місяця ціни на нерухомість у більшості областей зростали. Наскільки дорожче стало придбати квартиру, та в яких регіонах спостерігались зворотні тенденції, йдеться в дослідженні аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA.

Впродовж минулого місяця ціни на нерухомість у більшості областей зростали.

Первинний ринок

Пропозиція

У вересні кількість новобудов із активними відділами продажів залишилась на такому ж рівні — 77%. Впродовж місяця в експлуатацію здали дві новобудови у Львівській області, та одну — у Київській області загалом на 6 секцій.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі переважно зростала у вересні на 1−6%, залежно від області. Порівнюючи вересень 2024 року з вереснем 2023 року найбільше подорожчали новобудови у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях. Найвища середня вартість нового житла зберігається у Києві — $1 349 за кв.м.

Попит

У вересні користувачі маркетплейса значно більше цікавились квартирами у новобудовах, порівнюючи з серпнем. Найбільший приріст пошукових запитів відбувся у Миколаївській та Кіровоградській областях. Водночас у масштабах року пожвавлення інтересу спостерігається лише в Київській області, без огляду на столицю, та у Вінницькій області.

Вторинний ринок

Пропозиція

У вересні поменшало охочих продати власне житло, якщо порівнювати з серпнем або порівнювати дані рік до року. Порівнюючи з вереснем 2023 року, кількість пропозицій з продажу житла зросла лише у Чернігівській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Ціна

Вартість, яку вказували власники у своїх пропозиціях із продажу нерухомості, у вересні зросла майже в кожній області здебільшого на 5−6%. Київська область не показала змін, а у Києві аналітики виділили незначне здешевшання на 1%. При цьому столиця лишається містом із найдорожчим житлом: середня ціна за однокімнатну квартиру на основі пропозицій вересня складає $84 935. Проте на ринку є дешевші й дорожчі пропозиції: у середньому $45 060 у Деснянському районі та $113 553 — у Печерському.

Попит

Користувачі активніше шукали пропозиції для купівлі житла у центральних та західних областях України: там попит зріс подекуди на понад 20%. Попри те, що у межах року загальна кількість пошукових запитів іде на спад, у більшості областей України досі на одне оголошення про продаж житла припадає 5−10, а подекуди й 20 відгуків.

Ринок оренди

Пропозиція

За даними аналітичного центру DIM.RIA, українці почали публікувати менше пропозицій з оренди житла. Найсуттєвіший спад у вересні зафіксували у Кіровоградській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. За рік найсуттєвіше кількість пропозицій зросла у Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ із середнім цінником 18 203 грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці не змінилася, проте протягом останнього року збільшення склало 18%. За рік ціна оренди однокімнатної квартири найбільше зросла в Закарпатській, Житомирській та Рівненській областях — на понад 60%, порівнюючи з показниками вересня 2023 року.

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Попит

Рік до року та місяць до місяця користувачі почали менше шукати житло для оренди, проте традиційно на одне оголошення припадає значно більше відгуків. У Києві це понад 6 відгуків на кожне додане у вересні оголошення.

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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
10 жовтня 2024, 17:25
#
І попит є на цікаві варіанти. І ціни ростуть. І будуть рости. На все ціни ростуть.
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0
korvin29
korvin29
10 жовтня 2024, 18:40
#
Цена квартиры зависит от средней зарплаты, возможно сейчас рынок делают военные и выплаты по погибшим военным.
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