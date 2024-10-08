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8 жовтня 2024, 14:01

Як змінюються ціни на житло в ЄС

У другому кварталі 2024 року житло в Євросоюзі подорожчало на 1,9%, а орендна плата — на 0,7%, порівнюючи з січнем-березнем. У річному вираженні зафіксовано зростання на 2,9% на ринку продажів і на 3% підвищилися ставки за орендовану нерухомість, повідомляє Eurostat. Із 2010 року до другого кварталу 2024 року в ЄС орендна плата збільшилася на 24,8%, а ціни на житло — на 51,8%.

У другому кварталі 2024 року житло в Євросоюзі подорожчало на 1,9%, а орендна плата — на 0,7%, порівнюючи з січнем-березнем.

Зазначається, що з 2010 року до другого кварталу 2024 року ціни на житло зросли більше, ніж орендна плата, у 20 країнах, у деяких державах нерухомість подорожчала у 2−3 рази:

  • Естонія +232%;
  • Угорщина +218%;
  • Литва +178%;
  • Латвія +146%

За той же період орендна плата зросла у 26 країнах ЄС, при цьому найбільше підвищення відзначено також в Естонії (+203%), суттєво збільшились показники у Литві (+178%), Ірландії (+106%) та Угорщині (+104%). Єдине зниження цін на оренду було зафіксовано у Греції (-18%).

В індексі цін на житло (HPI) зазначалося, що ціни на житло зросли на 1,3% у єврозоні та на 2,9% у Європейському Союзі у другому кварталі 2024 року, порівнюючи з квітнем-червнем 2023 року.

HPI враховує зміни вартості нової та існуючої житлової нерухомості, яка придбана домогосподарствами (квартири, окремі будинки, таунхауси тощо), незалежно від їх кінцевого використання та попередніх власників.

У цьому дослідженні зазначено, що на початку 2015 року було стрімке зростання цін на житло, причому на ринку продажів показники зростали швидше, ніж орендна плата. Такі тенденції зберігалися до третього кварталу 2022 року, а з четвертого почалося зниження на 1,5%, а потім на 0,7% у січні-березні 2023-го. У другому та третьому кварталах цього року знову зафіксовано підвищення на 0,4% та 0,7% відповідно. У жовтні-грудні житло трохи подешевшало (-0,2%), а потім знову подорожчало з січня до березня (+0,6%) та з квітня до червня (+1,9%) 2024 року.

Річні темпи зростання з першого кварталу 2020 року як у єврозоні, так і в ЄС зросли до рівнів, які не фіксувалися з 2006 року. Після піку, що припав на січень-березень 2022 року, річні темпи зростання знизилися. Вони знизилися у другому кварталі 2023 року на 1,6% у єврозоні та на 1% у ЄС, а також у третьому — на 2,2% та 1,2% відповідно.

Наприкінці 2023 року та у січні-березні 2024 року річні темпи зростання залишалися негативними для єврозони (-1,2% та -0,3%), але стали позитивними для ЄС (+0,2% та +1,5%). У другому кварталі 2024 року відзначено позитивну динаміку за всіма напрямками — +1,3% та +2,9% відповідно.

Навчись інвестувати у дохідну нерухомість за 14 днів з Академією Мінфіну

У шести країнах у другому кварталі 2024 року ціни знизилися, порівнюючи з таким же періодом 2023-го, у 20 — відзначено зростання. Найбільше падіння зареєстровано у Люксембурзі (-8,3%), Фінляндії (-4,8%) та Франції (-4,6%), максимальне зростання — у Польщі (+17,7%), Болгарії (+15,1%), Литві (+10,4%) та Хорватії (+10,0%).

Порівнюючи з попереднім кварталом ціни знизилися у двох державах, залишилися на колишньому рівні лише в Угорщині, та зросли у 23-х. Зниження зафіксовано у Франції та Бельгії (по -0,2%), а найбільше зростання відзначено у Хорватії (+4,3%), Португалії (+3,9%) та Іспанії (+3,6%).

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Експерти зазначають, що загалом на ринку нерухомості Європи відзначається пожвавлення у зв'язку зі зниженням відсоткових ставок та стабілізацією економічного становища. У цей регіон почали повертатися інвестори, хоча в деяких країнах Європи ситуація залишається складною. Наприклад, у Фінляндії подешевшали будинки, і впали інвестиції в нерухомість. З ринку нерухомості Болгарії пішли 20% продавців. Натомість обсяг інвестицій у ринок нерухомості Нідерландів зріс на 70%. В Італії бізнесменів більше приваблює готельний бізнес. Відновлюється ринок житлової нерухомості в Данії. Прогнози щодо більшості країн також залишаються позитивними.

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