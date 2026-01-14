Компенсація за пошкоджене житло: шо змінилось у 2026 році

У механізмі компенсації, який реалізується у межах програми «єВідновлення» з 5 січня відбулись зміни щодо пошкодженого (але не знищеного) під час війни житла. В чому вони полягають детально розповіла керівниця програми «Правова безпека власності» Українського інституту майбутнього Ольга Оніщук.

Згода співвласника більше не обов’язкова

Нагадаю, що донедавна згода співвласника була невід'ємним атрибутом процедури надання компенсації за пошкоджене житло, яке перебувало у спільній власності. Заяву на компенсацію у межах державної програми «єВідновлення» подавав тільки один співвласник, решта — обов’язково надавали згоду (через Дію або у паперовій формі з нотаріальним засвідченням справжності підпису співвласника). Єдиний виняток стосувався співвласника, який є іноземцем або особою без громадянства: у такого співвласника згода не вимагалася.

Якщо згоду на отримання компенсації інший співвласник не хотів або з якихось причин не міг надати, отримання грошової компенсації для відновлення пошкодженої нерухомості було унеможливлено.

З 5 січня цього року згода співвласника стала необов’язковою (надається тільки «за можливості»), натомість запроваджено інститут заперечень, які зможуть подавати інші співвласники. Тобто, у разі коли пошкоджений житловий об'єкт перебуває у спільній власності, заяву про надання компенсації може подавати один із співвласників. Заява, подана одним, вважатиметься поданою всіма співвласниками за відсутності заперечень від інших співвласників.

Такі заперечення до комісії подаватимуться письмово у довільній формі протягом 15 календарних днів з дати подання одним співвласником заяви на отримання компенсації. У разі наявності заперечень від одного із співвласників щодо отримання компенсації заявником відповідна комісія відмовлятиме у наданні компенсації.

Водночас запроваджується ще одна новація — підтвердження інформування іншого співвласника про звернення за отриманням компенсації заявника, яке надається разом із «компенсаційною» заявою.

Звертаю увагу, що перелік способів такого інформування («шляхом надання до комісії оригіналу або засвідченої заявником копії повідомлення про вручення співвласнику рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю з відміткою про вручення співвласнику, або оригіналу чи засвідченої заявником копії рекомендованого поштового відправлення або поштового відправлення з оголошеною цінністю з позначкою про відмову співвласника про одержання такого відправлення, або інформування їх у інший спосіб»), які зазначені у новому підпункті 6−1 пункту 13 відповідного Порядку, затвердженого урядовою постановою № 381, не є вичерпним. Передбачена можливість інформування співвласників іншим способом, тобто нормативно закріплена варіативність у виборі засобу інформування співвласника.

Чи означає це, що належним способом інформування іншого співвласника буде, наприклад, публікація оголошення у ЗМІ (що є класичним форматом інформування та умовою для відновлення втрачених документів) — відповідь на це питання має надати практика застосування нових положень «компенсаційними» комісіями.

Збільшено показники вартості ремонтних робіт

Вперше з моменту запуску програми «єВідновлення» у травні 2023 року Кабмін переглянув вартість близько 60 видів ремонтних робіт. Йдеться про суттєве оновлення чек-листа (містить детальний перелік та вартість необхідних ремонтних робіт), який складається компенсаційною комісією з метою визначення розміру грошової виплати для відновлення пошкодженої оселі.

Ознайомитися з усіма оновленими показниками вартості ремонтних робіт можна за допомогою нашого компенсаційного онлайн-калькулятора, розміщеного на сайті Поверни своє за цим посиланням.

Цей онлайн-інструмент допоможе не лише визначити точну суму компенсації за знищене житло, але й провести попередні розрахунки вартості робіт, які необхідно виконати для ремонту пошкодженого житла за різними блоками (стіни/перегородки/стеля, прорізи, перекриття, підлоги тощо) в межах встановлених у програмі «єВідновлення» лімітів.

Врахуйте: максимальні суми компенсації за пошкоджене житло залишилися незмінними:

до 200 тис. грн (ремонт категорії А);

до 350 тис. грн (ремонт категорії Б) — для квартир;

до 500 тис. грн (ремонт категорії Б) — для приватних будинків.

Водночас звертаю увагу на ще один важливий нормативний нюанс: якщо кошторис ремонтних робіт, які необхідно виконати для відновлення пошкодженого житла, перевищує допустиму суму відшкодування за державною програмою «єВідновлення», — це не буде безумовною підставою для відмови у наданні компенсації.

За наявності інших джерел фінансування (співфінансування від українських чи міжнародних організацій, зокрема благодійних) для повного відновлення пошкодженої оселі, відповідна комісія може ухвалити позитивне рішення про надання компенсації у межах визначеної граничної суми.