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14 липня 2023, 15:37 Читать на русском

З 1 серпня розширено програму дешевої іпотеки: чому отримати її нереально

Уряд розширив програму іпотечного кредитування «єОселя». Відповідно до змін, нею зможуть скористатися нові категорії громадян. Однак, більшість потенційних отримувачів пільгових кредитів і до цього отримували відмову. Чому так відбувається, розповіла народна депутатка України Ніна Южаніна.

Уряд розширив програму іпотечного кредитування «єОселя».

Для кого створено програму

З 1 серпня 2023 року програмою зможе користуватися більше українців, а саме:

  • ветерани війни та члени їх сімей;
  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • сім'ї загиблих ветеранів та захисників і захисниць України;
  • внутрішні переселенці;
  • громадяни без власного житла.

Цим категоріям громадян надається можливість отримати кредит під 7%. Із часу старту програми «єОселя», якою опікується «Укрфінжитло», в жовтні 2022 року пільгові іпотечні кредити під 3% надавалися лише військовим, правоохоронцям, медикам та освітянам. Та чи надавалися?

За 9 місяців існування програми майже 46 тисяч українців подали заявку на іпотеку, але кредит на власне житло отримали лише 4%.

Чому держава не надає кошти

Перша причина: в «Укрфінжитла» не вистачає грошей на задоволення всіх заявок.

Капітал компанії складає 50 млрд грн, однак, вона не може повною мірою використати ці ресурси, оскільки вони зберігаються у вигляді ОВДП, продати які достроково можна лише з великим дисконтом.

Друга причина: хоча програма реалізується виключно державним коштом, фінансові ризики і платоспроможність клієнта прораховують банки-партнери «Укрфінжитла» і саме вони визначають, кому надавати кредит, а кому — відмовити.

Третя причина: за стандартних ставок іпотеки від 15 до 25% річних далеко не кожен банк хоче видавати завідомо ризиковані кредити під 7%.

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І тут парадокс полягає в тому, що «Укрфінжитло» має право самостійно видавати кредити, але залучає до цього процесу банків-посередників. Тож і маємо чергову мильну бульбашку.

Автор:
Южаніна Ніна
Народна депутатка України Южаніна Ніна
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
14 липня 2023, 18:05
#
Правильно писати «дешева» іпотека.
+
0
bonv
bonv
14 липня 2023, 18:06
#
Закатайте губу. Доступної іпотеки на всіх не вистачить.
https://www.unian.ua/economics/finance/zakatayte-gubu-dostupnoji-ipoteki-na-vsih-ne-vistachit-12327789.html
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