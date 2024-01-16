Золотий запас: скільки заробили інвестори в золото в 2023 році і чи можна повторити цей успіх

Золото закрило 2023 рік із річним приростом — вперше за три роки. Дорогоцінний метал піднявся приблизно на 13%. Чи вистачить у нього запала рости і далі, розглянемо докладніше. Джерело: https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/zoloto-zavershilo-2023-god-s-prirostom-chego-zhdat-v-2024-godu/ Для тих, хто інвестував у золото, 2023 рік виявився дуже вдалим. Особливо для тих, хто купував його восени 2022 року, коли ціна просідала до рівнів близько $1650 за тройську унцію, або на початку жовтня 2023 року, коли золото коштувало близько $1825 за унцію.

Закривши свої спотові контракти зараз, на момент написання статті 15 січня 2024 ($2053,05 за унцію), вони отримали б близько $403,05 і $228,05 на унції відповідно.

Динаміка ціни на золото



Ціна на золото у 2023 році відображала те, що відбувається у світовій геополітиці та економіці. Війна в Україні, протистояння США-Китай навколо Тайваню, збереження високих показників інфляції в більшості провідних країн світу, напад ХАМАС на Ізраїль з подальшою військовою операцією у відповідь у Секторі Гази, бюджетна криза в Німеччині та США, а також можливий швидкий розворот ФРС США щодо відсоткових ставок — ось неповний перелік проблем, які довелося вирішувати політикам та економістам та переживати людству.

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Не дивно, що налякані такими викликами інвестори реагували зростанням попиту на жовтий метал, як на актив-притулок.

Причому у цьому процесі брали участь як центробанки провідних країн світу, професійні гравці та спекулянти, так і рядові інвестори. За даними Всесвітньої ради із золота (WGC), лише за січень — вересень 2023 року центробанки купили 800 тонн золота або на 14% більше, ніж роком раніше. Даних за весь 2023 поки що немає, але аналітики називають загальний обсяг покупок золота центробанками не менше 1000 тонн.

Найактивнішим покупцем жовтого металу був Китай — 181 тонну за 9 місяців 2023 року та загальними резервами у золоті 2192 тонни, що еквівалентно 4% від загального обсягу світових резервів. На другому місці була Польща, яка за цей період придбала 105 тонн золота, і обганяє за розмірами свого золотого запасу, наприклад, ту ж Саудівську Аравію.

Топ-20 країн за розміром золотого запасу (3 кв. 2023 р)

Місце у рейтингу/країна Об'єм золотого запасу (т) Розмір золотого запасу ($) та співвідношення до загальних резервів 1 США 8 133,46 489 133,74 (68,22%) 2 Німеччина 3352,65 201 623,07 (67,34%) 3 Італія 2451,84 147 449,64 (64,41%) 4 Франція 2436,88 146 551,80 (66,09%) 5 рф 2332,74 140 287,50 (24,67%) 6 Китай 2191,53 131 795,43 (3,98%) 7 Швейцарія 1040 62 543,91 (7,65%) 8 Японія 845,97 50 875,51 (4,11%) 9 Індія 800,78 48 157,71 (8,13%) 10 Нідерланди 612,45 36 832,02 (56,06%) 11 Туреччина 478,97 28 804,60 (27,38%) 12 Тайвань 423,63 25 476,21 (4,38%) 13 Узбекистан 383,81 23 081,97 (74,4%) 14 Португалія 382,63 23 010,89 (70,73%) 15 Польща 333,71 20 068,84 (11,15%) 16 Саудівська Аравія 323,07 16 933,64 (4,3) 17 Великобританія 310,29 18 660,18 (10,95%) 18 Казахстан 309,38 18 605,42 (58,36%) 19 Ліван 286,83 17 249,75 (54,45%) 20 Іспанія 281,58 17 311,60 (17,25%)

За оцінками Всесвітньої ради із золота

Аналітики не мають сумнівів, що провідні покупці продовжили поповнювати свої запаси золота. А значить, зліт його котирувань вище за психологічний поріг у $2000 за унцію був не випадковий. Саме в моменти просідання цінників на ринок виходили основні гравці і скуповували благородний метал, що ситуативно подешевшав, що і призводило до швидких злетів цін на нього.

Додатковим «паливом» для зростання котирувань були катаклізми 2023 — від воєн до політичних конфронтацій.

Що впливатиме на «золоті» ціни у 2024 році

В умовах підвищеної турбулентності у всьому світі потенціал зростання цін на золото явно не вичерпано.

Що особливо важливо для оцінки перспектив «жовтого металу» у 2024 році — це те, що майже чверть центробанків світу нарощуватиме золоті резерви протягом найближчих 12 місяців, тобто щонайменше до жовтня 2024 року. — Про це йдеться у свіжому звіті WGC. За різними оцінками, така активність центробанків може додати 10% до ціни золота цього року.

Дуже залежною буде поведінка американських та європейських інвесторів у золото від поведінки пари євро/долар на міжнародних ринках та рівня інфляції.

Справа в тому, що за рахунок стрибків цієї пари та частково різної швидкості реакції інфляційних процесів у ЄС та США на дії ФРС та ЄЦБ, у євро ціна золота у 2023 році зросла приблизно на 9,57% (фіксувалися дані за 28 грудня 2023 року), а в доларах США станом на ту саму дату — на 13,84%.

Тобто, якщо подивитися на подібні інвестиції очима європейських та американських інвесторів у золото, рівень перекриття зростання вартості золота «місцевої» інфляції у США та Європі виглядає по-різному. За підсумками минулого року американські інвестори в золото виявилися «ефективнішими» у боротьбі з місцевою інфляцією, ніж європейські. Хоча варто співвідношенню пари євро/долар провести одне-два серйозні ралі та перерахунок ефективностей вкладень у золото в Європі та Штатах щодо місцевих інфляцій може стати зовсім іншим.

Це означає, що у 2024 році, за збереження нинішніх тенденцій, настрої інвесторів щодо вкладення в золото матимуть ще й географічний відтінок.

У 2024 році зростатиме і прагнення ФРС США (частково, та ЄЦБ) до зниження процентних ставок, якщо національні споживчі ціни знижуватимуться. Як правило, це позитивно позначається на ціні золота — активу, який не приносить відсоткового доходу, а виграє за рахунок зростання своєї вартості.

Адже на тлі геополітичних та військових ризиків поступове зниження відсоткових ставок регуляторів призведе до зниження прибутковості вкладів та інших вкладень у відсоткові активи, прив'язані до ставок ФРС США та ЄЦБ. У такому разі частина коштів консервативних інвесторів почне перетікати з вкладів у банках і частково з фондового ринку в сектор золота, як активу, що потенційно зростає, підкріпленого ще й постійними покупками центробанків. Це збільшить попит на золото і знову зіграє на підвищення.

Крім цього, частина країн через різні причини починають знижувати у своїй торгівлі та розрахунках частку долара, що поступово збільшує ліквідну масу американської валюти у світі. Це також є «паливом» для зростання цін на золото, як альтернативи долару .

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Важливим аспектом для золота у 2024 році будуть і очікування інвесторів щодо термінів зміни процентних ставок ФРС. Після грудневого засідання Федрезерва та нещодавніх помірних даних щодо інфляції у Штатах та Єврозоні ринок, та й самі чиновники, значно знизили свої очікування щодо термінів зниження ключових процентних ставок.

Американські інвестори тепер очікують на перше зниження відсоткових ставок вже в березні 2024 року, а чиновники ФРС США — з літа 2024 року. Оскільки найбільша економіка ЄС, Німеччина, вже практично перебуває у стані рецесії, то ЄЦБ, ймовірно, також почне знижувати відсоткові ставки. Це вже залучає на ринок золота додаткові кошти спекулянтів, які в епоху високих ставок у 2023 році ще надавали перевагу іншим інструментам.

Тож золото має досить райдужні перспективи на 2024 рік, оскільки основна частина економічних, геополітичних і, на жаль, військових подій — підштовхує інвесторів до вкладень у активи-притулку.

Наскільки виросте золото, залежатиме від ряду факторів:

як скоро і наскільки впадуть відсоткові ставки і як рухатиметься долар на валютному ринку щодо євро . геополітична напруженість, війна, а також рівень інфляції та показників економіки США, ЄС та Китаю; обсяги покупок золота в резерви центральними банками та приватними інвесторами; вибори у США, вирішення проблеми покриття дефіциту американського бюджету та стелі держборгу; поведінка приватних інвесторів; зростання експлуатаційних витрат основних золотодобувних компаній на тлі зростання попиту з боку промисловості та ювелірного бізнесу.

Три варіанти розвитку подій

За моїм прогнозом, є три варіанти розвитку ситуації із золотом у 2024 році:

Негативний для цін на золото, але позитивний для людства — геополітична напруженість знижується. Війна в Україні, а також конфлікти навколо Тайваню, в Сирії, Секторі Гази та в частині інших «гарячих точок» — переходять у фазу конструктиву, рф залишає територію України.

Зниження військових загроз та перебудова світової економіки на відновлення активізують фондовий ринок та інвестори починають виходити з активу-притулку у більш перспективні напрямки вкладення коштів. У цьому випадку котирування золота поступово знижуються до $1600−1730 за тройську унцію до кінця 2024 року.

Позитивний для золота, але дуже небезпечний для світових перспектив — геополітична, економічна, військова та соціальна напруга лише посилюються.

Економічні та політичні дисбаланси призводять до додаткових осередків військових конфліктів з наростанням загрози ядерних ударів, найбільші світові гравці замикаються на вирішення національних проблем. У результаті попит на золото зростає як через додаткові страхи приватних інвесторів, так і за рахунок дій центробанків, які дедалі активніше позбавляються у своїх резервах фіатних валют, паралельно з цим використовуючи все більше «друкарський верстат» для покриття зростаючих військових та соціальних витрат.

У результаті попит на золото підштовхує ціни до рівнів від $2450 до $2700−2800 за унцію до кінця 2024 року .

Найімовірніший. Рівень напруженості у світі зберігається на поточному рівні без появи нових «гарячих точок» та ядерного шантажу.

Чинник геополітики залишається головним маркетмейкером на всіх ринках, зокрема і ринку золота. У моменти відносної стабільності під час переговорів щодо виходу з криз та появи компромісних рішень з економічних питань золото залишається в межах коридору від $1780 до $2150 за унцію.

Після початку періоду зниження відсоткових ставок ФРС США та ЄЦБ (ближче до літа 2024 року) ціна золота починає зростати в межах коридору $2230-$2340 за унцію до кінця 2024 року .

Якщо глобальна проблема виходу людства з кризи залишиться невирішеною і в 2024 році, інтерес до золота збережеться і в 2025 з метою $2500−2700.