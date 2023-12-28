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28 грудня 2023, 11:40

14 головних конфліктів 2023 року та нові війни: геополітична мапа на 2024 рік

Війна в Україні — далеко не єдина, яка наразі відбувається у світі. Які нові конфлікти можуть відвернути увагу від нашої держави та як вони вплинуть на глобальну економіку, розповів співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Війна в Україні — далеко не єдина, яка наразі відбувається у світі.

Які конфлікти були цього року

Нова тактика орди — розпалювання у світі військових конфліктів для розпилення уваги та допомоги партнерів України. Ми вже бачили, як вплинув конфлікт в Ізраїлі на скорочення обсягів військової та фінансової допомоги Україні.

Отже, у 2023 році, окрім України, гарячі конфлікти були в:

1. Нагірний Карабах.

2. Масові протести в Ірані проти чинної влади.

3. Ємен.

4. Громадянська війна в Ефіопії.

5. Військовий переворот у Конго (не без участі Вагнера).

6. Військовий конфлікт в африканському регіоні Сахель.

7. Бандитське свавілля та гуманітарна катастрофа в Гаїті.

8. Протести та заворушення в Пакистані.

9. Зростання напруженості у Тайвані.

10. Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль.

11. Військовий переворот у Нігері (не без участі Вагнера).

12. Громадянська війна у М'янмі.

13. Військовий переворот у Габоні.

14. Громадянська війна у Судані.

До чого ще варто готуватися у 2024 році

1. Продовження військового конфлікту в Ємені.

Після військового втручання Ізраїлю, що триває, в секторі Газа повстанці-хусити, що контролюють частину Ємену, загрожують морському судноплавству, що проходить через протоку Баб-ель-Мандаб поблизу Суецького каналу.

Оскільки приблизно 30% світових морських контейнерних перевезень проходить через цей торговий маршрут, повномасштабна війна між Заходом та повстанцями-хуситами в Ємені може серйозно вплинути на світову економіку.

2. Південно-Китайське море (Китай, Малайзія, Філіппіни та В'єтнам).

«Напруженість у Південно-Китайському морі знову спалахує», — повідомив CNN у вересні 2023 року після спроб Китаю вирвати контроль над «низкою маловідомих рифів і атолів далеко від берегової лінії Південно-Китайського моря, [шляхом] створення військових об'єктів, включаючи злітно-посадкові смуги та порти».

Геополітичне значення Південно-Китайського моря, як перехрестя морської торгівлі, неможливо переоцінити; через це перехрестя у світ вирушає понад 50% промислової продукції Японії та Китаю.

3. Тайванська протока (Китай та Тайвань).

У серпні 2023 року, після візиту віцепрезидента Тайваню Вільяма Лая до США, «Китай розпочав широкоочікувані навчання поблизу Тайваню в гнівній відповіді на його короткі візити до Сполучених Штатів».

Більшість спостерігачів сходяться на думці, що, на відміну від росії, Китай надто інтегрований у світову економіку, щоб ризикувати руйнуванням своєї і без того хиткої внутрішньої економіки війною через Тайвань, — принаймні, найближчим часом.

4. Африканський Ріг (Ефіопія, Сомалі, Еритрея та Джібуті).

Найпомітнішим є те, що громадянська війна в Судані триває між угрупуваннями, що суперничають, з квітня 2023 року.

У той час, як Південний Судан та Сомалі борються з майже повною відсутністю верховенства закону та політичної стабільності, присутність таких небезпечних угруповань, як «Аль-Шабаб» та банд піратів Сомалі, зростає.

5. Джамму та Кашмір (Індія та Пакистан).

«Протягом останніх семи десятиліть Кашмір був епіцентром запеклої суперечки між Індією та Пакистаном, в якій мешканці Джамму є невід'ємною стороною».

Індія наразі розмістила у регіоні понад 900 000 військовослужбовців — знак, який важко інтерпретувати оптимістично.

Сукупне населення двох південноазійських ядерних держав перевищує 1,6 мільярда людей.

Будь-яка військова конфронтація між двома країнами матиме катастрофічні наслідки для світової економіки, тим паче, що Індія все частіше стає частиною ланцюжка постачання різних галузей — від програмного забезпечення та інформаційних технологій до фармацевтики.

6. Реалізація територіальних претензій Венесуели до Гайани.

У Венесуелі 95% учасників референдуму підтримали територіальні претензії до Гайяни.

7. Розвиток конфлікту та лиха в Демократичній Республіці Конго.

Країна вступає у 2024 рік із 25,4 мільйонами людей, які потребують гуманітарної допомоги, — більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

8. Продовження громадянської війни в Ефіопії.

9. Продовження гуманітарної катастрофи в Нігері.

10. Сомалі. Продовження бойових дій між військами уряду та збройним угрупуванням «Аш-Шабааб».

11. Малі. Ескалація конфлікту між урядом, збройними угрупованнями та опозиційними угрупованнями туарегів у 2024 році може серйозно збільшити шкоду мирному населенню.

12. Продовження військового конфлікту в М'янмі.

13. Нові збройні сутички у Буркіна-Фасо після військового перевороту 2022 року.

Облога міст, що посилюється, збройними угрупованнями призведе до збільшення гуманітарних потреб.

14. Продовження військового конфлікту в Ізраїлі та Палестині.

15. Продовження громадянської війни у Судані.

Це далеко не всі потенційні гарячі точки.

Існують ризики спалахів нових військових конфліктів майже на кожному континенті.

Ми розуміємо, що «якщо зірки запалюються, це комусь потрібно».

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Нам же важливо пам'ятати про те, що військова та фінансова допомога може і скорочуватиметься, а отже, розраховувати можемо тільки на себе.

Джерело: Мінфін
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