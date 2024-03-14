Золото оновило рекорд, але ніхто не знає чому

Минулого тижня ціна золота оновила історичний рекорд, перевищивши $2 200 за тройську унцію. Але, як пише The Financial Times, світові аналітики не можуть визначити причину його бурхливого зростання і куди ціна піде далі. «Мінфін» публікує переклад статті.

У пошуках відповідей

Золото подорожчало на 7% лише за тиждень. Ціни оновили рекордний максимум, поставивши в безвихідь оглядачів ринку, які намагаються пояснити один із найдивніших трендів. Раптове зростання підкинуло ціни на цей захисний актив вище за попередній пік, досягнутий у грудні. Деякі коментатори пов'язують це зростання зі зростаючими очікуваннями зниження відсоткових ставок у США, що підвищує відносну привабливість золота.

Проте, низка аналітиків стверджують, що жоден із факторів, які сприяли ралі на ринку золота за останні 16 місяців, не можна співвіднести з останньою хвилею. До них належать рекордні обсяги покупок центральними банками, інвестиції китайських домогосподарств в активи-притулки, а також геополітичні конфлікти.

«Це найтихіше і найзаплутаніше ралі», — сказав Ніккі Шілз, аналітик із ринку дорогоцінних металів у швейцарському торговому будинку MKS Pamp. «Що підняло його з $2 000 [минулого місяця] понад $2 150 — залишається великою загадкою».

Нинішнє ралі почалося, коли дані з виробництва у США показали значніше, ніж очікувалося, скорочення, переконавши інвесторів у тому, що ФРС може почати знижувати ставки у червні. Однак, масштаби рухів курсу долара та дохідності казначейських облігацій не виправдовують ралі золота. Чутлива до ставок дворічна дохідність з початку березня впала на 0,12% — до 4,5%, що все ще набагато вище за січневий мінімум 4,12%; долар все ще дорожчий щодо кошика із шести валют, ніж на початку року.

«Раніше ралі на $70−80, зазвичай, супроводжував новий каталізатор або фактор ризику», — говорить Сукі Купер, аналітик Standard Chartered. «Але цього разу в поточних подіях не відбулося жодних суттєвих зрушень».

У п'ятницю дані щодо зростання зайнятості у США за грудень та січень були різко переглянуті у бік зниження, переконавши інвесторів у тому, що Федрезерв знизить ставку у першому півріччі. На цьому фоні золото досягло позначки $2 182 за тройську унцію. За даними Bloomberg, за останній рік інвестори забрали 21 млн унцій із забезпечених золотом біржових фондів, що не завадило цінам оновити номінальний максимум. На противагу цьому, біткоїн, який у вівторок протестував позначку $73 000, зростає за рахунок мільярдів, які вливають у нові спотові ETF, схвалені Комісією з цінних паперів та бірж на два місяці раніше.

Рона О'Коннелл, аналітик StoneX, брокерської компанії з торгівлі сировинними активами, зазначила, що високу ціну на золото виправдовують безліч факторів, включаючи жорстку риторику Китаю щодо Тайваня, банківські проблеми в США і майбутні вибори в низці країн цього року. Проте, вона також додала, що жоден із цих факторів не підживлював торішнє ралі, яке було згенеровано, переважно, імпульсними трейдерами та алготрейдерами, які чіпляються за зростаючі ціни, як за причину нарощування позицій після прориву ключового рівня.

«Не було нічого конкретного або відчутного, на що ми могли б вказати, окрім до смерті набридлої вправи зі спостереження за ФРС», — сказала О'Коннелл.

Відсутність актуальних даних про потоки капіталу на ринку породила припущення, що ціни штовхнули нагору позабіржові покупки золота покупцями, за якими важко простежити. Бернар Дадда, старший аналітик з товарів французького банку Natixis, сказав, що скромні нещодавні коливання долара і дохідності облігацій, а також відтоки з ETF, що тривають, не дають переконливо пояснити ралі золота мінливими очікуваннями щодо ставок ФРС.

Він також не може пов'язати зростання з попитом, що відновився, з боку китайських роздрібних інвесторів, оскільки премія за золото в Китаї над Лондоном звузилася. Центробанки теж очевидно ні до чого, оскільки офіційні установи, зазвичай, купують повільно і хочуть залишатися непоміченими.

«Вперше я сиджу і відкидаю варіанти, а не просто кажу, що рухає ціною», — сказав Дадда. «Ті, хто міг би це робити, — це великий гедж-фонд або керуючий активами, який використовує деривативи».

Чи можлива корекція

Підтверджуючи підвищену активність інвесторів, кількість непогашених ф'ючерсних контрактів на золото на Comex зросла на 30% із 28 лютого, а чиста довга позиція збільшилася приблизно на 64 000 контрактів — до 208 000 — станом на минулий вівторок, згідно з даними Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами.

«Це тривожні дзвіночки, що передвіщають корекцію», — сказала О'Коннелл. «Щойно імпульс припиниться, почнеться фіксація прибутку».

Дехто вважає, що ралі на ринку золота — симптом того, що інвестори надто поспішають із прогнозами зниження ставок. «Немає жодної впевненості в тому, що ФРС знизить ставки», — сказав Карстен Менке, голова досліджень у Julius Baer. Але не всі вважають, що ціни на золото приречені на падіння.

Вони все ще значно нижчі за рекордний рівень з поправкою на інфляцію, що перевищує $3 000 за тройську унцію і досягнутий у 1980 році. Деякі аналітики вважають, що нинішнє ралі будується на міцному фундаменті.

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Купер зі Standard Chartered відзначила стійкий роздрібний та централізований попит за межами Заходу, а також бурхливу реакцію ціни на золото на незначні новини, що підтримують зниження ставок у США, та її здатність триматися, коли дані вказували на те, що ставки залишаться високими довше.

«Занадто багато невизначеностей, від яких інвестори хочуть захистити свій капітал», — зазначила вона, маючи на увазі вибори, ризики ескалації конфліктів або повернення банківської кризи. «Схоже, що на ринку золота зароджується новий попит».