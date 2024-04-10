Золото оновило історичний максимум: чому його позиції вразливі

На початку тижня ціни на золото продовжили своє рекордне зростання і досягли чергового історичного максимуму, перевищивши $2 375 за унцію. У чому причина чергового ралі і коли воно може закінчитися, в ефірі програми Squawk Box Europe на CNBC розповів старший радник організації International Capital Markets Association Боб Паркер. «Мінфін» публікує ключові тези.

«Я думаю, є два фактори зростання», — сказав Боб Паркер. «Фактор номер один — це те, що я називаю ефектом наздоганяючого розвитку, коли, якщо ви подивитеся на співвідношення золота та світових фондових ринків минулого та на початку цього року, золото сильно відставало».

«Таким чином, має місце ефект наздоганяючого розвитку. Інвестори дивляться на низькі показники золота і тому збільшують його частку. З цим пов'язана кореляція між золотом та біткоїном — і можна сперечатися про те, значуща вона чи ні, але реальність така, що між біткоїном і золотом існує кореляція», — сказав Паркер.

Інший фактор, за яким дуже складно отримати дані, полягає в тому, що, як на мене, центральні банки, особливо азіатські, купують золото, збільшуючи частку своїх активів у резервах. Золото, яке, зазвичай, вважається активом «тихої гавані» у періоди фінансової невизначеності, зростає, попри високі відсоткові ставки і відносно сильний долар США.

Заглядаючи у майбутнє, Паркер зазначив, що фундаментальні чинники для золота, схоже, малюють ведмежу картину, посилаючись на силу долара США, дохідність облігацій, що зростає, сумніви в планах Федеральної резервної системи зі зниження ставок і «розумно» низьку інфляцію.

«Всі ці фактори говорять про те, що потенціал зростання золота, відверто кажучи, мінімальний, і я думаю, що золото зараз дуже вразливе перед корекцією», — вважає експерт.

Учасники ринку уважно стежили за коментарями посадовців ФРС щодо очікуваної кількості знижень ставки, які можуть статися цього року.

Відповідно до очікувань, центральний банк США минулого місяця п'яте засідання поспіль утримував відсоткові ставки на колишньому рівні, зберігши базову ставку за одноденними кредитами на рівні 5,25−5,5%. ФРС також дала зрозуміти, що, як і раніше, очікує на три скорочення ставки на чверть відсоткового пункту до кінця 2024 року.

З того часу посадовці ФРС підвищили ймовірність нульового зниження ставки, якщо інфляція залишиться стабільною, а зростання кількості робочих місць у березні перевершило очікування, що може відстрочити очікуване зниження ставки ФРС цього року.

Срібло затьмарить золото?

«Ми вже давно дотримуємося бичачих поглядів на дорогоцінні метали, тож це, звісно, здорово, але навіть ми трохи дивуємося з приводу сили золота», — говорить головний інвестиційний директор BNP Paribas Wealth Management Едмунд Шинг. «Що цікаво в золоті, і я думаю, що це дуже обнадіює в середньостроковій перспективі, то це те, що динаміка золота повністю відірвалася від його традиційної кореляції з реальними відсотковими ставками і доларом США».

За словами Шинга, золото, схоже, отримало деякий поштовх від інвесторів, які дивляться набагато далі вперед щодо таких питань, як стійкість боргу. Як і Паркер, Шинг також наголосив на ролі попиту з боку центральних банків у зростанні цін на золото.

«Не варто забувати, що центральні банки у всьому світі, зокрема, Китаю, Індії та країн з економікою, що розвивається, стабільно накопичують золото», — каже Шинг.

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«Що може бути ще більш захоплюючим зараз, то це реакція, яку ми спостерігаємо в інших дорогоцінних металах, зокрема, у сріблі, яке нарешті починає наздоганяти. Але йому ще дуже і дуже далеко до свого історичного максимуму в 50 доларів за унцію, досягнутого у 2011 році», — додав він.

Ціни на золото та срібло традиційно демонструють сильну позитивну кореляцію, хоча срібло іноді називають «біднішим кузеном» золота.