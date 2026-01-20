Польща увійде до елітної десятки країн з найбільшими золотими запасами у світі

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому це важливо

«Це дозволить Польщі увійти до елітної десятки країн із найбільшими золотими запасами у світі», — наголошується в повідомленні центробанку.

Ініціатива виходила від глави NBP Адама Глапінського. Минулого тижня він запропонував правлінню підвищити цільовий рівень резервів із 550 тонн (показник на 31 грудня) до 700 тонн.

До цього моменту діяло правило, що дозволяє банку розміщувати в злитках до 30% загального обсягу резервних активів.

Регулятор уточнив, що конкретної дати досягнення нового показника в 700 тонн поки не встановлено.