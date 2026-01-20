Національний банк Польщі (NBP) затвердив стратегічний план із придбання додатково до 150 тонн золота. Згідно із заявою регулятора, опублікованою у вівторок, це збільшить загальні золоті резерви країни до 700 тонн, повідомляє Bloomberg.
20 січня 2026, 16:44
Польща увійде до елітної десятки країн з найбільшими золотими запасами у світі
Чому це важливо
«Це дозволить Польщі увійти до елітної десятки країн із найбільшими золотими запасами у світі», — наголошується в повідомленні центробанку.
Ініціатива виходила від глави NBP Адама Глапінського. Минулого тижня він запропонував правлінню підвищити цільовий рівень резервів із 550 тонн (показник на 31 грудня) до 700 тонн.
До цього моменту діяло правило, що дозволяє банку розміщувати в злитках до 30% загального обсягу резервних активів.
Регулятор уточнив, що конкретної дати досягнення нового показника в 700 тонн поки не встановлено.
