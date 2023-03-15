Де насправді винайшли біткоїн і чому він дорожчатиме десятиліттями

Всупереч популярним теоріям, що говорять про антидоларову спрямованість біткоїну, генеральний директор US Global Investors Френк Холмс переконаний, що криптовалюта номер один не несе жодних загроз для «зеленого». В чому полягає справжня сила біткоїну, експерт розповів порталу Investing. «Мінфін» публікує переклад статті.

Чому біткоїн ще ніхто не зміг зламати

Не всі чули про SHA-256, але я вважаю, що це один із найбільших американських винаходів 21 століття.

Розроблений Агентством національної безпеки (АНБ) у 2001 році SHA-256 — це безпечний алгоритм хешування, який використовується вашим iPhone для шифрування даних, зокрема, унікальних характеристик обличчя, які багато хто з вас використовує для розблокування телефону.

Це також робить можливим шифрування біткоїну. Я не втомлюватиму вас подробицями, але SHA-256 ніколи не було зламано або скомпрометовано, що робить біткоїн одним із найбезпечніших протоколів у світі.

Саме тому Сатоші Накамото — схований під псевдонімом винахідник біткоїну — вирішив побудувати цифровий актив на його основі. У 2010 році Сатоші сказав, що SHA-256 «може проіснувати декілька десятиліть, якщо не станеться масштабної проривної атаки».

Це гарна новина, оскільки біткоїн створено для видобутку та зберігання протягом наступних десятиліть — і навіть довше. Очікується, що останній доступний біткоїн буде видобуто десь у 2140 році. На момент написання цієї статті близько 92% усіх можливих біткоїнів уже видобуто, а приблизно 1,7 млн все ще можна отримати.

Як біткоїн попав під роздачу

То чому я все це розповідаю? По-перше, біткоїн є винаходом США, незважаючи на японське звучання псевдоніму його творця чи творців. Це важливо, тому що все ще є люди, які вважають, що це було розроблено спеціально для дестабілізації долара та традиційної грошової системи.

Це далеко від істини, хоча багато прихильників криптовалюти вважають, що біткоїн може одного разу замінити фіатну валюту. Навіть Банк міжнародних розрахунків (BIS) — один із найгучніших критиків біткоїну — видав вказівки для центральних банків потенційно зберігати цифрові активи, як резервну валюту.

Я впевнений, що ви помітили, що в пресі з’явилося багато негативних відгуків про «крипту», принаймні, з минулого літа, спочатку з крахом Terra/LUNA, і банкрутством фірм, що займаються кредитуванням криптовалют, — Celsius та Voyager Digital. Потім, звісно, ​​виник масштабний скандал із шахрайством за участю Сема Бенкмана-Фріда та його криптобіржі FTX.

Минулого тижня про закриття оголосив криптобанк Silvergate, а трохи пізніше регулятори припинили діяльність нью-йоркського Signature Bank, також дружнього до криптовалют.

Через це впала ціна біткоїну, хоча він не має нічого спільного з компаніями, які перебувають у кризі, а його протокол підтвердження роботи (PoW) робить криптовалюту номер один набагато безпечнішою, ніж монети proof-of-stake (PoS) — такі, як нічого не варті тепер LUNA.

За даними Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC), біткоїн є єдиним криптоактивом, який офіційно вважається товаром. Усі інші монети та токени цілком можна класифікувати як цінні папери.

Частина цифрової трансформації

Як і розпізнавання облич, штучний інтелект (ШІ), мРНК-вакцини та інші сучасні технології, біткоїн сам по собі не є ні добром, ні злом. Натомість, це ключовий компонент цифрової трансформації, яка стрімко прискорюється.

Я думаю, що блискавичне впровадження ChatGPT є доказом цього прискорення. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений OpenAI, може бути найшвидше зростаючим додатком усіх часів. Запущений наприкінці листопада 2022 року, лише за два місяці він охопив 100 мільйонів активних користувачів, значно випередивши інші популярні програми, — такі, як TikTok, Instagram та Pinterest. За даними Similarweb, минулого місяця ChatGPT отримав приголомшливий 1 мільярд відвідувань свого вебсайту.

Очікується, що витрати на технологію блокчейн зростуть у понад 65 разів — до $395 млрд із 2021 до 2028 року. Завдяки своїм чудовим властивостям безпеки біткоїн використовуватиметься для перевірки всього в цих блокчейнах, що, на мою думку, експоненційно збільшить його цінність.

Децентралізований актив, як золото та срібло

Ринкова капіталізація біткоїну тепер конкурує з капіталізацією Visa (NYSE:V) і Mastercard (NYSE:MA), які мають мільйони користувачів і впізнаваність імен протягом десятиліть. Біткоїн децентралізований, тобто він не має генерального директора, ради директорів і маркетингового бюджету. І все ж його загальна вартість приблизно відповідає вартості двох найбільших компаній, що випускають кредитні картки.

Та яким би великим не був біткоїн, він не наближається до ринкової вартості золота та срібла — ще двох децентралізованих активів. Загальна глобальна вартість золота наразі становить трохи більше $12 трлн, срібла — приблизно $1 трлн.

На мій погляд, це добре для біткоїну, ринкова капіталізація якого зараз становить близько $433 млрд. Щоб цифровий актив мав таку ж цінність, як і срібло, кожен біткоїн повинен бути оцінений у $60 тис., чого він вже досягав раніше і, ймовірно, досягне знову.

Щоб він мав таку саму цінність, як золото, біткоїн мав би торгуватися за приголомшливі $630 тис.

Це можливо? Деякі люди вважають, що так. Інвестор-мільярдер Тім Дрейпер впевнений, що біткоїн може досягти $250 тис. до кінця цього року. Кеті Вуд каже, що за сім років біткоїн торгуватиметься за $1,5 млн.

Я утримаюся від власного прогнозу ціни, але скажу, що, в міру просування цифрової трансформації, я очікую, що ціна біткоїна зростатиме разом із нею.