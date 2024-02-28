Стара кредитна картка: знищити чи продати

Предметом колекціонування вже стали й старі банківські картки. Банкокартія, так називається цей новий напрям колекціонування, поки що не приносить захмарних прибутків і не потребує суттєвих вкладень. Найдорожчий відомий продаж неактивної карки принесла власнику лоту понад $40 тис. «Мінфін» розповість, чи можна заробити на продажі власної старої банківської картки, та чи безпечний такий заробіток.

Збирання монет, або ж нумізматика, — найпопулярніший вид колекціонування у світі. За результатами опитування, 38% американців заявили, що колекціонують, або колекціонували монети в минулому, а ще 7% збираються зайнятись цим у майбутньому.

Менш популярний вид колекціонування — боністика, або ж збирання банкнот. Паперові гроші поступаються за популярністю металевим, оскільки швидше псуються, їх складніше зберігати, а також вони мають значно меншу історію, ніж монети.

В іншого виду колекціонування «грошової продукції», банкокартії, поки що не так багато прихильників. Але він стрімко розвивається, і з часом може стати таким же популярним. Адже подібно до монет і паперових банкнот, картки також мають відбиток історії. За ними можна прослідкувати зміни на банківському ринку і розвиток технологій. Інтерес колекціонерів привертають картки з різних країн світу.

Коли виникли банківські картки

Перші предмети, які ми можемо вважати прародителями кредитних карток, з'явилися у Європі наприкінці ХІХ століття. Це були кредитні монети з ідентифікаційним номером клієнта та даними продавця-емітента. Володарі таких монет могли купувати товари в борг в обмеженій кількості магазинів.

Першими ж, власне, кредитними картками стали Diners Club, випущені у 1951 році для розрахунків у ресторанах, які приєдналися до сервісу. Передбачалося, що власники таких карток можуть оплатити свій рахунок впродовж місяця. У перший же рік після презентації картки почали приймати близько 1 тис. ресторанів, а клієнтами сервісу стали 40 тис. американців. Наприкінці 50-х клієнтами Diners Club були понад мільйон осіб.

Першою саме банківською кредитною карткою стала BankAmericard (пізніше перейменована на Visa), випущена у 1958 році. Вона мала поновлювальний кредитний ліміт у $300. Ця картка виготовлялася вже з пластику, а Diners Club робили ще з картону.

Ранні кредитні картки не мали магнітних смуг. Для розрахунку використовувалися механічні відбитки. Магнітні ж стрічки на них почали застосовуватися наприкінці 60-х. Наступний етап еволюції карток відбувся у 90-х, коли почали впроваджуватись чипи.

Скільки коштують картки

Досить дорого коштують картки з історичною цінністю. Для прикладу, картка Diners Club, термін дії якої завершився у 1965 році, продається на Ebay за $400, картку American Express, випущену у 1964 році, можна купити за $350.

Цінніші картки, які належали зіркам. Наприклад, картку American Express 1970-х років, що належала Елвісу Преслі, продали на аукціоні за $41,4 тис.

На міжнародних аукціонах можна купити і «звичайні» банківські картки, термін використання яких завершився. Картки, які випускалися у 80-х, 90-х роках, чи навіть новіші коштують орієнтовно $5−15.

Серед карток українських банків найбільше цінуються ті, що були випущені банками, які вже припинили існування. Наприклад, картка Надра Банку разом із нерозкритим конвертом з пін-кодом до неї продається за 1 550 грн.

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Орієнтовно в межах 100−185 грн в Україні можна придбати вживані банківські картки банків Форум, Київська Русь, Фінанси та Кредит. На міжнародних майдачник виставлено на продаж також картки Надра, Терра, Ерсте, Укрсоц банків та інших, за них просять орієнтовно близько $8. Приблизно за такою ж ціною на міжнародних майданчиках продають і картки діючих банків.

В Україні картки, за якими вийшов термін дії, випущені працюючими банками, коштують дешево — купити їх можна за 20−40 грн. На продаж вони виставляються, зокрема, на сайтах NewAuction, Violity та OLX.

Окрім банківських, колекціонери часто цікавляться багатьма іншими картками. Зокрема, продаються телефонні, транспортні, дисконтні картки. Їхня вартість залежить від тиражу та часу випуску. Вартість багатьох із них становить менше $1, однак, деякі коштують десятки доларів.

Чи безпечно продавати такі картки

Як продаж, так і купівля прострочених банківських карток порушує правила обслуговування клієнтів. «Емітовані банком картки є його власністю, про що фінустанови повідомляють клієнтів у договорах, які підписує клієнт. Крім того, таке повідомлення може міститися у правилах користування карткою та інших внутрішніх документах банку», — розповіла «Мінфіну» керівник проєктів управління розвитку карткових продуктів Юнекс Банку Анна Бесараб.

За її словами, зазвичай, санкцією за порушення умов користування карткою є відмова від обслуговування клієнта, що вдався до таких порушень. Однак, констатує Анна Бесараб, банки не займаються відстеженням долі прострочених карток, а тому санкції можуть бути накладені суто теоретично.

Ризиків того, що карткою із завершеним терміном скористаються шахраї, Анна Бесараб не бачить. Водночас, клієнт має переконатися, що така картка дійсно вже неактивна. «Факт завершення терміну дії картки ще не означає, що вона втратила функціональність. Від початку великої війни більшість банків неодноразово продовжили термін дії карток, оскільки їхній перевипуск став для багатьох українців серйозною логістичною проблемою», — пояснює експерт.

Тому клієнтам банків краще не ризикувати з продажем старих банківських карток, адже завжди є ризик щось наплутати і позбутися працюючого, або заблокованого, чи тимчасово неактивного пластику. Всі ці випадки можуть призвести до негативних наслідків, якщо картка потрапить до шахраїв. Тому свою стару картку краще не виставляти на продаж.

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Зараз банки все частіше відкривають віртуальні картки, які можна прив'язувати до смартфонів чи розумних годинників. За цих умов, цілком можливо, що пластикові картки повністю зникнуть. Тому з роками вони можуть стати цікавими для колекціонерів.