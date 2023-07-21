Tesla та Netflix звітують: чому лише гарних звітів недостатньо для зростання

У США розпочався сезон корпоративних звітів, і перші оприлюднені показники роботи техногігантів розчарували інвесторів. Як наслідок, акції Tesla та Netflix стрімко пішли донизу. В чому причина цієї ситуації та що чекає на ринки далі, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

ФРС сюрпризів не готує

Фокус на корпоративні результати. Обговорення інфляції, відсоткових ставок та сподівань щодо м’якої посадки стало вже звичним, в жодному випадку менш важливим, але погодьтеся, що новини з монетарно-макроекономічних фронтів збуджують вже не так, коли інфляція наближалася до двозначної величини, а ринок намагався вгадати, чи буде наступне підвищення ставки одинарним, на 25 б.п., подвійним, або потрійним.

Останнім часом інфляція суттєво зменшилася, дії ФРС дали плоди, і напередодні засідання керівництва Центрального банку США наступного тижня вже немає ніякого ажіотажу: всі погоджуються, що ставку підвищать на 25 б.п., та й, найімовірніше, залишать на цьому рівні до кінця року, якщо не буде ніяких сюрпризів. Але пророкувати сюрпризи — невдячна справа, тому увага й переключилася з монетарних питань на корпоративні, тим паче, що сезон звітності саме розпочався.

Банківські заробітки

Першими традиційно прозвітували великі банки: у них все добре, майже все. Власне, це не стало сюрпризом, бо для гігантів фінансової індустрії березнева банківська криза практично не мала жодних негативних наслідків, — навпаки, хтось отримав нових клієнтів, які побоялися мати справу з невеликими регіональними банками, а хтось і цілий банк прикупив за безцінь. Все як завжди.

Загалом, у другому кварталі великі банки демонструють найбільше зростання прибутків серед усіх компаній фінансової галузі — їх прибуток, порівнюючи з другим кварталом минулого року, зріс на 25%, і погодьтеся, що це чимало. Але є й тривожні сигнали: банки суттєво збільшили резерви, майже вдвічі за рік, що наштовхує на думку про те, що у сфері кредитування не все так добре, і певною мірою його можна поширити й на всю економіку. На подібні висновки наштовхують і дані ФРС про те, що стандарти кредитування стають жорсткішими у всіх сферах, а, як відомо, без дешевих грошей, які можна швидко та легко отримати, компаніям, читай економіці, зростати важко.

Перші звіти техногігантів

Головною подією тижня мали стати звіти Tesla та Netflix, адже вони належать до «Чудової вісімки» технологічних компаній, які й забезпечили зростання ринків у першому півріччі. Формально, обидва гіганти відзвітували добре, але за нинішніх цін та очікувань «добре» — це лише необхідна умова, але аж ніяк не достатня для того, щоб ціни продовжили зростати. А ось з достатніми умовами обидва гіганти не впоралися.

Netfliх ніяк не може забезпечити зростання виторгу: люди із задоволенням дивляться, але не хочуть платити за насолоду, а Tesla все більше відчуває конкуренцію. Золоті часи, коли компанія була єдиним плавцем у «голубому океані» електроавтомобілів минули, потужних конкурентів стало багато, багато хто з них виробляє навіть якісніший товар, що знизило операційну прибутковість піонера індустрії електромобілів до рівня звичайного автовиробника. Отже, як підказує фундаментальна логіка, — оцінка Tesla теж має бути на рівні звичайного автовиробника. Але поки що це не так, оскільки яскрава особистість і різноманітні «гіперлупи» пана Маска продовжують діяти на психіку інвесторів, особливо роздрібних.

Хоча цікаво, що цього кварталу навіть це не допомогло: після оголошення формально переможних результатів акції Tesla втратили за одну торгову сесію майже 10%. Дісталося й Netflix, акції якої втратили за день 8,4%.

Як би психологічний фактор, прояви страху та жадібності, не впливав на коливання ринків у короткостроковій перспективі, у довгостроковій — ціна на акції є відображенням фундаментальних показників. У цьому можна впевнитися, поглянувши на графіки S&P 500 та прибутку компаній, що входять в індекс: це лінії, траєкторії яких співпадають майже ідеально. Але ось останнім часом, вже протягом трьох кварталів, їх шляхи розійшлися: S&P 500 летить вгору, а крива прибутків відчуває на собі всю силу гравітації і прямує донизу.

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Вічно таке розходження тривати не може, і, рано чи пізно, криві повинні знову зустрітися. Але ось питання в тому, хто кому піде назустріч? Не схоже, щоб нинішній сезон звітності приніс багато приємних сюрпризів і прибуток компаній стрімко зріс — якось для цього не видно причин. Найімовірніше, справдиться прогноз FactSet про падіння чистого прибутку компаній з S&P 500 на 7,5% і це вже стане третім кварталом поспіль, коли прибутки падають. А ось стрімке зростання індексу вже давно не відображає реальний стан справ у компаніях, отже, рано чи пізно, гравітація мала б подіяти і на нього.