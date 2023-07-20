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20 липня 2023, 12:06 Читать на русском

Чому Google може стати головним переможцем революції ШІ

З початку року акції Alphabet, материнської компанії Google, продемонстрували зростання на 38%. Зростання продовжується на фоні того, як компанія представила нові функції для свого чат-бота Bard AI, а також запустила цей інструмент на міжнародних ринках. Про те, якими є подальші перспективи компанії, розповів канал Stocks with Josh. «Мінфін» публікує переклад пояснень.

З початку року акції Alphabet, материнської компанії Google, продемонстрували зростання на 38%.

Alphabet повідомляла, що Bard буде доступний у Європейському союзі після того, як компанія розвіє побоювання регуляторів у сфері конфіденційності. Останні версії Bard включають нові функції забезпечення конфіденційності в усьому світі.

Водночас, Alphabet додала нові можливості у Bard, дозволивши користувачам спілкуватися з ботом понад 40 мовами, і вперше наділила його голосом за допомогою функції перетворення тексту на мову.

Крім того, з'явилися звіти, що свідчать про те, що ринок цифрової реклами починає відновлюватися, у зв'язку з чим TD Cowen підвищив свій ціновий орієнтир Alphabet із $130 до $140.

Поточний рік видався для Google чудовим: акції компанії зросли майже на 40%. Майже такий самий результат показала Microsoft — головний конкурент компанії: з початку року її акції збільшилися у вартості на 42%. Важливе уточнення: обидві компанії на чолі перегонів інтеграції ШІ. Саме ці компанії привнесуть ШІ у маси, у щоденне життя. Саме ці компанії зроблять революцію.

Інвестори поки що недооцінюють можливості Google щодо розвитку штучного інтелекту. Акції Alphabet, як і раніше, знаходяться майже на 30% нижче від історичного максимуму, тому, навіть незважаючи на сильний стрибок із початку року, компанія, як і раніше, має великий потенціал для зростання у майбутньому.

У міру того, як Google розгортатиме ШІ, акції компанії продовжать демонструвати позитивну динаміку.

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Акціям Alphabet необхідно пробити позначку у $127, на якій знаходиться сильна лінія опору, щоб зробити справжній прорив. Після того, як папери проб'ють вказану позначку, відкриється вікно для зростання, щонайменше, до діапазону $135-$145. Наразі ціна акцій компанії становить $122.

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Коментарі - 2

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0
begood
begood
20 липня 2023, 12:38
#
Что за ересь) Google существенно отстал в разработке ИИ. И он сейчас всеми правдами и неправдами пытается это дело решить. ChatGPT показал очень сильный результат, на который не так-то просто будет выйти.
И вторая проблема — это то как Гугл будет внедрять свой ИИ. А делать это он будет в том числе и через поисковую систему. Результат такого решения сломает стандартную схему продвижения сайтов в рейтинге, что может сильно затронуть бизнесс.
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0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 липня 2023, 13:13
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Ти думаеш Гуглу не на*рати з високої вежі на копійчаних оптимізаторів, що живуть від апдейта алгоритмів до апдейта? Бізнес більше буде рекламу купувати тимчасово, потім хедлайнери розберуться в нових технологіях, а потім і шушваль підтягнеться.
На відмуні від більшості конкурентів, у Гугла є бази та словники щоб навчати ШІ в сотні разів швидше, та є продукти, куда ШІ можна хоч зараз вбудувати
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