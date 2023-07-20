Чому Google може стати головним переможцем революції ШІ

З початку року акції Alphabet, материнської компанії Google, продемонстрували зростання на 38%. Зростання продовжується на фоні того, як компанія представила нові функції для свого чат-бота Bard AI, а також запустила цей інструмент на міжнародних ринках. Про те, якими є подальші перспективи компанії, розповів канал Stocks with Josh. «Мінфін» публікує переклад пояснень.

Alphabet повідомляла, що Bard буде доступний у Європейському союзі після того, як компанія розвіє побоювання регуляторів у сфері конфіденційності. Останні версії Bard включають нові функції забезпечення конфіденційності в усьому світі.

Водночас, Alphabet додала нові можливості у Bard, дозволивши користувачам спілкуватися з ботом понад 40 мовами, і вперше наділила його голосом за допомогою функції перетворення тексту на мову.

Крім того, з'явилися звіти, що свідчать про те, що ринок цифрової реклами починає відновлюватися, у зв'язку з чим TD Cowen підвищив свій ціновий орієнтир Alphabet із $130 до $140.

Поточний рік видався для Google чудовим: акції компанії зросли майже на 40%. Майже такий самий результат показала Microsoft — головний конкурент компанії: з початку року її акції збільшилися у вартості на 42%. Важливе уточнення: обидві компанії на чолі перегонів інтеграції ШІ. Саме ці компанії привнесуть ШІ у маси, у щоденне життя. Саме ці компанії зроблять революцію.

Інвестори поки що недооцінюють можливості Google щодо розвитку штучного інтелекту. Акції Alphabet, як і раніше, знаходяться майже на 30% нижче від історичного максимуму, тому, навіть незважаючи на сильний стрибок із початку року, компанія, як і раніше, має великий потенціал для зростання у майбутньому.

У міру того, як Google розгортатиме ШІ, акції компанії продовжать демонструвати позитивну динаміку.

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Акціям Alphabet необхідно пробити позначку у $127, на якій знаходиться сильна лінія опору, щоб зробити справжній прорив. Після того, як папери проб'ють вказану позначку, відкриється вікно для зростання, щонайменше, до діапазону $135-$145. Наразі ціна акцій компанії становить $122.