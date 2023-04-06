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6 квітня 2023, 8:50 Читать на русском

Як заробляти на фондовому ринку, коли ціни не зростають і не падають

Інвестору легко отримувати дохід на фондовому ринку, коли ринок зростає, тобто під час бичачого циклу. Ведмежий ринок — територія спекулянтів, любителів гри на пониження та коротких позицій. Боковика, тобто ситуації, коли ринок застряг у ціновому діапазоні, бояться майже всі. Та й на ньому можна заробляти. Як — розповідає в колонці для «Мінфіну» інвестиційний консультант, керуючий активами 1st Family Office Василь Матій.

Інвестору легко отримувати дохід на фондовому ринку, коли ринок зростає, тобто під час бичачого циклу.

Що таке опціони пут та кол

Продаж опціонів пут і кол може бути корисною стратегією для досвідчених довгострокових інвесторів, які хочуть заробити в ситуації бокового тренду на ринку. Це означає, що коли ринок не рухається, інвестори все одно можуть заробляти, продаючи опціони.

Коли інвестор продає опціон пут, він погоджується купити 100 одиниць базового активу за визначеною ціною, якщо опціон виконується покупцем. Продавець отримує премію наперед за взяття на себе зобов'язання купити актив. Продаж пут-опціонів може бути корисною стратегією для інвесторів, які вважають, що базовий актив недооцінений, і готові придбати його за нижчою ціною.

Продаж опціонів кол передбачає згоду продати базовий актив за визначеною ціною, якщо опціон буде виконано. Продавець отримує премію наперед за взяття на себе зобов'язання продати актив. Ця стратегія може бути корисною для інвесторів, які вважають, що базовий актив переоцінений, і готові продати його за вищою ціною.

Власний досвід торгівлі

Інвестори можуть продавати опціони зі страйком (ціною виконання), яка є вищою або нижчою за поточний ціновий діапазон, використовуючи ці стратегії в торговому діапазоні або коридорі. Наприклад, минулого місяця (див. фото) я продавав пут-опціон на Tesla зі страйком 185 та кол-опціон — зі страйком 215. Премія по першому склала $1 000, по другому — $1 300.

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Один із потенційних ризиків цих стратегій полягає в тому, що якщо ціна на базовий актив перевищить ціну виконання (для кол-опціонів) або буде нижчою (для пут), інвестор може бути змушений купити або продати актив зі збитком. Тому дуже важливо обрати таку ціну страйку, яка влаштовує інвестора, і яка відповідає його загальній інвестиційній стратегії.

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