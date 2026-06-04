Україна готує зміни до держбюджету: Свириденко провела зустріч із місією МВФ

Юлія Свириденко та члени місії МВФ на чолі з Гевіном Греєм обговорили в Києві стан виконання програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це прем'єр-міністерка повідомила у Телеграмі , нагадавши, що загальний обсяг програми становить $8,1 млрд.

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Про що говорили

Очільниця Кабміну поінформувала представників місії про спільну роботу уряду та парламенту України над виконанням структурних маяків програми.

За словами Свириденко, наступного тижня очікується голосування за зміни до державного бюджету на 2026 рік, які мають врахувати ключові потреби обороноздатності, а також економічної, енергетичної та соціальної стійкості держави.

«Ми маємо бути максимально готовими до наступного зимового періоду», — акцентувала Прем'єр-міністерка.

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Представники місії МВФ привітали прогрес на шляху до впровадження реформ, щодо яких наша країна має зобовʼязання перед партнерами. Україна підтвердила готовність продовжувати детінізацію економіки та роботу над підвищенням своєї інвестиційної привабливості.

Параметри нової кредитної програми

Нагадаємо, що 26 лютого 2026 року МВФ затвердив для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) на загальну суму 8,1 млрд доларів.

Через затягування війни ця угода замінила попередню програму (відкрито у березні 2023 року на 15,6 млрд доларів), за якою Київ встиг отримати дев'ять траншів на 10,6 млрд доларів. Перший безумовний транш нової програми у розмірі 1,5 млрд доларів вже надійшов до державного бюджету. Проте отримання наступного траншу в розмірі 0,69 млрд доларів залежало саме від успішного виконання податкових та інституційних умов першого кварталу.