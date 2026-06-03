Нафтогазові доходи росії у травні зросли на 32%

Травневі надходження до бюджету рф від податків на нафту і газ, які забезпечують близько п'ятої частини всіх державних доходів, зросли на 32,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 678,9 млрд рублів ($9,3 млрд). Про це свідчать дані Міністерства фінансів рф, оприлюднені у середу. Таке зростання зумовлене стрибком світових цін на нафту на тлі війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

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Водночас порівняно з квітнем доходи просіли на 20,7%. Тоді російський бюджет отримав додаткові циклічні надходження від податку на прибуток підприємств.

росія, яка посідає третє місце у світі за обсягами видобутку та експорту нафти після США та Саудівської Аравії, стала одним із головних бенефіціарів подорожчання сировини. Ціни пішли вгору після початку американо-ізраїльської війни в Ірані наприкінці лютого.

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Нафтогазові доходи є ключовим джерелом наповнення бюджету Кремля, чия фінансова система зазнає колосального навантаження через витрати на війну після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Загалом за перші п'ять місяців 2026 року нафтогазові доходи рф склали майже 3 трильйони рублів, що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

У бюджеті росії на 2026 рік загальний обсяг нафтогазових надходжень заплановано на рівні 8,92 трлн рублів ($121,7 млрд). Сукупні ж доходи бюджету країни на цей рік прогнозуються у розмірі 40,283 трлн рублів ($549,6 млрд).

Торік нафтогазові доходи федерального бюджету рф скоротилися на 24% — до 8,48 трлн рублів ($115,7 млрд), що стало найнижчим показником із 2020 року.