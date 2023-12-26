Агресивний портфель акцій «Мінфіну»: що заробили за рік і яку стратегію обрали на 2024 рік

2023 рік був сприятливим для фондового ринку: S&P 500 додав 23%, Nasdaq 100 — понад 50%, DAX 100 — 19,4%, RUSSEL 2000 — 13%. Мейнстрімом року стали технологічні компанії та штучний інтелект. «Мінфін» за допомогою агресивного портфелю акцій сповна скористався ситуацією та отримав прибуток, обігнавши ключові індекси. Продовжуємо інвестувати, і розповідаємо, що ще купили та чого очікуємо в 2024 році.

Ставка на нафту та газ

Під кінець року ми очікуємо на швидкий заробіток на акціях компаній нафтогазової промисловості. Бачимо декілька причин, що цьому сприятимуть:

Порушення логістичних шляхів. За минулий тиждень нафта продемонструвала найбільший тижневий приріст із жовтня (+3%). Атаки підтримуваного Іраном угруповання хуситів у Червоному морі змусили сотні кораблів йти безпечнішими, але довшими маршрутами, що призвело до затримки нафтових вантажів.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, минулого тижня близько 30 танкерів, що перевозять сиру нафту та паливо, увійшли в протоку Баб-ель-Мандаб у південній частині Червоного моря. Це падіння на понад 40%, порівнюючи з середньодобовим показником за попередні три тижні, оскільки хусити атакують торговельні судна на знак підтримки ХАМАС у його війні з Ізраїлем.

Скорочення видобутку країнами ОПЕК+. У першій половині грудня з нафтового картелю вийшла Ангола. Але трейдери очікують, що, попри це, наступного місяця нове скорочення видобутку ОПЕК+ все одно набуде чинності, як і планувалося. Ірак, якому в січні доведеться зробити одне з найбільших скорочень поставок групи задля виконання нової квоти, підтвердив свою постійну підтримку. ОПЕК намагається отримати кращі показники балансу між попитом і пропозицією, щоб досягти стабільності на світовому ринку нафти. Це має призвести до зростання вартості «чорного золота».

Дефіцит на ринку нафти. Згідно з заявкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), брак на ринку нафти в четвертому кварталі складе 900 тис. барелів на добу. З огляду на майбутні скорочення видобутку, цей фактор продовжить позитивно впливати на вартість «чорного золота» у 2024 році.

Недооцінений попит. У 2023 році МЕА вже збільшувало свої оцінки світового попиту на нафту, вказуючи на неочікуване споживання в Китаї. 2024 рік, ймовірно, не стане виключенням. Згідно зі звітом Національного інституту стратегічних досліджень, відновленню зростання світової економіки у 2024 році сприятиме збільшення темпів зростання ВВП розвинутих економік, а також ВВП економік майже всіх регіонів, за винятком економік країн Близького Сходу та Північної Африки. При цьому очікується, що економічне зростання у світі почне наближатися до свого довгострокового потенційного темпу.

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Нові активи в портфелі

Обираючи серед компаній енергетичного сектору, акцент було зроблено на розвідку та видобуток нафти та газу. Останніми роками компанії нафтогазової промисловості зменшили фінансування цих напрямів, побоюючись, що перехід на екологічно чистий транспорт суттєво зменшить споживання. Але на практиці виявилося, що відмова від викопного палива — це справа не одного року. Неможливість забезпечити необхідний дебіт призведе до дефіциту, у виграші будуть компанії, які інвестували в нові розробки.

Для того, щоб забезпечити агресивний характер інвестицій, що відповідає характеру нашого портфеля, здебільшого, ми змушені інвестувати в компанії середньої ($2-$10 млрд) або навіть меншої капіталізації. А це, зі свого боку, збільшує ризик інвестицій. Для того, щоб його зменшити, ми вирішили купити дві компанії, одна з яких має велику капіталізацію, а інша —середню. Крім цього, ми диверсифікували їх за регіоном.

З акцентом на безпеку куплено Occidental Petroleum Corp. (OXY).

ЇЇ, до речі, дуже активно купує Berkshire Hathaway. Нещодавно компанія Воррена Баффета купила акцій OXY на суму $590 млн…

Капіталізація Occidental Petroleum складає $53,37 млрд, чистий прибуток — $4,45 млрд, продажі — $29,3 млрд. Це американська компанія зі штаб-квартирою у Х’юстоні, штат Техас. Вона займається придбанням, розвідкою та розробкою нафтогазових родовищ у Сполучених Штатах, на Близькому Сході, у Північній Африці та Латинській Америці. Працює в трьох сегментах: нафтогазовий, хімічний, проміжний і маркетинговий.

Річний прогноз вартості акцій OXY перебуває в діапазоні $59−80 за штуку. Наш розрахунок справедливої ціни дав результат $76,9, що на 26% вище від ринкової ціни.

Технічно на графіках Occidental Petroleum сформувалася розворотна фігура — перевернута голова та плечі. Відпрацювання цієї формації дозволяє очікувати на зростання вартості акцій до $140 (+133%) у довгостроковій перспективі.

Вартість акцій Occidental Petroleum

Джерело: NYSE

Купили ми одну акцію OXY за ціною $60,80 (22.12.2023), перевищивши допустимий бюджет на 1 компанію на 20%. Тейк-профіт розмістили на позначці $85 (+40%), але все залежатиме від вартості нафти. Якщо помітимо ознаки можливого значного зниження вартості на цей енергоносій, то актив буде продано за ринковою ціною.

Інша інвестиція — це ставка на швидкий заробіток — канадська компанія Baytex Energy (BTE). Компанія займається розвідкою та видобутком сирої нафти та природного газу в Західно-Канадському осадовому басейні та в Ігл-Форді, Сполучені Штати. BTE пропонує легку нафту та конденсат, важку нафту, природний газ і зріджений природний газ.

Згідно оцінки аналітиків Tipranks, у річній перспективі акція BTE має коштувати від $5,08 до $6,21, що на 50% дорожче від поточної ціни. З восьми опитаних стратегів сім рекомендують її до покупки.

Прогноз Baytex Energy (BTE) від Tipranks

Джерело: tipranks.com

Інші аналітичні платформи також дають прогноз зростання BTE понад $5.

Ми купили 15 акцій Baytex Energy (22.12.2023) за ціною $3,35, і витратили $50,25. Тейк-профіт розміщено на ціновій позначці $4,7 (+40%).

Агресивний портфель акцій за підсумками 2023 року

З моменту останньої публікації ми зафіксували прибуток ще за трьома активами:

BKCH, Global X Blockchain ETF,

AUR, Aurora Innovation Inc,

CQIS, Canadian Solar Inc.

Дохід склав біля 40% за кожним. У фіаті ми заробили $51,16. Загальний зафіксований прибуток зараз складає $70,69. Щодо суми інвестицій зафіксований прибуток складає 14,4%. Якщо врахувати і нереалізований прибуток, то дохід за півроку досяг 20,4%.

За півроку нам майже вдалося наздогнати індекс S&P 500 (приріст +23%).

Стан агресивного портфелю «Мінфіну за підсумками 2023 року

Джерело: «Мінфін»

Всі активи, що виділено в таблиці зеленим кольором, продано повністю. Вони залишаться в нашому списку спостереження і, у випадку корекційного зниження ціни, будуть куплені повторно. Перший претендент на повторну покупку — ETF BKCH, за яким ми очікуємо падіння в область $30.

Актуальний стан агресивного портфелю акцій від «Мінфіну» приведено в таблиці нижче (видалено активи, які продано, та додано нещодавні покупки):

Прогноз фондового ринку на 2024 рік

«Мінфін» зібрав прогнози найточніших аналітиків 2023 року, щоб зрозуміти, чого очікувати наступного року.

Том Лі, Fundstrat

Із цільовим показником у 4750 на початку 2023 року Лі, співзасновник і керівник відділу досліджень, мав один із найточніших прогнозів щодо S&P 500 серед стратегів.

Його аналіз показував, що ймовірність зростання на 20% подвоїлася після падіння індексу на 19% у 2022 році. Він бачив три основні чинники:

його дослідження показало, що інфляція падатиме швидше, ніж очікувалося;

компанії були готові впоратися з вищими ставками, враховуючи попередження ФРС;

волатильність була дуже високою.

«Ринкам неможливо залишатися на такому рівні занепокоєння, і коли інфляція зменшується — що й сталося — акції підвищуються, тому що тиск продажів закінчується», — сказав він.

Том Лі залишається одним із найоптимістичніших аналітиків на наступний рік, із цільовим показником S&P 500 у 5200 пунктів.

Браян Бельскі, BMO

На початку 2023 року Бельскі, головний інвестиційний стратег BMO Capital Markets, мав прогноз 4300 щодо S&P 500, один із найпозитивніших прогнозів серед стратегів. Потім він та інші підвищили свої цілі, щоб не відставати від просування ринку.

Він оцінив настрої ринку, як надмірно негативні, наприкінці 2022 року, що, за його словами, підштовхне попит на активи.

«Акції ведуть до доходів, які ведуть економіку, і це абсолютно смішно, коли я чую, як люди кажуть: „Я почекаю, рецесія підкаже нам, коли купувати акції“. Ні, так не буде. Акції підкажуть вам, коли ми матимемо рецесію», — сказав він. — Люди стали занадто шаблонними".

У 2024 році Бельскі очікує на стійкий ринок праці, пом’якшення тиску на споживчі ціни та зниження ставок у другій половині року, щоб підвищити індекс S&P 500 до 5100.

Джон Штольцфус, Oppenheimer Asset Management

На початку 2023 року Штольцфус, головний інвестиційний стратег компанії, бачив, що індекс S&P 500 закриє рік на рівні 4400. У той час його прогноз був одним із найоптимістичніших на Волл-стріт.

«Ринки стали сильно перепроданими в процесі розпродажів, які відбулися у 2022 році», — сказав він. — Ведмежі ринки завжди перепродані, і коли це стане зрозумілим, ви отримуєте певне зростання".

Він зберігає оптимізм, прогнозуючи, що індекс S&P 500 сягне позначки 5200 у 2024 році.

Савіта Субраманян, Bank of America

Субраманян, голова відділу капіталу та кількісної стратегії в США, стала одним із цьогорічних переможців завдяки заклику в середині року повернутися до інвестування в акції.

Хоча вона увійшла у 2023 рік із несприятливими прогнозами, коли мета була 4000 по S&P 500, у травні вона вдвічі підвищила цільовий показник S&P 500 на кінець року — до 4600.

Після регіональних банківських банкрутств «було відчуття, що це початок кінця, і все піде шляхом 2008 року». Коли вам важко здійснити дзвінок, «це моменти, коли ви, найімовірніше, будете правими», — сказала вона.

Субраманян зберігає позитивні настрої на 2024 рік із метою 5000. Вона вважає причиною підвищення вартості акцій м’яку посадку, а також адаптацію компаній та споживачів до вищих ставок.

Раян Детрік, Carson Group

Детрік очікував, що цього року економіка США уникне рецесії. Він також припустив, що інфляція охолоне раніше, ніж очікував ринок. Стратег побачив ризики в акціях під час банківської кризи у березні та коли індекс S&P 500 впав у жовтні.

«Березневий розпродаж був досить страшним», — сказав Детрік. «Але тоді ми сказали, що це лише декілька поганих акторів, і це не буде системним».

Стратег також не очікує рецесії наступного року, і прогнозує, що деякі з компаній, що відстають цього року, а не так звані технологічні акції «Чудової сімки», забезпечать «низьку двозначну» прибутковість акцій. «Мала капіталізація, середня капіталізація та фінанси — це три наших фаворити».

Оцінка прогнозів

Як бачимо, провідні стратеги Волл-стріт очікують на зростання фондового ринку у 2024 році. Водночас, у свій прогноз вони закладають посадку економіки, де більшість сходяться на думці, що вона буде м’якою.

З огляду на це, очікування вельми стримані — плюс 5−10% до поточних. Порівнюючи з 2023 роком, це менше половини. Звідси можемо зробити висновок, що до прогнозів закладена корекція фондових індексів, яка може відбутися на фоні економічного уповільнення, що й не дозволяє бути оптимістичнішими.

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Стратегія «Мінфіну» на 2024 рік

На початку року наша стратегія роботи з агресивним портфелем акцій залишиться без змін. Ми продовжимо інвестувати в недооцінені компанії малої та середньої капіталізації. Далі, враховуючи прогнози, зробимо акцент на облігації (ETF), золото (ETF, золотодобувні компанії) та блокчейн (ETF, майнінгові компанії) для того, щоб пом'якшити удар корекції ринку на наш портфель.

Зрозуміло, що облігації та золото не відповідають критеріям нашої агресивної стратегії інвестування, тож, як тільки ми побачимо, що ринок «вимальовує» локальне дно, вони будуть продані. Надалі повернемося до тих алгоритмів інвестування, котрі були закладені на початковому етапі створення агресивного портфелю акцій.