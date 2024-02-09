Скільки назбирали грошей і заробили для своїх клієнтів НПФ у 2023 році

Минулий рік виявився кращим для ринку недержавного пенсійного забезпечення завдяки зниженню інфляції та високим ставкам. НПФ було значно простіше забезпечувати дохідність, яка перевершувала зростання цін. Які фонди демонстрували кращі показники та як змінюється регулювання їхньої діяльності, розповів директор із управління локальними активами групи ICU Григорій Овчаренко .

Кількість НПФ та обсяг ринку

За підсумками року, інфляція знизилася до 5,1%, в той час, як середні ставки за депозитами досягли 15%, а дохідність за деякими ОВДП перевищувала 20%.

Кількість недержавних фондів у реєстрі фінансових установ не змінилася і становить 63, хоча діяльність на ринку здійснювали лише 58 фондів. Із 1 січня 2024 року недержавні пенсійні фонди втратили статус фінансових установ, а їх діяльність відтепер не належить до фінансових послуг. Це створило певні колізії у законодавстві та потребує внесення змін до закону про недержавне пенсійне забезпечення.

Обсяг активів системи недержавного пенсійного забезпечення збільшився за рік на 18% — до 4,88 млрд грн — завдяки зростанню дохідності та внесків. У загальній сумі пенсійних внесків значну частину (майже 80%) складають внески від юридичних осіб-роботодавців, але на кінець минулого року на зростання вплинуло збільшення сум внесків фізичних осіб.

Найбільші фонди

Три з п’яти найбільших пенсійних фондів є представниками банківських груп, окрім НПФ Приватфонду, який свого часу не був націоналізований разом із банком, та Емерит-Україна. Найбільшим фондом за розміром активів залишається корпоративний фонд НБУ, який, за підсумками року, зріс до 2,089 млрд грн. Друге місце посідає «ОТП Пенсія» з активами 490 млн грн, третє — Приватфонд (427,6 млн грн), далі йдуть фонд «Укрексимбанку» (394,4 млн грн) та Емерит-Україна (277 млн грн).

Частка 10 найбільших фондів складає 89% активів від всієї пенсійної системи. Ефект масштабу обумовлює, що саме вони демонструють найкращі результати за темпами зростання як дохідності, так і розміру внесків.

Сплячі НПФ

З 58 фондів активи третини, а саме 19 фондів, не перевищують одного мільйона гривень. Забезпечити ефективну роботу таких фондів складно, з огляду на рівень витрат на обслуговування: управління активами, адміністрування та зберігання активів. Середня дохідність цих фондів за минулий рік склала менше 3%.

Значна кількість пенсійних фондів, що не проводять діяльність на ринку, підштовхнула регулятора до пошуку законодавчого рішення виведення з ринку «сплячих» фондів, які спотворюють загальні показники ефективності діяльності. Була створена робоча група для розробки пропозицій щодо фондів, які припинили свою діяльність або перебувають в зоні ризику.

Активи НПФ

З огляду на консервативні стратегії фондів, найбільшу частку в активах фондів складали ОВДП. Їх частка (49,4%) наблизилася до законодавчого максимума в 50%, а частка депозитів у розмірі 43,1% зросла за рахунок зменшення корпоративних та муніципальних облігацій. Акції, як найризикованіший інструмент у портфелях фондів, теж продовжили зменшуватися, і складають вже менше відсотка від загального обсягу активів.

НПФ проти інфляції

Більшість з пенсійних фондів (37) впоралися з інфляцією. До п’яти найкращих фондів за дохідністю, за результатами минулого року, увійшли: Династія, Емерит-Україна, Соціальний стандарт, ОТП Пенсія, Фармацевтичний. Вони показали дохідність від 15,7% до 21,3% при середньому показнику 14,4% річних.

Пенсійна реформа

Пенсійну реформу, запуск якої активно розглядався минулого року, було відтерміновано на невизначений період, з огляду на складну економічну ситуацію. Стримані результати діяльності недержавних пенсійних фондів також не давали жодної підтримки на користь приватизації пенсійної системи.

Читайте також: Як збільшити пенсію: 4 варіанти, які реально працюють

Сповільнення інфляції та стійкість пенсійних фондів в умовах війни можуть знову підштовхнути до нового кола обговорень реформування існуючої пенсійної системи, яка зазнала суттєвих втрат у зв’язку зі зменшенням кількості платників єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України.