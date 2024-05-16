Як протистояння США та Китаю змінить технологічний ландшафт світу

Значення китайського ринку для американських технологічних компаній останніми роками срімко зросло. Водночас свою стратегію в КНР вони вибудовували за інших геополітичних реалій, які зараз можуть зіграти з інвесторами злий жарт. Які загрози за цих умов виникають перед технологічним сектором та до чого вони можуть призвести, розповідає Business Insider. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Геополітична напруженість

Американські технічні гіганти майже завершили сезон звітів про прибутки, й їхні показники доводять: неможливо ігнорувати вплив Китаю на фінансові результати.

Tesla відчула уповільнення попиту в КНР, адже продажі там впали на 4% у першому кварталі. Також 18% продажів Apple припадає на Китай, а дані S&P Global показують, що для американських виробників мікросхем Китай навіть важливіший, ніж батьківщина.

Засновник консалтингової фірми The Geopolitical Business Абішур Пракаш вважає, що американські технологічні компанії, які ігнорують геополітичну напруженість у відносинах із Китаєм, ризикують серйозними невдачами.

Пракаш переконаний, що Tesla могла б досягти кращих результатів, якби більше враховувала реалії. «Tesla думала, що може робити авто в Китаї, а потім експортувати їх у всьому світі. Але тепер від Індії до Європи багато хто не хоче бачити китайські електромобілі», — каже експерт.

«Великі технологічні фірми створили свою базу в Китаї в той час, коли геополітичний клімат був зовсім іншим. Однак сьогодні перебування в Китаї або експорт із Китаю ставить компанії під геополітичний приціл», — додав він.

Проблеми можуть посилитися через макроекономічні проблеми, з якими стикається економіка КНР. Окрім труднощів ринку нерухомості та низьких споживчих витрат, фахівці відзначають знецінення китайської валюти, як серйозну економічну проблему.

Старший ринковий аналітик Oand Келвін Вонг вважає, що девальвація китайського юаня для стимулювання зростання експорту на тлі слабкого внутрішнього попиту, ймовірно, знецінить валюти інших ключових експортерів, таких як Південна Корея, Тайвань і навіть Японія.

«Ці країни вважаються „дружнішими“ в стратегічному плані для США, що, зі свого боку, може спричинити негативний зворотний зв’язок для курсу акцій американських технологічних компаній», — сказав він.

Два технологічні світи

Експерти кажуть, що в бурхливому морі штучного інтелекту обмеження США та Китаю щодо ключових технологій поступово призведуть до хвиль негативних наслідків для технологічних компаній США.

«Ми швидко наближаємося до того, що можна назвати „поділом на 2 технологічні системи“, в яких кожна країна, США та Китай, фактично відгороджуватимуть свої технологічні розробки одна від одної», — зазначає засновник TPW Advisory Джей Пелоскі.

За словами Пелоскі, попри те, що США посилюють санкції проти Китаю в технологічному просторі, Пекін може з часом мати вплив у Південно-Східній Азії, де такі країни, як В'єтнам, Малайзія та Індонезія, все більше потраплятимуть під домінування його технологічних компаній завдяки нижчим цінам, порівнюючи з аналогічними американськими технологіями.

«Технічні компанії США фактично конкуруватимуть за меншу частку світового пирога зростання, адже саме Південно-Східна Азія розвивається найшвидше у світі», — вважає Пелоскі.

Пракаш переконаний, що зараз американські технологічні компанії мають нову стратегію: «Забезпечувати щастя США, підтримувати бізнес у Китаї та шукати нові ринки, щоб компенсувати втрату КНР».

Читайте також: «Китайці» об`єднуються проти Tesla: які новинки вийдуть на ринок

Експерти вважають, що Китай поступово зменшуватиме внесок у дохід технічних компаній США. «Забігаючи вперед, здається, що американсько-китайська війна у сфері високих технологій все ще триває, а роз'єднання технологічних ланцюжків поставок лише набирає обертів», — переконаний Вонг.