Обмін акцій на борг: як маніпулюють цінами Boeing та інші гіганти

Викуп публічними компаніями своїх акцій інвестори зазвичай сприймають позитивно, адже це підвищує ціну їхніх активів. Водночас деякі компанії зловживають цим інструментом. До який негативних наслідків це може призвести, розповів видавець The Felder Report Джессі Фелдер. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

Чому акції йдуть вгору

Ще на початку 2018 року я виділив четвірку акцій, ціни на які підскочили суттєвіше, ніж це дозволяли основні їхні показники роботи. Йдеться про McDonald's Corporation (MCD), Caterpillar (CAT), Boeing (BA) і 3M (MMM).

За два роки до 2018 р., цінова динаміка цих акцій значно перевершила широкий ринок, хоча їхні основні показники не були надто вражаючими. З цієї причини я назвав їх «Фантастична четвірка».

На перший погляд, той факт, що ці акції «блакитних фішок» різко зросли, було досить важко пояснити. Однак, коли я поглянув на їхні баланси, відповідь стала очевидною. Загалом вони взяли понад $100 млрд нового боргу, щоб профінансувати програми викупу акцій майже на таку ж суму. По суті, це був просто масштабний обмін акцій на борг. Весь цей новий попит на акції, що фінансувався за рахунок боргів, пояснював, чому різко зростали ціни навіть за стагнації бізнесу.

Кому це вигідно

Звичайно, акціонери виграли від цього в короткостроковій перспективі, але головними бенефіціарами масштабного фінансового інжинірингу були топ-менеджери, які отримали мільярди доларів компенсації на основі опціонів, а також вони продавали акції коли компанія купувала.

Ось чому я стверджую, що багато зворотних викупів акцій на відкритому ринку (на відміну від набагато прозоріших тендерних пропозицій) насправді є лише тонко завуальованими схемами маніпулювання ціною акцій. Оскільки більшість винагороди надходить у формі опціонів, керівникам компаній вигідно брати участь у маніпуляціях. І статистика показує, що вони справді дотримуються такої політики.

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Проблема полягає в тому, що всі позики, які були такими дешевими в минулі роки, тепер подорожчали. Процентні ставки сьогодні набагато вищі, ніж вони були під час обміну акцій на борг, і тому короткострокове маніпулювання може мати дорогі довгострокові наслідки.