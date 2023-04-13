Обмін акцій на борг: як маніпулюють цінами Boeing та інші гіганти

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

13 квітня 2023, 16:14 Читать на русском

Обмін акцій на борг: як маніпулюють цінами Boeing та інші гіганти

Викуп публічними компаніями своїх акцій інвестори зазвичай сприймають позитивно, адже це підвищує ціну їхніх активів. Водночас деякі компанії зловживають цим інструментом. До який негативних наслідків це може призвести, розповів видавець The Felder Report Джессі Фелдер. «Мінфін» публікує переклад ключових тез статті.

Викуп публічними компаніями своїх акцій інвестори зазвичай сприймають позитивно, адже це підвищує ціну їхніх активів.

Чому акції йдуть вгору

Ще на початку 2018 року я виділив четвірку акцій, ціни на які підскочили суттєвіше, ніж це дозволяли основні їхні показники роботи. Йдеться про McDonald's Corporation (MCD), Caterpillar (CAT), Boeing (BA) і 3M (MMM).

За два роки до 2018 р., цінова динаміка цих акцій значно перевершила широкий ринок, хоча їхні основні показники не були надто вражаючими. З цієї причини я назвав їх «Фантастична четвірка».

На перший погляд, той факт, що ці акції «блакитних фішок» різко зросли, було досить важко пояснити. Однак, коли я поглянув на їхні баланси, відповідь стала очевидною. Загалом вони взяли понад $100 млрд нового боргу, щоб профінансувати програми викупу акцій майже на таку ж суму. По суті, це був просто масштабний обмін акцій на борг. Весь цей новий попит на акції, що фінансувався за рахунок боргів, пояснював, чому різко зростали ціни навіть за стагнації бізнесу.

Кому це вигідно

Звичайно, акціонери виграли від цього в короткостроковій перспективі, але головними бенефіціарами масштабного фінансового інжинірингу були топ-менеджери, які отримали мільярди доларів компенсації на основі опціонів, а також вони продавали акції коли компанія купувала.

Ось чому я стверджую, що багато зворотних викупів акцій на відкритому ринку (на відміну від набагато прозоріших тендерних пропозицій) насправді є лише тонко завуальованими схемами маніпулювання ціною акцій. Оскільки більшість винагороди надходить у формі опціонів, керівникам компаній вигідно брати участь у маніпуляціях. І статистика показує, що вони справді дотримуються такої політики.

Читайте також: Amazon хоче конкурувати з Маском у космосі: чи злетять до небес її акції

Проблема полягає в тому, що всі позики, які були такими дешевими в минулі роки, тепер подорожчали. Процентні ставки сьогодні набагато вищі, ніж вони були під час обміну акцій на борг, і тому короткострокове маніпулювання може мати дорогі довгострокові наслідки.

Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами