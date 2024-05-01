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1 травня 2024, 18:58

Apple очікує значне падіння продажів, оскільки інвестори чекають на впровадження ШІ в iPhone

Останніми місяцями акції Apple поступалися іншим великим технологічним компаніям, впавши на понад 10% з початку року через побоювання інвесторів щодо повільного впровадження штучного інтелекту в iPhone та відродження Huawei в Китаї. Про це повідомляє Reuters.

Останніми місяцями акції Apple поступалися іншим великим технологічним компаніям, впавши на понад 10% з початку року через побоювання інвесторів щодо повільного впровадження штучного інтелекту в iPhone та відродження Huawei в Китаї.
Фото: freepik.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За даними LSEG, аналітики в середньому передбачають падіння продажів iPhone, які становлять близько половини доходу Apple, на 10,4% за перші три місяці 2024 року. Це падіння буде найбільшим за останні три роки.

За оцінками аналітиків, загальний дохід Apple знизився на 5% у другому кварталі, який включав січень-березень. Це буде найбільше падіння доходів Apple з грудневого кварталу 2022 року, коли доходи впали на 5,5%.

На початку цього року Apple втратила звання найдорожчої компанії світу на користь Microsoft. Ринкова вартість «яблучної компанії» наразі становить $2,68 трлн після падіння ціни її акцій у 2024 році.

Слабкі доходи та падіння акцій змушують Apple покращити свій флагманський пристрій, оскільки вже багато років у iPhone не було серйозних оновлень.

Компанія веде переговори з OpenAI і Google щодо додавання функцій штучного інтелекту для iPhone, які можуть бути представлені на найбільшій щорічній конференції розробників у червні.

Аналітики вважають, що інтеграція ШІ може збільшити попит на наступну серію iPhone, вихід яких очікується традиційно восени.

Додавання функцій штучного інтелекту до iPhone також може допомогти Apple краще конкурувати з Huawei та Samsung, яка на початку цього року повернула собі звання найкращого світового постачальника смартфонів, завдяки попиту на функції ШІ у своїх смартфонах Galaxy S24.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що прибуток Huawei зріс більш ніж в 5 разів. Компанія обходить Apple у Китаї.

За даними дослідницької компанії Counterpoint, у першому кварталі поставки смартфонів Huawei зросли на 70% після того, як минулого року компанія несподівано повернулася на ринок з новим флагманом, який працює на передовому 7-нанометровому чіпі китайського виробництва.

Натомість за оцінками Counterpoint, продажі iPhone від Apple у Китаї впали на 19% протягом першого кварталу.

Джерело: Мінфін
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