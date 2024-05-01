Україна у квітні побила рекорд: вийшла на довоєнний рівень експорту
Експорт України вийшов на довоєнний рівень, уряд змінив умови програми «5-7-9»: головне за 1 травня
У квітні країна побила новий рекорд експорту товарів з України — 13,1 млн тонн українських вантажів. У грошовому вимірі — на $3,3 млрд. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабної війни. До прикладу, у березні експорт становив 11,8 млн тонн, у січні — 12 млн тонн.
Кабмін змінив умови програми «Доступні кредити 5−7−9%»
Кабмін вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, який визначає параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%».
Біткоїн обвалився до $57 тисяч
Ціна біткоїна різко пішла вниз у середу зранку. На момент написання новини вона становить $57 412. Разом з першою криптовалютою падає весь ринок й акції. Експерти зазначають, що це пов'язано з очікуванням засідання ФРС по ставці.
monobank, Приват та інші: чому ламаються українські банки
Останніми роками почастішали поломки мобільних додатків банків та систем інтернет-банкінгу. Збій може статися в одну мить, що змушує хвилюватися користувачів, які в момент збою розплачувалися в магазині або переказували кошти. «Мінфін» з'ясував у фінансистів причини поломок, що почастішали, методи протидії, а головне — хто поверне клієнту кошти у разі зникнення.
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