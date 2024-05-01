Експорт України вийшов на довоєнний рівень, уряд змінив умови програми «5-7-9»: головне за 1 травня

У квітні країна побила новий рекорд експорту товарів з України — 13,1 млн тонн українських вантажів. У грошовому вимірі — на $3,3 млрд. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабної війни. До прикладу, у березні експорт становив 11,8 млн тонн, у січні — 12 млн тонн.

Кабмін змінив умови програми «Доступні кредити 5−7−9%»

Кабмін вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, який визначає параметри програми «Доступні кредити 5−7−9%».

Біткоїн обвалився до $57 тисяч