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1 травня 2024, 20:00

Експорт України вийшов на довоєнний рівень, уряд змінив умови програми «5-7-9»: головне за 1 травня

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Джерело: Мінфін
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