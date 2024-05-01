Tether отримала в першому кварталі рекордний прибуток у $4,5 мільярда

Компанія Tether отримала рекордний прибуток у $4,52 млрд у першому кварталі 2024 року. З цієї суми близько $1 млрд припадає на дохід від облігацій Казначейства США. Про це повідомляє пресслужба Tether.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно з опублікованим звітом, оцінка портфеля цих цінних паперів на рахунках компанії становить $90 млрд. Це як інвестиції через фонди грошового ринку, так і угоди РЕПО.

Чистий капітал становить $11,37 млрд станом на 31 березня 2024 року. Це на $4,36 млрд більше порівняно зі значенням, зафіксованим у четвертому кварталі 2023 року.

У першому кварталі року Tether збільшила надлишкові резерви на $1 млрд. Загальна сума цього фонду перевищує зобов’язання компанії на $6,3 млрд.

У звіті зазначено, що стейблкоїн USDT, емітентом якого є компанія Tether, забезпечений грошовими коштами та їхніми еквівалентами на 90%. Обсяг пропозиції активу зріс у першому кварталі на $12,5 млрд.

Компанія зазначила у звіті стратегічні інвестиції в розмірі $5 млрд. Це проєкти в таких сферах, як ШІ, поновлювані джерела енергії, біткоїн-майнінг, P2P.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Tether буде заморожувати USDT-адреси, пов’язані з підсанкційними особами.