Фонд BUIDL від BlackRock став найбільшим на ринку токенізованих активів реального світу

Фонд токенізованих державних бондів BlackRock (BUIDL) став найбільшим у своєму роді, перевершивши конкурента Franklin Templeton всього через шість тижнів після лістингу. Блокчейн-дані показують, що після припливу $70 млн минулого тижня, BUIDL тепер має $375 млн депозитів . Про це пише FinTech Insider.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зазначає платформа аналітики блокчейн-даних Dune, наразі на BUIDL припадає 30% сектору токенізованих державних бондів США, обсяг якого становить $1,3 млрд. З моменту свого лістингу 21 березня фонд, створений на платформі токенізації Securitize, захопив майже третину частки ринку.

Продукт найбільшого у світі керуючого активами BlackRock обігнав фонд Franklin OnChain US Government Money Fund (BENJI), який було запущено ще торік. Капіталізація останнього оцінюється в $368 млн.

Зміна лідера значною мірою пов’язана зі зростанням Ondo Finance, чий токенізований продукт казначейських векселів використовує токен BlackRock як резервний актив.