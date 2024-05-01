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1 травня 2024, 18:42

Українці у квітні придбали майже 6 тисяч нових авто. Топ-5 моделей

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік. Однак відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис.

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Топ-5 марок

Лідерство на ринку утримує японська марка Toyota — 856 реєстрацій.

Другою за кількістю отриманих номерів (536 шт.) залишається Renault.

Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто, піднявшись на третю сходинку рейтингу.

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Також у топ-5 квітня потрапили BMW, з результатом 405 од, та Skoda — 317 авто.

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster, квітнева реалізація якого становила — 484 од.

Всього, з початку року, українці придбали 22,2 тис. нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 р.

Джерело: Мінфін
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