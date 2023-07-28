Апельсиновий сік ще ніколи не був таким дорогим: що відбувається

Традиційний елемент сніданку у багатьох країнах світу істотно дорожчає. І цього разу причина не в глобальній інфляції. Що відбувається з цінами на сік, розповів Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Апельсиновий сік ніколи не був таким дорогим: дані Bloomberg показують, що минулого тижня ф'ючерси на сік досягли рекордного максимуму через побоювання з приводу глобальних поставок через хворобу цитрусових у Флориді та Бразилії.

Ф'ючерси на апельсиновий сік досягли $3,052 за фунт (близько 0,45 кг). За рік ціна на сік зросла на 90%.

Згідно зі звітом Міністерства сільського господарства, Бразилія, найбільший у світі експортер соку, цього року поставить у США на 1,7% менше апельсинового соку. Побоювання щодо хвороб там, а також у Флориді, найбільшому центрі вирощування апельсинів у США, підірвали очікування виробництва.

«Поширення хвороб у Флориді, як і раніше, велике, і шанси на велике відновлення виробництва в новому сезоні обмежені», — заявила Bloomberg Джуді Гейнс, президент J. Ganes Consulting. «Є ознаки того, що хвороба є поширенішою і в Бразилії, яка також стикається з довгостроковими проблемами з урожаєм», — пояснює вона.

За даними Bloomberg, споживання популярного напою впало до найнижчого рівня, щонайменше, за п'ять років, оскільки роздрібні ціни зросли.

«Споживачі звертають на увагу на ціну та п'ють менше. І тільки-но вони відмовляться від продукту, вони не обов'язково повернуться до нього знову», — каже Гейнс.

Цифри від Nielson, опубліковані Департаментом цитрусових Флориди, показують, що роздрібні ціни в США досягли піку майже в $9 за галон, порівнюючи з менш ніж $8 в той же час минулого року.

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Водночас, ціни на яйця і бекон останніми місяцями в США знижуються. Дюжина яєць та фунт бекону тепер коштують на 27% менше, порівнюючи з січневим піком, причому зниження значною мірою пов'язане із уповільненням загальної інфляції.