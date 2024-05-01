У Німеччині екстремісти підпалили садовий будинок керуючого директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера у Германсбурзі в Нижній Саксонії. У листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у скоєному, зокрема, звинуватили концерн у постачанні зброї для України. Про це пише Bild.
1 травня 2024, 17:45
У Німеччині екстремісти підпалили будинок голови Rheinmetall за постачання зброї в Україну
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У листі наголошується, що «Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту» і що компанія накопичує «різні старі типи танків», які «тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком».
Служби держбезпеки взяли розслідування під свій контроль і наразі перевіряють автентичність листа-зізнання, пише видання.
Джерело: Мінфін
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