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1 травня 2024, 17:45

У Німеччині екстремісти підпалили будинок голови Rheinmetall за постачання зброї в Україну

У Німеччині екстремісти підпалили садовий будинок керуючого директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера у Германсбурзі в Нижній Саксонії. У листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у скоєному, зокрема, звинуватили концерн у постачанні зброї для України. Про це пише Bild.

У Німеччині екстремісти підпалили садовий будинок керуючого директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера у Германсбурзі в Нижній Саксонії.

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У листі наголошується, що «Rheinmetall є одним із бенефіціарів так званого переломного моменту» і що компанія накопичує «різні старі типи танків», які «тепер можуть бути продані в Україну з боєприпасами та з великим прибутком».

Служби держбезпеки взяли розслідування під свій контроль і наразі перевіряють автентичність листа-зізнання, пише видання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
1 травня 2024, 18:27
#
Это не экстремисты, это российская агентура.
+
+30
financialGenius
financialGenius
1 травня 2024, 18:48
#
Та в Германии много таких до…бов с параши , только почему-то в Германии живут, а не возвращаются обратно к своему х.йлу
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
1 травня 2024, 19:33
#
Даже с их умственными способностями можно понять где Германия, и где россия…
+
0
82845392
82845392
1 травня 2024, 20:17
#
Вот они как раз прекрасно это понимают, поэтому и не возвращаются :))
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