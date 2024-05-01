Укрбургаз встановив новий рекорд з буріння свердловин

Бурове управління Укрбургаз, що є частиною Групи Нафтогаз, у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км. Цей показник на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки (32 тис. 423 м) протягом одного місяця, встановлене в листопаді 2023 року, повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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«Попри війну ми продовжуємо бурити нові свердловини, нарощувати видобуток газу, заповнювати підземні сховища та загалом працюємо над збільшенням виробничих показників. Дякую кожному фахівцю Укрбургазу. Впевнений, попереду на нас чекає ще багато нових досягнень», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

У компанії зазначили, що рекордних показників вдалося досягти завдяки:

злагодженій командній роботі та якісному плануванню;

швидкому будівництву бурових майданчиків (у березні було побудовано 12, з них 4 — ресурсами Укрбургазу);

прискореній роботі з мобілізації обладнання та монтажу бурових верстатів;

чіткому розподілу автоспецтехніки для пришвидшення початку буріння 9-ти свердловин.

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За словами керівника Укргазвидобування Олега Толмачева, у 2024 році компанія планує пробурити 365 тисяч метрів.

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