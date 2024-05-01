Ціни на банани в Україні досягли нового рекорду: у чому причина

Ціни на банани в країнах Східної Європи наразі перебувають на рекордно високому рівні для цього періоду року. Зокрема, в Україні оптова ціна за кілограм бананів сягнула $1,26 і перевищила торішній рекорд у $1,23. Про це свідчать дані аналітиків EastFruit.

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Причини зростання цін

Зазначається, що зазвичай саме в Україні найнижчі ціни на банани в регіоні, проте російська агресія призвела до блокування портів, що різко накрутило ціни на місцевому ринку, адже фрукт ввозиться тепер в Україну з портів інших країн.

Роздрібні ж ціни на банани в Україні коливаються від $1,7 до $1,8 за кг.

«Можна відзначити дві головні причини зростання цін на банани в Східній Європі цього року. Перша — це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки. Як наслідок, попит на банани з Еквадору, який є основним постачальником банана в Україну та інші країни регіону, різко зріс, що призвело до зростання цін в Еквадорі.

Друга причина — це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани", — пояснив Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Як правило, у травні починається сезонне зниження рівня попиту на банани й цін на них на ринках Східної Європи. Однак цього сезону оптовики не впевнені, що воно буде відчутним з огляду на високий попит на банан з Еквадору.

Як змінювались ціни