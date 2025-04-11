Що через дії Трампа відбувається з ринком держборгу США

Події минулого тижня чудово продемонстрували всю велич, обґрунтованість, зваженість та мудрість американської економічної політики. Велика торгівельна війна, яку розпочав Трамп в надії здобути славу непереможного батька нації, та що там нації — всього світу, пішла зовсім не так і не туди, як планувалося і куди хотілося. Взяти весь світ приступом «за три дні» не вдалося і тепер доводиться задкувати. А все чому?

Тому що на думку величезної кількості економістів та інвесторів, окрім тих, які розробляють свої теорії і готові працювати під «сильним лідерством» президента Трампа, нинішня тарифна війна є абсолютно безглуздим заняттям, яке, на жаль, не принесе Америці, та й, власне, всьому світу, нічого, окрім розчарувань і збитків. Якщо коротко підсумувати настрої та думки професійного середовища, то все виглядає приблизно так.

Всі дії президента США базуються на повному нерозумінні принципів функціонування глобальної економіки, а саме:

вірі в те, що реіндустріалізація країни та створення нових робочих місць в промисловому секторі є реальною можливістю;

твердженні, що вільна торгівля зробила США бідними, хоча все відбувалося повністю навпаки, і саме вільна торгівля допомогла Америці стати найбагатшою країною світу.

В результаті, знехтувавши фундаментальними принципами економіки, опираючись на власне его та віру в якісь міфічні здібності укладати угоди, силу яких ми вже побачили під час переговорів із російським лідером, Трамп та його адміністрація за якийсь тиждень досягли вражаючих результатів:

засвідчили людству свою неосвіченість, невігластво та самозакоханість;

пересварилися з усім світом, включно з друзями і партнерами;

підштовхнули найвірніших союзників до створення торгівельних альянсів, які ще декілька місяців тому вважалися неможливими;

завдали удару по американській та глобальній економіці, яка навряд чи швидко оговтається, навіть якщо Трамп «розвернеться» на 180 градусів;

підлили бензину в багаття інфляції;

«допомогли» інвесторам втратити декілька трильйонів доларів, а друзям — трохи підзаробити;

роздали чимало козирів диктаторам, яким тепер навіть вигадувати нічого не треба, розповідаючи співвітчизникам про «дурість» та «підступність» Америки;

та ще багато чого, що вилізе американцям та всьому людству боком вже найближчим часом.

І наостанок, думаю не помилюся, якщо скажу, що такого рівня невизначеності, який створив Трамп, сучасний світ ще не бачив.

Політика розворотів, відтермінувань, прискорень, різких змін напрямку руху, нездійснених обіцянок, необґрунтованих погроз та непередбачуваних бездумних рішень — це саме те, чого інвестори бояться найбільше.

Отже, дуже ймовірно, що навряд чи найближчим часом ми побачимо збільшення обсягів інвестицій в країну, яка не може гарантувати капіталу, місцевому й міжнародному, нічого, окрім хаосу, шоку, невпевненості в майбутньому та в результаті — великих збитків.

І наостанок, технічний коментар для кращого розуміння картини того, що рухало Трампом декілька останніх днів, коли він прийняв рішення відкласти введення тарифів в дію.

Протягом тижня весь світ, включно з деякими найбільшими центробанками, активно розпродавав державні облігації США. В результаті дохідність десятирічних облігацій зросла до 4,5%, що є найбільшим зростанням за тиждень з 2001 року. Дохідність тридцятирічних облігацій зросла до 4,9%, а це вже рекорд із 1982 року. Нагадаю, що у світі облігацій дохідність зростає тоді, коли падає ціна.

Ще б трохи впертості Трампа, і ринок держборгу США, а це найбільший сегмент фінансових ринків у світі, могла б охопити паніка. Добре, що міністру фінансів Скотту Бесенту, який свого часу був дуже успішним керівником гедж-фонду і чудово розуміється на тонкощах біржової торгівлі, вдалося розтлумачити своєму босу можливі наслідки.

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І хоча катастрофи вдалося уникнути, американському уряду тепер доведеться брати в борг значно дорожче, ніж ще тиждень тому.

І ще одне… Завдяки подіям минулого тижня ми переконалися в тому, що у Дональда Трампа, попри всю його велич, є керівник — безжалісний, суворий, але з величезною підтримкою у світі і безмежними ресурсами, — це ринок держборгу США.

І тепер, приймаючи будь-яке рішення, президент США озиратиметься на те, як змінюються ціни, а разом із ними — дохідності державних облігацій США, бо саме в них і знаходиться та голка, яку тільки варто зламати і…

А ми, пересічні інвестори, цього тижня отримали чудовий інструмент прогнозування: зростає дохідність облігацій — Трамп задкує — акції зростають, і навпаки: падає дохідність — Трамп розмахує шаблею — акції падають.

Тож слідкуємо за ринком облігацій і сподіваємося, що ці складні часи невизначеності вдасться пережити з найменшими втратами.