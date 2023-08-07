Warner Bros не хоче розлучатися з Барбі, а IT-шники втрачають клієнтів

Американські акції завершили минулий тиждень зниженням. S&P 500 втратив 2,3%, високотехнологічний Nasdaq впав на 2,9%, а індекс Dow Jones знизився на 1,1%. Докладніше про підсумки минулого тижня та про головні події майбутнього розповідає далі у статті інвестиційний аналітик Денис Білий.

Минулого тижня інвестори уважно стежили за виходом даних про зайнятість у США, які сигналізували про повільне ослаблення напруженості на ринку праці в країні. Учасники ринку також вивчали свіжу порцію квартальних звітів американських компаній.

За даними FactSet, яка аналізує фінансові дані, вже відомі результати 84% компаній з індексу S&P 500 за II квартал 2023 р. 79% із компаній, що наразі відзвітували, показали прибуток на акцію вище за консенсус-прогнози аналітиків. 8 із 11 секторів повідомляють про річне зростання доходів на чолі з секторами споживчих товарів вторинної необхідності та телекомунікаційних послуг. При цьому три сектори повідомляють (або, як очікується, повідомлять) про зниження прибутку, порівнюючи з минулим роком, на чолі із секторами нафти та газу, матеріалів та охорони здоров'я.



Аналітики, як і раніше, очікують на зростання прибутку за другу половину 2023 року. За прогнозами, у III та IV кварталах 2023 р. прибуток зросте на 0,2% та 7,6% відповідно. На весь 2023 р. Волл-стріт прогнозує зростання прибутку на 0,8%.

Цього тижня увага інвесторів буде прикута до ключових показників інфляції в США та публікації нових корпоративних звітів.

Злети тижня

Arista Networks Inc (NYSE:ANET) +14,39%

Arista Networks (раніше Arastra) — американська комп'ютерна мережева компанія зі штаб-квартирою у Санта-Кларі, Каліфорнія. Компанія розробляє та продає багаторівневі мережеві комутатори для створення програмно-визначених мереж (SDN) для великих центрів обробки даних, хмарних обчислень, високопродуктивних обчислень та високочастотних торговельних середовищ.

Прибуток Arista у другому кварталі зріс на 46%, при цьому виторг зріс на 39% — до $1,46 млрд. Arista заявила, що очікує, щонайменше, двозначного зростання доходів у 2024 році.

Global Payments Inc (NYSE:GPN) +11,87%

Global Payments Inc — це американська багатонаціональна фінансова технологічна компанія, що надає платіжні технології та послуги. У червні 2021 року вона увійшла до списку Fortune 500. Емітент обробляє платежі, зроблені за допомогою кредитних та дебетових карток, а також цифрових та безконтактних платежів.

У другому кварталі 2023 р. доход Global Payments склав $2,45 млрд — це майже на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У звіті про прибутки Global Payments пояснює свою ефективність стратегією чотирьох компонентів. Згідно з цим твердженням, компанія зосередилася на пріоритеті програмного забезпечення, багатоканальних продуктах, ринках, що порівняно швидко зростають, і платежах між компаніями (B2B).

Водночас, компанія оголосила про квартальні дивіденди. Це $0,25 за акцію, що відповідає попереднім восьми виплатам. Новий дивіденд мають виплатити 29 вересня інвесторам, зареєстрованим станом на 15 вересня. Наразі він дає 0,9%.

Warner Bros. Discovery Inc (NASDAQ:WBD) +11,31%

Warner Bros. Discovery, Inc (WBD) — американський багатонаціональний медіа та розважальний конгломерат зі штаб-квартирою у Нью-Йорку.

Після успіху фільму про Барбі, Mattel та Warner Bros. Discovery залишаться разом у бізнесі на довгі роки. Іграшковий гігант продовжив ліцензійну угоду з Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, що робить його офіційним ліцензіатом іграшок, ляльок, транспортних засобів та ігор для понад 50 брендів та франшиз WBD.

Серед WBD брендів, які виробляє Mattel, іграшки, засновані на всесвіті коміксів DC і Гаррі Поттер, франшизи, а також програми, як Тед Лассо, Сайнфелд. Mattel є партнером Warner Bros. із ліцензування близько 20 років.

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Падіння тижня

DXC Technology Company (NYSE:DXC) -32,19%

DXC Technology заснована 3 квітня 2017 року, коли бізнес-підрозділ Hewlett Packard Enterprise Services об'єднався з Computer Sciences Corporation. Компанія надає IT-послуги B2B.

DXC Technology повідомила про прибуток за перший квартал у 63 центи на акцію, що значно нижче за консенсусну оцінку аналітиків у 82 центи. DXC також опублікувала доходи в $3,45 млрд, що не досягли консенсусної позначки в $3,56 млрд. На прибутковості бізнесу негативно позначилося урізання витрат на її послуги. Компанія зазначила, що декілька клієнтів або припинили, або відклали свої замовлення на фоні невизначеної макроекономічної ситуації.

Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) -26,50%

Fortinet — американська компанія, що спеціалізується на пристроях мережевої безпеки. Флагманський продукт Fortinet продається під маркою FortiGate. Компанія Fortinet займає найбільшу частку ринку UTM-рішень та 3-тє місце у світі за щорічним обсягом проданих пристроїв мережевої безпеки.

Акції компанії з кібербезпеки Fortinet (FTNT) впали після повідомлення про нижчі, ніж очікувалося, доходи. Водночас, компанія знизила свій прогноз на майбутнє, оскільки їхні корпоративні клієнти скоротили витрати на ІТ.

Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) -24,66%

Падіння акцій пояснюється тим, що доходи за квартал не відповідають консенсус-оцінці Волл-стріт, а керівництво знизило свої прогнози на 2023 рік. Останній фактор, ймовірно, був головним каталізатором падіння, оскільки більшість інвесторів дедалі більше зосереджуються на перспективах компанії, ніж на її попередніх результатах.

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Головні події тижня

07 серпня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Baker Hughes (BKR), Las Vegas Sands (LVS), MetLife (MET), Sirius XM (SIRI).

Звіти емітентів: Berkshire Hathaway B (BRKb), Tyson Foods (TSN), Lucid Group (LCID), Paramount Global B (PARA).

08 серпня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: Brown&Brown (BRO), Clorox (CLX), EQT (EQT), United Rentals (URI).

Звіти емітентів: United Parcel Service (UPS), Zoetis Inc (ZTS), Fox Corp A (FOXA).

Короткостроковий прогноз ситуації на ринках енергоносіїв від EIA.

09 серпня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Diamondback (FANG), IBM (IBM), Pool (POOL), PPG Industries (PPG), TJX (TJX), WestRock Co (WRK).

Звіти емітентів: Walt Disney (DIS), Trade Desk (TTD), Illumina (ILMN), Charles River Laboratories (CRL).

10 серпня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: AstraZeneca ADR (AZN), Invesco (IVZ), MSCI (MSCI), Starbucks (SBUX), Visa A (V), Walmart (WMT).

Звіти емітентів: Ralph Lauren A (RL).

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у США за липень 2023 року.

Число первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у США.

11 серпня — п'ятниця