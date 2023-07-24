У NASDAQ-100 стане менше Tesla і Microsoft: що буде з їхніми акціями

24 липня відбудеться ребалансування ключового технологічного індексу США та світу NASDAQ-100. Що це за процедура, чому вона відбувається і які матиме наслідки для самого індексу, компаній, які до нього входять, та мільйонів інвесторів, — розбирався «Мінфін».

Що відбувається

Індекс NASDAQ-100 відстежує 100 найбільших нефінансових акцій на фондовій біржі NASDAQ. Індекс складається переважно з технологічних акцій, але в ньому є представники й інших секторів.

Із початку цього року індекс зріс на 44% і значно випереджає широкий індекс американського ринку S&P 500, який за той самий період додав лише 18%.

Основна причина стрімкого злету NASDAQ-100 — акції техногігантів. Наприклад, Microsoft із початку року додав майже 43%, Apple — 48%, а Tesla — фантастичні 111%. Але саме це викликало занепокоєння в управителів індексу — надто великою стала вага декількох компаній у ньому, і тому співвідношення компаній вирішили змінити.

Щоб зрозуміти, що відбувається, розберемося, як, власне, функціонує NASDAQ-100. Цей індекс формується на основі зміни ринкової капіталізації компаній, які входять до нього. При цьому чим більшою є компанія, тим більшу вона має вагу. Наприклад, якби індекс складався з 5 компаній, капіталізація однієї з яких оцінювалась у $500 млн, а інших — в $125 млн, то вага першої становила б 50%, а решти — по 12,5%. Якщо ж вартість однієї компанії зростає, а інших — залишається незмінною або падає, то й частка цієї компанії в індексі збільшується.

Надмірне зростання ваги однієї чи декількох компаній знижує диверсифікацію індексу, він припиняє відбивати об'єктивну ситуацію на ринку, а обвал акцій лише одного індексного «важковаговика» може спровокувати значного просідання всього індексу.

Зазвичай, індекс переглядається щорічно у грудні з додатковими можливостями ребалансування щокварталу. Проте, методологія розрахунку передбачає за певних обставин можливість спеціального ребалансування. З моменту свого виникнення у 1985 році, він уже двічі проходив через ребалансування — у 1998 і 2011 роках.

Ця процедура стає можливою, коли вага однієї компанії перевищує 20% фонду. Саме так відбулось у 2011 році з Apple, тому тоді знизили частку компанії Джобса. Ще однією підставою для ребалансування є ситуація, коли загальна вага компаній, кожна з яких займає понад 4,5% ваги в індексі, перевищує 48% від NASDAQ-100.

Саме така ситуація і виникла цього літа. Загальна вага акцій 7 найбільших техногігантів вже перевищила 55%. Йдеться про: Microsoft — 12,8%, Apple — 12,1%, Alphabet — 7,6%, NVIDIA — 7,3%, Amazon — 6,9%, Tesla — 4,5%, а також Meta Platforms — 4,4%.

Тут цікаво, що частка Microsoft перевищує частку Apple, яка офіційно є найбільшою компанією світу. Причина цього — в попередньому ребалансуванні, коли було знижено частку виробника айфонів.

Як проходитиме ребалансування

За тиждень до ребалансування NASDAQ уже оприлюднив деталі цієї процедури. Частки всіх 7 найбільших гігантів будуть суттєво знижені. При цьому перерахунок відбудеться не однаковий.

Найбільше постраждає NVIDIA, вага якої зменшиться відразу на 41%. Найменше знизититься частка Apple — лише 5% від попередньої ваги компанії. Завдяки цьому Apple поверне заслужену першість у індексі. Загальна ж вага 7 техногігантів знизиться на 15,9 в.п. — до 43,7%.

Компанії, вага яких зменшиться у NASDAQ-100 після ребалансування

Компанія Якою була частка в індексі, % Якою стане частка в індексі, % На скільки змінилась частка, % Microsoft Corp 12,8 9,8 -23,4 Apple Inc 12,1 11,5 -5 Alphabet Inc 7,6 5,7 -25 NVIDIA Corp 7,3 4,3 -41,1 Amazon.com Inc 6,9 5,3 -23,2 Tesla Inc 4,5 3,4 -24,4 Meta Platforms Inc 4,4 3,7 -15,9

Частки в індексі, які заберуть у техногігантів, будуть розподілені між іншими компаніями. Коли NASDAQ ще не деталізував плани, експерти робили припущення, хто буде цими щасливцями. Зокрема, аналітики Wells Fargo серед основних претендентів на зростання частки вказали Starbucks (мережа кав'ярень) та Mondelez (продукти харчування). Очікувалося, що це збільшить вагу в індексі компаній, які займаються споживчими товарами.

Але у виграші від перерозподілу часток будуть переважно інші технологічні компанії з меншою капіталізацію. Наприклад, виробник напівпровідників Broadcom матиме додаткові 0,6 в.п. — загалом, його частка в індексі зросте до 3%.

Компанії, вага яких найбільше зросте у NASDAQ-100 після ребалансування

Компанія Якою була частка в індексі, % Якою стане частка в індексі, % На скільки змінилась частка, % Broadcom Inc 2,4 3 25 PepsiCo 1,7 2,1 23,5 Costco 1,6 2 25 Adobe 1,5 1,9 26,7 Cisco Systems 1,3 1,7 30,8 Netflix 1,3 1,6 23,1 AMD 1,2 1,5 25

Наслідки ребалансування

Передусім, ребалансування NASDAQ-100 зачепить інвесторів, які купують акції фондів, що орієнтуються на цей індекс. Зокрема, до нього прив'язаний один із найпопулярніших у світі ETF Invesco QQQ Trust. У ньому інвестори тримають понад $200 млрд. Більше інвестують лише в ETF, що орієнтуються на S&P 500.

Зниження ваги в індексі компаній, які забезпечували основне зростання останніми роками, може загальмувати зростання індексу. Водночас, він має стати стабільнішим, а проблеми окремих компаній менше впливатимуть на нього.

Ризик падіння виникає для компаній, частка яких зменшується. Ребалансування означатиме, що QQQ доведеться розпродати їхні акції, щоб продовжувати копіювати індекс. Не дивно, що в перший день після появи цієї новини акції техногігантів впали від 0,7% до 2,5%.

Але власники акцій техногігантів вже оговтались від удару, розпродажу активів приватними інвесторами не відбулося й акції повернулися до зростання. За тиждень після оголошення повідомлення Microsoft подорожчав на 9%, Tesla — на 6,3%, Alphabet — на 4,7%, Apple — на 3,2%. Навіть NVIDIA, вага якої зменшиться найсуттєвіше, подорожчала за цей час на 12%, а капіталізація виробника відеокарт оновила історичний максимум.

Інвесторів більше цікавить революція штучного інтелекту, потенціал продажів нового iPhone та інші новини, які генерують техногіганти. Наприкінці минулого тижня акції Tesla все ж впали на 10%, однак, це пов'язано з неоднозначним звітом компанії, а не зі зміною індексу.

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Виграти від ребалансування можуть інвестори в компанії, частки яких збільшуються у індексі. Їх, відповідно, ETF будуть змушені докуповувати. Щоправда, поки що особливо помітного імпульсу вони не відчули. Наприклад, той-таки Broadcom із моменту оголошення про ребалансування подорожчав на 2,4%, а PepsiCo — на 3,8%. Їхнє зростання відбувалося на фоні зростання всього ринку.

Про те, що карколомних змін на фондовому ринку не варто очікувати, говорить і досвід попереднього ребалансування, коли значну частину своєї ваги в індексі втратила Apple, але на ціну її акцій це суттєво не вплинуло.

Чи можливе ребалансування S&P 500

Індекс, який має більше значення для фондового ринку, ніж NASDAQ-100, — це S&P 500, до якого входить 500 найбільших публічних компаній США. До нього прив'язані декілька великих ETF, в тому числі і SPDR S&P 500, в який інвестори вклали понад $420 млрд.

За правилами індексу, його ребалансування можливе, якщо сукупна вага компаній з часткою понад 4,8% перевищить 50% індексу.

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Наразі понад 4,8% в індексі займають лише 2 компанії — Apple та Microsoft, на які сукупно припадає лише близько 14,5%. Таким чином, найближчим часом на ребалансування S&P 500 очікувати не варто.