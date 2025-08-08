Вже 55% ринку — це технологічні компанії, більше, ніж перед кризою доткомів

Економіка слабша, ніж вважали

Що відбувається з американською економікою? Якщо вірити президенту Трампу, то США переживають найкращі часи у своїй історії, а якби ще якось вдалося позбутися голови ФРС Пауелла, то життя взагалі б заграло найяскравішими фарбами, розмальовуючи обриси традиційного американського пейзажу в райські кольори Едемського саду. Ну, а завдяки кому, і хто в тому саду справжній хазяїн, ми й так всі добре знаємо.

Для кращого розуміння економічної ситуації нагадаю, що трапилося минулої п’ятниці, коли Бюро трудової статистики опублікувало регулярний Звіт про стан ринку праці. Кількість новостворених робочих місць виявилася менше, ніж очікувалося, але це не найстрашніше. Найбільший переляк в середовищі інвесторів зчинився через те, що в бік зниження були переглянуті дані за два попередні місяці і масштаб коригувань сягнув небаченого масштабу: приріст робочих місць у травні був переглянутий зі 144 000 до 19 000, а у червні — зі 147 000 до 14 000. Таких масштабних переглядів Америка не знала з 1979 року.

Звісно, всю вину Трамп моментально переклав на Голову Бюро, якого було звинувачено у всіх можливих гріхах і негайно звільнено, як агента Байдена і ворога МАGA. Але кого не звільняй і що не кажи, але травень та червень — це вже «економіка Трампа», а не «економіка Байдена» і виглядає вона не дуже…

Дані з економічних фронтів, оприлюднені цього тижня, ситуацію не покращили і оптимізму не додали. ISM Services PMI, індекс активності у сфері послуг, у липні впав до 50,1, ледве залишаючись у зеленій зоні. Нагадаю — якщо РМІ вище 50, то говоримо про зростання, менше — навпаки. До того ж, опитані компанії повідомили, що ціни, які вони платять при закупках, зростали найшвидшими темпами з жовтня 2022 року. Ще один індекс випереджаючих економічних індикаторів — LEI, який охоплює десять фінансових та нефінансових показників — від стану ринку акцій до кількості заявок з безробіття та виданих дозволів на будівництво — продовжує знижуватися вже багато місяців поспіль і вже втретє за минулі півроку сигналізує про можливість рецесії.

Як бачите, з кожним новим оголошенням макроекономічних даних все частіше доводиться згадувати слово «стагфляція». Економіка охолоджується, а тарифи Трампа починають діяти, штовхаючи ціни вгору, і саме через це ФРС не поспішає знижувати ставку, чим страшно дратує президента США. До речі, інфляційні очікування американських споживачів, згідно щомісячного опитування ФРС Нью-Йорка, у липні зросли: наступного року інфляція очікується на рівні 3,1%, що трохи вище ніж 3% у червні.

Погодьтеся, що в такій ситуації Пауелла дуже легко зрозуміти — випустити джина інфляції з пляшки саме наприкінці свого терміну на посаді і перекреслити чимало здобутків за вісім років роботи було б дуже прикро. Тож, на мою думку, Пауелл правильно робить, що не квапиться зі зниженням, тим більше, що Трамп ще не закінчив свій економічний експеримент з тарифами.

Незважаючи на витримку Пауелла, не факт, що ФРС і надалі продовжить опиратися забаганкам Трампа. Ринки прогнозують, що ймовірність зниження ставки у вересні становить 90%, хоча, знову ж таки, а що, якщо наступний Звіт про стан ринку праці виявиться «потужним», а ціни при цьому зростуть?! Хоча, в будь якому випадку, опиратися Пауеллу залишилося менше року, а то й менше, якщо Трамп, як очікується, невдовзі оголосить про його можливого наступника на чолі центрального банку. За інформацією, яка з’явилася цього тижня, ним може стати Крістофер Воллер, один з керівників ФРС, який, як ви самі розумієте, є прихильником зниженням ставок і був одним з двох банкірів, які відмовилися підтримати рішення ФРС не змінювати ставку десять днів тому.

Вага технологічного сектору

Тема тарифів залишається актуальною: нові тарифи набули чинності, Трамп «не відвернув». Більше того, не схоже, що він збирається зупинятися, каже: «Ми тільки почали. Все це лише в початковому стані». А тут ще американський бізнес до нього підлестився: цього тижня Apple зробив Трампу величезний подарунок — оголосив про будівництво заводу в США, демонструючи, що стимули до перенесу виробництва в країну працюють. А натомість Трамп не виключив можливості звільнити деякі компанії, включно з Apple, від 100% мит на напівпровідники.

Ринки цього тижня продовжили потроху зростати. Останнім часом зростання відбувається за рахунок технологічного сектору, частка якого за минулі півтора десятиліття подвоїлася. Зараз 55% ринку — це технологічні компанії, і це на п’ять процентних пунктів вище, ніж в 2000 році, напередодні кризи доткомів. Роздрібні інвестори продовжують домінувати, активно скуповуючи будь-які падіння, в той час, як Wall Street з легким серцем розпродає активи, ціни на які вже вище, ніж напередодні знаменитих криз 2000 та 2008 років.

Ще один активно зростаючий в ціні актив — це золото, яке наприкінці тижня встановило черговий рекорд, додавши за минулий рік 44%, що суттєво більше за Nasdaq (28%) та S&P 500 (19%). Попит на дорогоцінний метал досить легко пояснити геополітичною напруженістю, витівками Трампа та девальвацією долара до основних валют — більше 8% з початку року.

Отже, що в підсумку? Економіка продовжує подавати сигнали можливого охолодження, інфляція не знижується, а інфляційні очікування навіть зростають, поєднуючись у термін «стагфляція», який в економічних колах стає все більш вживаним. Питання зниження ставок центральним банком у вересні виглядає майже вирішеним, хоча не виключаю можливості, що Пауелл може проявити твердість і боротися до кінця. Ну, а ринки, якими тепер рухають роздрібні інвестори, все це радо вітають, і від розгрому минулої п’ятниці лишилися тільки спогади. Wall Street, оцінюючи перспективи, продає, а роздрібний інвестор, сповнений ентузіазму та оптимізму, продовжує купувати. І нічого дивного в цьому немає, адже ціле покоління роздрібних інвесторів, а то й не одне, звикли до того, що ринки прямують лише вгору і для успіху потрібно лише «buy the dip» — купувати при будь-якому падінні!