Фонд державного майна визначив шість пріоритетних активів великої приватизації. Про це розповів голова ФДМ Дмитро Наталуха за підсумками перших ста днів на посаді.
29 квітня 2026, 8:00
Велика приватизація на $370 млн: ФДМУ визначив, які активи продаватиме в цьому році (список)
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що продаватимуть
«Ми сформували календар великої приватизації: шість пріоритетних активів приблизно на $370 млн: Сумихімпром, Ocean Plaza, Одеський припортовий завод, Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, Миколаївський глиноземний завод, Індар», — заявив Наталуха.
Орієнтовний графік приватизації цих активів навело агентство Інтерфакс-Україна:
- червень-липень 2026 року — Сумихімпром ($24 млн);
- липень-серпень 2026 року — Одеський припортовий завод ($106 млн);
- серпень-вересень 2026 року — Демурінський комбінат ($38 млн);
- вересень-жовтень 2026 року — ТРЦ Ocean Plaza ($100 млн);
- листопад-грудень 2026 року — Миколаївський глиноземний завод ($86 млн);
- кінець 2026-го — початок 2027 року — Індар ($24 млн).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі