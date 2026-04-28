28 квітня 2026, 19:22

Історія девальвації: аналітик назвав роки найбільшого падіння гривні за 30 років

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин оприлюднив графік Bloomberg, який відображає сезонну річну динаміку курсу гривні до долара за період з 1997 по 2026 роки. Аналіз дозволяє наочно побачити вплив економічних криз та порівняти їхній масштаб.

Історія девальвації: аналітик назвав роки найбільшого падіння гривні за три десятиліття
Згідно з даними графіка, за 30 років незалежності було виокремлено 7 періодів найсильнішого знецінення національної валюти. Очолюють список роки, пов'язані з початком військової агресії рф та глобальними фінансовими колапсами:

  • 2014 рік (-92,1%) — рекордне падіння гривні, спричинене початком російської агресії, анексією Криму та фінансовою кризою в Україні.
  • 1998 рік (-80,7%) — наслідки світової фінансової кризи та дефолт у рф.
  • 2015 рік (-46,3%) — падіння на тлі активних бойових дій на сході України.
  • 1999 рік (-53,5%) — затяжна інерційна девальвація, що тривала після кризи попереднього року.
  • 2008 рік (-57,9%) — наслідок глобальної фінансової кризи, що призвела до різкої девальвації гривні з 5,05 до понад 8 грн за долар.
  • 2022 рік (-34,3%) — знецінення нацвалюти внаслідок повномасштабного вторгнення росії, яке вдалося стримати від повного обвалу завдяки міжнародній фінансовій підтримці.
  • 2020 рік (-19,6%) — валютні коливання, спричинені пандемією коронавірусу та загальним економічним гальмуванням.

Графік цікавий тим, що накладає динаміку різних років один на одного. Це дозволяє помітити, що більшість «спокійних» років мають схожу траєкторію, тоді як кризові роки (2014, 1998, 2015) різко вибиваються із загального тренду вже з перших кварталів та демонструють стрибки восени.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Коментарі - 2

Romanenkas17
Romanenkas17
28 квітня 2026, 19:29
Слабо, слабо, скоро поб'ємо ці рекорди).
Moonlighter
Moonlighter
28 квітня 2026, 20:20
В 2022 році 34% це тільки за рахунок замороженого курсу на мб. Якщо дивитись на реальний курс то там мінімум -50%.
