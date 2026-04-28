28 квітня 2026, 19:35

Слова з річок та пустель: сервіс NASA генерує імена із супутникових знімків Землі

NASA представило інтерактивну цифрову платформу, яка дозволяє користувачам знаходити літери свого імені у формах природних ландшафтів на реальних фотографіях планети. Проєкт отримав назву «Ваше ім'я в Landsat» (Your Name in Landsat). Протестувати сервіс можна на сайті NASA.

NASA представило інтерактивну цифрову платформу, яка дозволяє користувачам знаходити літери свого імені у формах природних ландшафтів на реальних фотографіях планети.

Платформа використовує багаторічний архів зображень поверхні Землі, знаходячи візуальну схожість між літерами алфавіту та географічними об'єктами: береговими лініями, річками, гірськими хребтами та пустелями. Алгоритм генерує імена, спираючись виключно на реальні природні формації, пропонуючи для кожної літери кілька візуальних варіантів на вибір користувача. Головна мета інструменту — перетворити складні дані спостережень у доступний формат, що демонструє патерни земних ландшафтів широкій аудиторії.

NASA Your Name in Landsat

Приклад генерації імен

Пів століття космічного моніторингу

Технологічною основою сервісу стала спільна програма NASA та Геологічної служби США (USGS) під назвою Landsat. Цей проєкт функціонує з 1972 року та забезпечує найдовший в історії безперервний запис супутникових спостережень за суходолом.

Космічні апарати місії фіксують відбите світло в різних діапазонах довжин хвиль. Зібрана ними інформація є критично важливою для науковців і державних інституцій під час прийняття рішень щодо управління ресурсами та захисту довкілля. Зокрема, дані з супутників Landsat дозволяють вченим у режимі реального часу відстежувати глобальні трансформації: втрату льодовикових покривів, масштаби вирубки лісів та темпи розширення міських забудов.

Економічний ефект відкритих даних

Хоча програма Landsat є передусім науково-дослідним інструментом, її вплив на світову економіку оцінюється у мільярди доларів щорічно. У 2008 році уряд США ухвалив безпрецедентне рішення: весь архів супутникових знімків зробили абсолютно безкоштовним та відкритим для громадськості та бізнесу. Цей крок став каталізатором стрімкого розвитку комерційного сектора геопросторової аналітики. Відкритий доступ до багатоспектральних зображень дозволив агротехнологічним стартапам, страховим компаніям та логістичним корпораціям створювати власні сервіси для прогнозування врожайності, оцінки ризиків стихійних лих та моніторингу інфраструктури, уникаючи колосальних витрат на запуск власних супутників.

